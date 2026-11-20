Una escribana de 31 años y un médico de 30 fueron detenidos en las últimas horas en Resistencia, Chaco, por la muerte de su beba de un mes.

De acuerdo a información publicada por Diario Norte, la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, a cargo de Ingrid Wenner, los imputó por homicidio agravado por el vínculo . La mujer, identificada como Juana Ayelén Passennheim (31) , es abogada y escribana, y trabaja en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1. Su pareja, Alejandro Bruno Alfaro (30) , es médico.

Según la primera reconstrucción, la pequeña I. A. A. fue trasladada por sus padres al Hospital Pediátrico el 18 de noviembre en estado crítico. Allí, los médicos lograron restablecer la actividad cardíaca tras un paro cardiorrespiratorio y la derivaron a terapia intensiva, donde quedó internada con asistencia respiratoria mecánica.

Los estudios realizados tras el ingreso de la beba revelaron que sufrió un edema cerebral, tenía hipertensión endocraneana, hemorragia subaracnoidea y pupilas fijas sin respuesta refleja. Los síntomas encendieron las alarmas por un posible caso de síndrome del bebé sacudido .

Los investigadores revelaron otro dato importante para el caso. Dos semanas antes, la niña había estado internada por una fractura de fémur , una lesión poco frecuente en recién nacidos, de acuerdo con los especialistas.

Durante la asistencia médica y las evaluaciones posteriores, se detectaron hematomas en distintas partes del cuerpo , incluido el abdomen. Los peritos analizan estas lesiones para determinar su origen y antigüedad.

Tras el fallecimiento de la beba, la fiscal Wenner recibió los resultados preliminares de la autopsia. El informe forense consignó como diagnóstico: “Síndrome de posparo, hipertensión endocraneana con edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. Sospecha de maltrato infantil . Neumonía espiratoria probable”.

Con estos elementos, la División Delitos Contra las Personas detuvo a los padres en el Hospital Julio C. Perrando, mientras consultaban sobre el retiro del cuerpo de su hija.

La madre quedó alojada en dependencias policiales de Resistencia y el padre fue trasladado a la Comisaría Novena . Ambos permanecen a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias médicas, los informes complementarios y la recolección de testimonios para esclarecer qué ocurrió con la nena.

Fuente: TN