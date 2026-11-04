Así es la mansión que George Clooney pagó US$7 millones en Francia: un château de 900 m² entre viñedos y campos de lavanda

George Clooney y su esposa, la reconocida abogada de derechos humanos Amal Clooney , son amantes de las propiedades majestuosas e históricas. En ese contexto fueron conquistados hace tiempo por los hermosos paisajes de la Provenza francesa.

A pesar de que poseen una imponente residencia en las exclusivas orillas del Lago de Como , en el norte de Italia , decidieron establecer su hogar principal en Brignoles , donde ven crecer a sus mellizos de ocho años, Alexander y Ella , bien lejos de las exigencias y la locura características de Hollywood .

Se trata de un pequeño y pacífico municipio ubicado en el departamento de Var , en el sur de Francia , donde el matrimonio tiene una majestuosa propiedad rural conocida como el Domaine de Canadel , un château de 900 metros cuadrados rodeado de olivares, viñedos y campos de lavanda.

La construcción data del siglo XVIII y fusiona la sofisticación de la arquitectura clásica europea con adaptaciones modernas indispensables para el confort de la familia Clooney.

La edificación residencial principal está estructurada simétricamente a lo largo de tres plantas, con muros de piedra que reflejan la tonalidad cálida de la región y con amplias aberturas para el ingreso de luz natural. Es, en todo sentido, una propiedad típica de la antigua aristocracia francesa .

En el interior, el castillo cuenta con varios salones de recepción, una cocina completamente equipada y diversas habitaciones que garantizan el aislamiento y el descanso absoluto de sus residentes y huéspedes.

Pero más allá de todo eso, el verdadero tesoro de la construcción radica en su extraordinario entorno geográfico , ya que se encuentra emplazado estratégicamente en el centro de un terreno de 172 hectáreas de superficie.

Densas arboledas nativas , olivares centenarios y prolijas plantaciones de lavanda que perfuman el ambiente hacen del lugar algo único, sobre todo en verano, cuando el paisaje visual se transforma por completo por los tonos violáceos.

Además, el complejo posee una explotación vinícola que incluye viñedos y bodega propia , acondicionada para el procesamiento integral de uvas de la zona.

La compra de este imponente castillo fue concretada por George Clooney a cambio de 7,7 millones de euros en el 2021, coincidiendo con su cumpleaños número 60 . Y con el tiempo, el nivel de pertenencia y arraigo de la pareja para con Francia se profundizó, tanto que las autoridades gubernamentales les concedieron la ciudadanía oficial en 2025.

En la actualidad, los dos hijos concurren de manera regular a un establecimiento educativo de la región, mientras que sus padres se involucran asiduamente en el entramado social mediante el financiamiento directo de proyectos de agricultura ecológica .

Pese a la calma que habitualmente caracterizan a esta región rural francesa, las drásticas contingencias climáticas que azotaron al continente europeo recientemente castigaron duro a la majestuosa propiedad y sus alrededores.

Un incendio forestal avanzó rápidamente sobre los perímetros residenciales de Brignoles, teniendo que implementarse un operativo de evacuación inmediata que incluyó tanto a la familia Clooney.

Frente a esta difícil coyuntura, el reconocido actor demostró su estrecho lazo con la región a través de una sentida carta dirigida al alcalde, Didier Brémond , en la cual manifestó su profunda consternación por la integridad física de sus vecinos y asumió el compromiso de aportar dinero para las futuras obras de reconstrucción de la infraestructura comunitaria.

Además de su hogar en el sur francés, George y Amal también son dueños de una casona impactante construida en el año 1720, en el lago de Como . Es un palacio de líneas neoclásicas, caracterizado por simetrías perfectas, balcones de piedra labrada y aberturas en forma de arco.

George Clooney se había decidido a adquirir esta propiedad cuando quedó fascinado por su fachada, pagando una cifra cercana a los 10 millones de euros . Pero desde aquel momento, a principios de los 2000, el valor de mercado de la finca se multiplicó varias veces, llegando a los casi cien millones.

Fuente: TN