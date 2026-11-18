El futbolista Agustín Giay , titular en la selección argentina en el amistoso ante Costa Rica , tuvo un gesto que no pasó inadvertido las redes sociales: consoló a la hija de Eugenia Quevedo , la artista cordobesa que cantó el himno nacional en la previa del partido. Mientras la cantante de cuarteto entonaba las estrofas, la niña se puso a llorar de la emoción y el defensor la animó.

Si bien el episodio no se vio durante la transmisión del partido, sí generó repercusión en las redes sociales. Antes de iniciar el encuentro, cada jugador salió al campo de juego acompañado de un niño, tal como suele suceder en los amistosos. Giay, por su parte, apareció con Helenita , la hija de Quevedo.

Cuando la artista comenzó a cantar el himno, la niña, que estaba viendo la secuencia a pocos metros de su mamá, se emocionó y empezó a llorar. En ese momento, el lateral derecho de Palmeiras se agachó, la abrazó y le dijo unas palabras de ánimo. Después volvió a enderezarse para estar a la par de sus compañeros, pero siguió haciéndole caricias para que se tranquilizara.

🗣️ Euge Quevedo y el video viral de su hija, Helenita, siendo consolada por Giay: "GRACIAS POR CONSOLARLA. ESTABA EMOCIONADA POR ESTAR AHÍ CON LOS JUGADORES". pic.twitter.com/yMC61uuCGk

Tras ello, la cantante le agradeció al futbolista por el gesto. “Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, indicó en diálogo con TyC Sports .

“ Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita . Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura. Y ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”, marcó.

Quevedo, en tanto, ya había cantado el himno nacional en la previa de un partido de la selección argentina. El 4 de septiembre del año pasado fue la elegida para interpretarlo en la antesala del encuentro contra Venezuela, por las eliminatorias para el Mundial 2026.

🇦🇷 Suena el Himno Argentino en la voz de Eugenia Quevedo 👏 Argentina vs. Costa Rica con @giraltpablo y @ClankJPV por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/jXV8EMfYQK

Después de la derrota por 2 a 1 ante Uruguay en la Bombonera, en lo que fue el primer partido después de la despedida de Lionel Messi, la Albiceleste goleó 7-0 a Costa Rica en Córdoba, en un estadio Mario Alberto Kempes con muy baja asistencia. Los goles los marcaron Nico Paz (2), Julián Álvarez (2), Franco Mastantuono (2) y Alexis Mac Allister .

La selección argentina se fue al vestuario en el entretiempo con una diferencia de cuatro goles en el marcador, lo que permitió a Lionel Scaloni mover piezas y probar a jugadores que no estaban teniendo minutos. De hecho, Mariano Troilo , de Parma, y Aarón Anselmino , de Chelsea. También ingresaron Mastantuono, José Manuel López, Gonzalo Montiel, Giuliano Simeone, Nicolás Tagliafico y Thiago Almada .

Además del resultado, el entrenador también recibió otra buena noticia: sus apuestas para la renovación respondieron. Paz y Mastantuono anotaron dos goles y mostraron su nivel, Gianluca Prestianni se destacó en el ataque, Giay dio una asistencia y Máximo Perrone , una de las apuestas para el mediocampo argentino, aprovechó su titularidad y tuvo un buen rendimiento.

De esta manera, la selección argentina cerró con una goleada un año agridulce, en el que fue subcampeona del mundo y en el que se retiró internacionalmente Messi. Sin embargo, la renovación -con ciertas caras viejas, como Enzo Fernández, Mac Allister, “Dibu” Martínez y Julián Alvarez- marcha bien y Scaloni renovó su contrato hasta 2030.

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Fuente: La Nación