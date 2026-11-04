Renuncia en Argentinos por la Educación tras la reunión con Milei: una exministra se fue del comité por “una insalvable discrepancia ética y política”

Claudia Balagué renunció al comité de exministros de Argentinos por la Educación , luego de la reunión del lunes con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La exministra de Educación de Santa Fe durante el período 2012-2019 - en la gestión de los gobernadores socialistas Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz- y actual diputada provincial santafesina presentó su dimisión a través de una carta dirigida a las autoridades de la organización .

"Esta decisión, profundamente meditada, responde a una insalvable discrepancia ética y política frente al posicionamiento asumido por la organización tras el encuentro mantenido el día de ayer con el presidente de la Nación, Javier Milei, en la Casa Rosada", expresó en el texto.

Milei recibió a las autoridades de Argentinos por la Educación y -según se informó en un comunicado oficial- se conversó sobre la necesidad de avanzar en la mejora de los aprendizajes en matemática , siguiendo el trabajo realizado en lengua. En ese sentido, se está trabajando una propuesta por parte del Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, el Gobierno nacional y Argentinos por la Educación se comprometieron a sostener el Plan de Alfabetización de cara a 2027 . Participaron del encuentro el director ejecutivo de Argentinos por la Educación, Víctor Volman; el vicepresidente, Ricardo A. Torres; la secretaria, Constanza Gorleri; el tesorero, Roberto Hernán Souviron; y los vocales Karina Alejandra Stocovaz y Alejandro Martín Tamer.

En la misiva, Balagué apuntó al " desmantelamiento presupuestario real" de la Educación , que refleja un recorte de 44% que genera impacto en las provincias y comunidades escolares.

En el marco de nuestra agenda de diálogo institucional con los distintos gobiernos nacionales, nos reunimos con @JMilei , @KarinaMileiOk y @SPettovelloOK para compartir un diagnóstico sobre los principales desafíos que enfrenta hoy la educación argentina. pic.twitter.com/5k4MBFJMwP

Además, enumeró "la destrucción" del salario docente , la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el preocupante "vaciamiento" de la alfabetización y la "asfixia" a la educación universitaria.

"Como defensora de la educación pública y con base en mi trayectoria, no puedo convalidar con mi pertenencia un silencio corporativo que elude denunciar el desfinanciamiento estructural . No es aceptable que una organización de la sociedad civil como esta, salga de una reunión en Casa Rosada sin pronunciar una sola palabra pública sobre el vaciamiento presupuestario", sentenció la ex funcionaria santafesina.

Finalmente, señaló que es necesario un "compromiso inquebrantable" con el financiamiento educativo y no de "concesiones discursivas ante un gobierno que ha decidido desertar de sus obligaciones constitucionales en la materia".

Fuente: Clarín