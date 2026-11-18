La Fiscalía de Brasil rechazó un acuerdo para Agostina Páez y deberá esperar la sentencia por racismo

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La Fiscalía de Brasil rechazó un acuerdo propuesto por la defensa de Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un bar de Río de Janeiro. La decisión mantiene abierto el proceso judicial y deja a la joven a la espera de la sentencia.

La propuesta buscaba alcanzar un acuerdo de no persecución penal, un mecanismo previsto en la legislación brasileña que permite cerrar una causa sin condena si se cumplen determinadas condiciones. Sin embargo, el Ministerio Público se opuso y también rechazó una revisión solicitada por los abogados de Páez.

Según informó el medio brasileño Metrópoles, la Fiscalía fundamentó su postura en la gravedad de los hechos investigados y en las penas mínimas correspondientes a los tres delitos de injuria racial que se le atribuyen. Cada uno contempla una pena mínima de dos años de prisión, mientras que el acuerdo solo puede aplicarse cuando la pena mínima considerada para el caso es inferior a cuatro años.

Sebastián Robles, abogado argentino de Páez, confirmó el rechazo a Infobae y explicó que la causa continúa en la misma etapa procesal. Las audiencias del juicio se realizaron en marzo, cuando declararon los testigos y las víctimas. Ahora resta que el juez dicte una resolución.

El letrado aclaró que la negativa de la Fiscalía no implica que su defendida deba afrontar un nuevo juicio ni regresar a Brasil. También señaló que uno de los posibles escenarios es una condena inferior a cuatro años de prisión, que eventualmente podría permitir solicitar medidas alternativas para su cumplimiento.

Robles mencionó, además, la posibilidad de que los aproximadamente 20.000 dólares depositados como caución sean destinados a las víctimas. No obstante, tanto esa alternativa como las eventuales medidas para cumplir una condena dependerán de lo que resuelva la Justicia brasileña.

El regreso de Agostina Páez a la Argentina

Páez regresó al país el 1 de abril, después de permanecer más de dos meses retenida en Río de Janeiro. La causa comenzó el 14 de enero, tras una discusión con empleados de un bar del barrio de Ipanema.

El episodio quedó registrado en un video en el que se observa a la joven realizando gestos que imitaban a un mono. Las imágenes derivaron en una investigación por injuria racial y en distintas medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de salir de Brasil y el uso de una tobillera electrónica.

Posteriormente, la Justicia brasileña autorizó su regreso a la Argentina mediante un hábeas corpus, bajo una caución de aproximadamente 20.000 dólares. Desde entonces, la abogada permanece en Santiago del Estero a la espera de la resolución del expediente.

Las declaraciones de la abogada tras su regreso

Al llegar al país, Páez expresó su alivio por haber podido regresar, aunque reconoció que el proceso judicial todavía no había terminado.

“No solo era el terror de ir a la cárcel, sino también el terror de salir a la calle”, manifestó en ese momento. También aseguró que se arrepentía de su reacción durante el episodio.

Días después, en una entrevista con el canal de streaming OLGA, contó que durante las audiencias les pidió disculpas a los empleados del bar. Según relató, algunos aceptaron sus disculpas y otros se retiraron sin responder.

La joven también sostuvo que el caso la llevó a reflexionar sobre el racismo y afirmó que, a partir de lo ocurrido, comenzó a hablarse más sobre el tema.

Por ahora, no existe una sentencia definitiva ni una fecha confirmada para conocer el fallo. El rechazo al acuerdo solicitado por la defensa mantiene abierta la causa y deja a Páez a la espera de la decisión judicial.