“La Corte puso las cosas en su lugar”, dijo Daniel Vítolo sobre el fallo contra la mudanza de la AFA a Pilar

El ex jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó que la Corte Suprema "puso las cosas en su lugar" con el fallo de este jueves en contra de la mudanza de la sede de la AFA a Pilar, una jugada con la que Chiqui Tapia intentó que ese organismo dejara de controlar las cuentas del fútbol.

"La Corte ratificó la actuación de la IGJ bajo mi gestión. Ahora depende de las actuales autoridades seguir adelante con la investigación y esclarecer los hechos", sostuvo.

Además, consideró que el máximo tribunal "acaba de insuflar con su fallo un poco de aire fresco en el controvertido tema AFA” y remarcó: “Es hora de que los ciudadanos conozcan la verdad sobre este escándalo. La Corte ha removido el principal obstáculo para ello, el cual estaba impuesto por agentes de la propia Justicia ".

El ex funcionario fue desplazado de la IGJ en marzo de 2026 por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien apenas asumió les pidió la renuncia a directivos de distintas áreas de control.

El Gobierno atribuyó los movimientos a un reordenamiento político, pero el propio Vitolo vinculó su salida con las medidas que impulsó contra la AFA, entre ellas las intimaciones por la falta de presentación de balances completos y la designación de veedores para auditar sus números. Mahiques tiene una fuerte relación con la AFA, al punto que había sido designado vicerrector de su universidad. También llegó a ser representante argentino en la Comisión de Ética de la Conmebol. A ninguno de los dos puestos se accede sin la propuesta y el aval de Chiqui Tapia.

Ahora, la Corte dictaminó a favor de la IGJ al mantenerla como órgano de control de la AFA, entre varios fallos que complicaron la situación judicial de Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , investigados por lavado de dinero y otras acusaciones.

Los hechos de esta causa radican en la resolución 140/2026 de la IGJ, mediante la cual le había denegado a la asociación del fútbol la inscripción de la reforma de su estatuto, una maniobra que apuntaba a cambiar su domicilio: de su histórica sede de Viamonte 1866, en la Ciudad de Buenos Aires, se trasladaba a un baldío de Pilar para quedar bajo jurisdicción de la Provincia.

Ante esto, la AFA hizo una presentación en la Justicia y la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró la nulidad de dicha resolución, con lo cual convalidó la mudanza y permitió la inscripción de la entidad en la Provincia, donde podía contar con la protección política del gobernador Axel Kicillof. Pero este jueves la Corte revocó la sentencia y la AFA deberá entregarle el balance de 2025 a la IGJ, que lo reclama desde hace casi un año.

"Abrir los balances de la AFA para ver quiénes viajaron en los últimos diez años por el mundo pagados por esa institución, y recibieron favores de entradas y otros privilegios, y una revisión de lo percibido por la institución en el exterior, y el destino de esos fondos, puede traer un poco de aire fresco a una Justicia sospechada de complicidad ", señaló Vitolo.

“El traslado del domicilio de la AFA a un baldío deshabitado de Pilar con la complicidad de las autoridades provinciales era una farsa, y tenía como único objetivo eludir el control de la IGJ sobre la actividad de la AFA, porque se estaban pidiendo explicaciones sobre el destino y composición de gastos por más de US$ 111 millones de 2017 a 2025, y de más de US$ 300 millones en la Superliga en los últimos años", agregó

Para Vitolo, el fallo de la Cámara de Apelaciones que ahora volteó la Corte era "un verdadero escándalo jurídico". Y planteó que lo que buscaba era "blindar los balances de la AFA e impedir que se pudiera verificar información sobre el manejo de fondos en medio de un mar de sospechas y denuncias en todos los medios de comunicación sobre fondos percibidos en el exterior y presuntamente desviados”.

Fuente: Clarín