“La Argentina lo espera con enorme alegría”: el mensaje de Milei al papa León XIV por su visita al país

El Gobierno habilitó el derribo de "aeronaves hostiles" durante la visita del papa León XIV.

Habrá un gran despliegue de aviones militares durante los días en que el sumo pontífice visite el país.

"Aeronaves de origen eterno que sean declaradas hostiles por contener armamento, por su trayectoria, por la altura del vuelo o su velocidad", establecieron en el Gobierno.

Se aplicará un protocolo internacional, mediante el cual se identificará a la eronave en cuestión, se la interceptará, se hará una advertencia y luego se le pedirá que aterrice.

Luego de que el papa León XIV confirmara el inicio de su viaje a Sudamérica el próximo viernes, el presidente Javier Milei le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

"Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría . Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X .

"Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre!", finalizó Milei.

La visita del papa León XIV a la Argentina empieza a generar expectativa y, mientras se ultiman los preparativos, también se conocen algunos detalles de la organización. Una de las curiosidades apareció en TikTok, donde una joven mostró el kit que recibieron los voluntarios que participarán de las actividades durante la estadía del Sumo Pontífice.

Rocío Sibuet publicó un video en el que abrió y mostró uno por uno los elementos que le entregaron. La grabación rápidamente puso el foco en el particular contenido de la mochila y, sobre todo, en un producto que no pasó inadvertido.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó como un acontecimiento histórico la próxima visita del papa León XIV a Luján y expresó el orgullo y la expectativa de los bonaerenses por recibirlo. Además, destacó la importancia de su mensaje en el contexto actual y aseguró que la mejor manera de recordar a Francisco es mantener vigente su legado.

"Esperamos un evento de dimensiones históricas. La Provincia se está preparando para eso junto al municipio y la Iglesia", sostuvo el mandatario, quien agradeció al Vaticano por haber elegido a Buenos Aires y a Luján como parte de la visita. También remarcó el valor simbólico del lugar, a poco tiempo de cumplirse 400 años de la manifestación de la Virgen.

Para Kicillof, la llegada del Pontífice excede una actividad religiosa. "No es una visita más: es un hecho histórico, un acontecimiento espiritual y social", afirmó. En ese sentido, consideró que la presencia y la palabra de León XIV adquieren un valor especial frente a "un escenario atravesado por la incertidumbre, la desigualdad y la violencia".

Durante su discurso, el gobernador también destacó las posiciones del Papa frente al individualismo y la exclusión. Señaló que su mensaje recuerda que las sociedades no pueden acostumbrarse a la injusticia ni naturalizar la crueldad, y mencionó entre los grandes desafíos actuales la pobreza, la dignidad del trabajo y el desarrollo tecnológico.

"El progreso tecnológico solo puede llamarse progreso si mejora la vida de las personas . Si deja a millones afuera, si concentra la riqueza y multiplica la exclusión, no es verdadero progreso", expresó.

Otro de los ejes de su intervención fue la continuidad entre el mensaje de León XIV y el legado de su antecesor. Kicillof sostuvo que el actual Pontífice recoge las banderas de justicia social y solidaridad con los más humildes que llevó el Papa argentino al mundo. " Francisco no pudo regresar a la Argentina, pero estamos seguros de que en estos días su lucha, su recuerdo y su mensaje van a estar muy vivos", señaló. Además, consideró que la mejor manera de recibir a León es escucharlo con atención y respeto y transformar sus palabras en acciones concretas.

En relación con la agenda del Papa en Luján, destacó especialmente su decisión de visitar el Cottolengo Don Orione, un gesto que interpretó como una señal de sus prioridades . "Es una manera de expresar cuáles son sus prioridades: decide acercarse, escuchar y poner en el centro a los que están en los márgenes", manifestó.

Por otra parte, el gobernador se refirió a la organización de las actividades y aseguró que hubo un trabajo de coordinación con el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que la Provincia tiene una responsabilidad importante en los tramos de la agenda que se desarrollarán en su territorio y afirmó que están conformes con las tareas realizadas. "Venimos a escuchar al Papa y ahí tenemos que estar predispuestos a escuchar su mensaje, no otro tironeo", planteó.

Finalmente, Kicillof expresó su deseo de que la visita no quede solamente como un recuerdo emotivo, sino que sirva para reflexionar sobre el país. "Ojalá esta visita histórica no sea solamente un recuerdo emocionante, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el país que tenemos y el que queremos construir", concluyó.

El Gobierno bonaerense desplegará un operativo de seguridad y asistencia con 30.000 servidores para recibir a los fieles que participarán de las actividades por la visita del papa León XIV a Luján. El dispositivo incluirá policías, personal sanitario, agentes de seguridad vial y de Defensa Civil de los municipios, además de unos 10.000 voluntarios que llevan ocho semanas de capacitación.

El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, explicó que el esquema fue planificado para recibir a una gran cantidad de personas y contemplar el movimiento de los peregrinos. En ese sentido, señaló que los vehículos y micros deberán permanecer en localidades cercanas a Luján y que, desde allí, los fieles realizarán caminatas de entre cuatro y cinco kilómetros hasta la ciudad.

Habrá 15 puestos médicos de mayor complejidad. Ocho hospitales de referencia que van a estar disponibles, cuatro hospitales de campaña, 45 ambulancias, 12 helicópteros sanitarios y las 30 carpas eucarísticas.

El dispositivo contempla además 50.000 postas de cuidado y restricciones de circulación en el área donde se desarrollará la celebración. También se cerrará el espacio aéreo por disposición de seguridad del Vaticano: no estará permitido utilizar drones, salvo aquellos autorizados por la organización para tareas de seguridad y televisación.

El presidente chileno, José Antonio Kast, fue recibido este miércoles en una audiencia de 40 minutos por el Papa León XIV, en la Santa Sede, en su primera visita al Vaticano desde que asumió el poder en marzo pasado, ya dos días de que el pontífice inicie una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

Tras el encuentro, el mandatario chileno destacó que el papa "ha manifestado su cariño y aprecio por Chile, país que conoce muy bien en su condición de superior de los Agustinos".

También recordó que, antes de ser papa, el santo padre estuvo en varias ocasiones en Chile, visitando Santiago, Concepción, San Pedro de la Paz, San Fernando. "Tiene los mejores recuerdos de Chile de la vivencia de la religiosidad popular", destacó.

Prevost estuvo en Chile en los años 2002 y 2003, cuando visitó un colegio y se reunió con sacerdotes y comunidades locales.

Kast resaltó además que el pontífice le manifestó su preocupación por la paz, no solamente entre los países hermanos, sino en los distintos lugares del mundo, y su interés por la familia y la natalidad, "que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones".

Durante la audiencia, el mandatario chileno le hizo entrega al Papa de una figura restaurada de la Virgen del Carmen, que es de origen español y perteneció a un convento de monjas francesas en Argentina.

Además, le regaló el libro "La Edad Media en Chile", del padre Gabriel Guarda, que reconstruye la historia de la Iglesia Católica en Chile desde la llegada de los españoles hasta los primeros años de la República.

El presidente chileno estuvo acompañado de su esposa Pía Adriasola y la delegación oficial la integraron los presidentes del Senado, Paulina Núñez; de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesic; y el canciller Francisco Pérez Mackenna, y el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot.

El papa León XIV envió un mensaje durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro antes de su gira por Sudamérica. " El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría" , dijo en su saludo a los fieles.

Al finalizar, también pidió que le acompañen con sus rezos. "Para que el Señor bendiga esta misión en esos países que tanto quiero" , señaló.

El papa viajará a estos tres países del 6 al 17 de noviembre, un viaje largo y exigente que se produce tras una operación para extirparle un tumor pulmonar.

En el que será el sexto viaje internacional de su pontificado, León XIV pronunciará 36 discursos, todos en español, el idioma que también utilizará en sus encuentros.

Como parte del estricto operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a la Argentina el Gobierno habilitó el derribo de “aeronaves hostiles” durante su estadía en el país, del 8 al 11 de noviembre, para proteger las zonas en las que habrá actividad del jefe de la Iglesia Católica, en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en provincia de Buenos Aires. Se aplicará como “último recurso”, con la aprobación del ministro de Defensa , Carlos Presti .

El decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial mencionó que en los eventos que encabezará el Papa asistirán “numerosas autoridades nacionales y extranjeras ”, además de la presencia masiva de ciudadanos, y que las circunstancias requieren “adoptar especiales medidas para preservar los intereses vitales fijados por la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y su modificatoria".

El sumo pontífice realiza el encuentro público semanal en los que se dirige a los fieles y peregrinos de todo el mundo. Las audiencias se celebran habitualmente los miércoles por la mañana, salvo en caso de viaje papal o fuerza mayor. Durante este encuentro, el Pontífice ofrece una catequesis , es decir, una enseñanza sobre temas espirituales, bíblicos o de actualidad religiosa.

Al cierre, el Papa saluda a los peregrinos en distintos idiomas e impone su bendición apostólica, que se extiende también a los seres queridos de los presentes, especialmente a los niños, enfermos y ancianos.

Van todos menos los expresidentes. La gestión de la Iglesia para que la visita de León XIV reúna a todo el arco político no resultó por la negativa de la Casa Rosada. “Y porque el Gobierno financia en gran parte la visita”, admiten fuentes eclesiásticas. Ese fue el poder del “no” de Karina Milei . Un “no” casi servido para una chicana a mano del gobernador Axel Kicillof , el otro anfitrión del Papa junto a Javier Milei .

Kicillof, que es hasta ahora el candidato a presidente del peronismo con más proyección, sí invitó a los exgobernadores a la misa de León XIV en Luján . “A nosotros no nos corresponde invitar a expresidentes”, se excusan por el desaire a los exjefes de Estado, entre ellos Cristina Kirchner , que, aunque cumple prisión domiciliaria, podría pedir permiso para asistir a una misa del Sumo Pontífice.

Veinticinco mujeres de Santiago del Estero unieron sus conocimientos y sus manos para confeccionar una estola artesanal con dos símbolos de la historia y la fe argentina: la imagen de Mama Antula, la primera santa del país, y la Cruz de Matará, considerada el crucifijo catequístico más antiguo de América. La pieza fue realizada como una ofrenda para el papa León XIV y tiene detrás una historia de trabajo colectivo y tradición.

La iniciativa surgió de la Cátedra Abierta de Mama Antula de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ( UNSE ), que convocó a las Teleras de Majada Sud para participar del proyecto. El diseño estuvo a cargo de la artista plástica Gabriela Soria , en colaboración con las artesanas, que aportaron sus conocimientos sobre técnicas ancestrales de hilado y tejido.

El Gobierno confirmó este martes que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del papa León XIV en la Argentina. La primera será el domingo 8 de noviembre, desde las 19, con las palabras del presidente Javier Milei y del Papa en el Palacio Libertad. La segunda será el lunes 9, con la misa de las 11:30 en el Monumento a los Españoles.

Según explicaron en Casa Rosada, se eligieron esos dos momentos por una razón puntual. En el Palacio Libertad coincidirán todos los representantes de la sociedad civil , incluidos todos los gobernadores, diputados, senadores, los jueces de la Corte Suprema y la vicepresidenta, Victoria Villarruel. El momento cúlmine de la noche fue elegido para la cadena por su peso institucional, ya que cerrará con un discurso del Presidente y de León XIV.

Fuente: TN