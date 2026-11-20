En medio de la investigación por la muerte de su hija, Juana Ayelén Passenheim publicó un mensaje de despedida en WhatsApp. “Fuiste muchísimo para este mundo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por este tiempo juntas ”, escribió la abogada y escribana antes de ser detenida.

Passenheim y su pareja, Alejandro Bruno Alfaro , padre de la beba, fueron imputados por homicidio agravado por el vínculo .

La captura del estado de WhatsApp fue difundida por el diario Norte Federal , que accedió a la publicación horas después de que se conociera el caso. La mujer se desempeña en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1.

La beba, identificada como I.A.A., fue ingresada al Hospital Pediátrico de Resistencia el 18 de noviembre luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Los médicos le diagnosticaron un edema cerebral, hipertensión endocraneana , hemorragia subaracnoidea y pupilas fijas sin respuesta refleja , síntomas compatibles con el síndrome del bebé sacudido.

Luego, el informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió un “síndrome de posparo, hipertensión endocraneana con edema cerebral y hemorragia subaracnoidea”. “ Sospecha de maltrato infantil . Neumonía espiratoria probable”, agregaron los médicos.

Después de confirmar las sospechas, Ingrid Wenner, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, ordenó detener a los padres. La División Delitos Contra las Personas concretó los arrestos en el Hospital Julio C. Perrando , cuando la pareja realizaba consultas para retirar el cuerpo de su hija.

Mientras tanto, continúan las pericias para determinar las circunstancias en las que murió la beba.

Fuente: TN