ZONALES

La fábrica no retomará la producción y la decisión afecta a 58 operarios y 20 empleados administrativos. La empresa argumentó dificultades para conseguir materia prima y cambios en el mercado internacional. Los trabajadores aseguran que se enteraron de manera informal y esperan precisiones sobre las indemnizaciones y una posible reubicación.





La histórica planta de La Campagnola en Mar del Plata cerrará definitivamente sus puertas. La empresa confirmó que la fábrica, que ya permanecía sin actividad, no volverá a producir, una decisión que deja en una situación de incertidumbre laboral a casi 80 personas: 58 trabajadores del sector de producción y otros 20 del área administrativa.





El cierre representa un nuevo golpe para la industria marplatense y pone fin a una actividad que durante años formó parte de la identidad productiva de la ciudad. La determinación también generó malestar entre los empleados, que aseguran no haber recibido una comunicación formal de la compañía antes de conocer la noticia.





Desde la empresa atribuyeron la decisión a la falta de materia prima para sostener la producción y a las transformaciones que atraviesa la industria conservera a nivel internacional. Según explicaron, el esquema de abastecimiento cambió: actualmente, buena parte de los productos enlatados se comercializan directamente desde los países de origen, en lugar de importar pescado para procesarlo y envasarlo en plantas locales.





Sin embargo, la manera en que se conoció el cierre profundizó la preocupación del personal. Uno de los trabajadores manifestó a 0223 que se habían enterado de manera inesperada: “Nos acabamos de enterar de casualidad”. Según su testimonio, hasta el momento no habían recibido precisiones sobre el cese laboral, que sería inminente.





Desde el Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) también señalaron que todavía no habían recibido una notificación oficial de la empresa. No obstante, fuentes gremiales indicaron que ya se habían presentado expedientes ante el Ministerio de Trabajo.





El delegado Daniel Maggio cuestionó la falta de comunicación y expresó el desconcierto que atraviesa a los empleados. “Nos enteramos así... cero ética”, afirmó. También recordó que los trabajadores mantenían la expectativa de continuar con sus tareas en enero, una posibilidad que, según sostuvo, había sido transmitida anteriormente por la firma.





La antigüedad del personal es otro de los factores que dimensiona el impacto de la decisión. “El que menos tiene en la empresa, hace 15 años que está trabajando”, señaló Maggio, quien explicó que ahora esperan la intervención del Ministerio de Trabajo y definiciones sobre las indemnizaciones correspondientes.





Entre las alternativas que se mencionaron aparece la posibilidad de reubicar a parte del personal en otras plantas de la compañía, ubicadas en Córdoba o San Luis. Sin embargo, la propuesta genera pocas expectativas entre los trabajadores. “Nadie va a dejar su vida para irse”, sostuvo el delegado, al describir las dificultades que implicaría trasladarse a otra provincia después de tantos años de trabajo y de tener sus vidas establecidas en Mar del Plata.





A la incertidumbre por la continuidad laboral se suma la preocupación por el monto de las indemnizaciones. Los empleados esperan saber bajo qué condiciones se instrumentarán las desvinculaciones y plantean dudas sobre si se aplicará el 100% de lo que consideran que les corresponde o el 65% contemplado en la nueva normativa laboral. Se trata de una inquietud expresada por los trabajadores, que aguardan precisiones oficiales sobre el procedimiento.





La noticia llega a pocas semanas de las fiestas de fin de año y en la antesala de una nueva temporada, un momento en el que la pérdida de casi 80 puestos de trabajo suma preocupación al escenario económico de la ciudad.





Con la decisión empresarial de no reanudar la producción, el futuro de los empleados queda ahora sujeto a las negociaciones y a las definiciones que surjan en el ámbito laboral. Mientras tanto, los trabajadores esperan una comunicación formal que les permita conocer cómo se instrumentará el cierre y qué respuesta tendrá la empresa frente a quienes, en muchos casos, llevan más de una década y media trabajando en la planta.