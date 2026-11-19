El presidente de China, Xi Jinping , recibió este jueves a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en Shenzhen, la ciudad del país asiático que fue sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El encuentro histórico entre los tres mandatarios puso en el centro de la escena a una metrópolis que, más allá de su importancia política y económica, llama la atención por su particular paisaje urbano: rascacielos que rozan los 600 metros de altura, edificios de formas poco convencionales, robots que preparan bebidas y vehículos que circulan sin conductor .

Ubicada en el sur de China, en la provincia de Guangdong y junto a Hong Kong, Shenzhen es una de las c iudades que más se transformó en las últimas décadas. Lo que a fines de los años 70 era una localidad de dimensiones mucho menores se convirtió en un centro tecnológico y financiero con más de 18 millones de habitantes. Su crecimiento se refleja especialmente en la arquitectura: torres de oficinas, grandes complejos residenciales, centros comerciales y espacios públicos que cambiaron por completo su fisonomía.

Para entender cómo Shenzhen llegó a convertirse en una de las ciudades más modernas de China hay que remontarse a 1980, cuando fue declarada Zona Económica Especial. La medida impulsó la llegada de inversiones extranjeras, la instalación de industrias y una expansión demográfica que modificó su estructura urbana.

En apenas cuatro décadas, el crecimiento dio lugar a un horizonte dominado por rascacielos. Uno de los más reconocidos es el Ping An Finance Centre, ubicado en Futian, el distrito financiero de la ciudad. Con 599 metros de altura y 115 pisos, es uno de los edificios más altos del mundo.

La torre, inaugurada en 2017, alberga principalmente oficinas y se convirtió en uno de los símbolos del desarrollo económico de Shenzhen. Su fachada de vidrio y acero refleja la estética que caracteriza a buena parte de los nuevos proyectos de la ciudad.

Además, la ciudad es sede de algunas de las multinacionales tecnológicas más importantes del mundo, como Huawei, especializada en telecomunicaciones; Tencent, propietaria de WeChat; BYD, uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos; y DJI, reconocida por sus drones. La presencia de estas compañías fue clave en la transformación de la urbe, que pasó de ser un centro industrial a convertirse en un polo de innovación tecnológica.

Sin embargo, el crecimiento no se limitó a las grandes torres corporativas. La expansión de la población también impulsó la construcción de enormes conjuntos residenciales y barrios de edificios en altura, una solución frente a la necesidad de aprovechar el suelo disponible.

Uno de los rasgos más llamativos de Shenzhen es la diversidad de diseños que se pueden encontrar en sus calles . A diferencia de las ciudades que crecieron durante siglos, buena parte de su paisaje fue construido en las últimas décadas, lo que permitió incorporar propuestas arquitectónicas contemporáneas.

En distritos como Nanshan y Futian, l os edificios de oficinas conviven con centros culturales, grandes desarrollos comerciales y complejos residenciales. Las fachadas curvas, las estructuras vidriadas y las formas geométricas poco habituales son parte de la identidad visual de la ciudad.

Pero la modernidad no se observa únicamente en el exterior de las construcciones. En distintos sectores se incorporaron sistemas automatizados, tecnologías de ahorro energético y soluciones para conectar edificios con espacios públicos y estaciones de transporte.

La ciudad también funciona como un centro de experimentación tecnológica. Allí se pueden encontrar robots que preparan café, servicios de entrega mediante drones y vehículos autónomos que operan en determinadas zonas.

Detrás de los grandes rascacielos, Shenzhen presenta una realidad urbana mucho más diversa. Mientras que algunos distritos concentran torres residenciales modernas y complejos de usos mixtos, otros conservan construcciones antiguas y calles estrechas.

Un ejemplo son las llamadas aldeas urbanas , antiguos asentamientos que quedaron rodeados por la expansión de la metrópolis. En estos sectores predominan edificios residenciales muy próximos entre sí, con pequeños comercios en las plantas bajas y departamentos que históricamente ofrecieron alternativas de alojamiento más económicas.

Estas zonas contrastan con los nuevos desarrollos inmobiliarios, donde se levantan torres de departamentos, complejos comerciales y edificios corporativos.

El contraste también refleja uno de los principales desafíos de Shenzhen: cómo garantizar el acceso a la vivienda en una ciudad que recibió millones de nuevos habitantes en un período relativamente corto.

Aunque su imagen más conocida está asociada a los rascacielos y la tecnología, la ciudad también tiene una importante presencia de espacios verdes. De acuerdo con información oficial de la ciudad, cuenta con más de 1300 parques y una extensa red de corredores verdes que conectan distintos sectores urbanos.

Uno de los espacios más reconocidos es Shenzhen Bay Park, un paseo costero de aproximadamente 13 kilómetros que combina senderos, vegetación y vistas hacia la bahía.

La planificación de estos espacios busca ofrecer áreas de recreación en una ciudad caracterizada por su elevada densidad de población y su intensa actividad económica.

Además, el transporte público ocupa un lugar central en su funcionamiento. La metrópoli cuenta con una extensa red de metro, trenes de alta velocidad y autobuses eléctricos que permiten conectar barrios residenciales , centros financieros y áreas comerciales.

Así, la ciudad que hoy recibe la atención del mundo por la reunión de tres de sus principales líderes políticos también permite observar una de las transformaciones urbanas más aceleradas de las últimas décadas: un lugar donde los edificios de cientos de metros de altura conviven con barrios tradicionales, espacios verdes y nuevas tecnologías que ya forman parte de la vida cotidiana .

Fuente: La Nación