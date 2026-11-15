Interna libertaria en Misiones: anuncian un candidato para la gobernación, pero falta el aval de Karina Milei

POSADAS.- El abogado Adrián Nuñez , presidente de La Libertad Avanza-Misiones , anunció el viernes que será el candidato a gobernador en las próximas elecciones a celebrarse en abril o mayo próximos.

“Quiero ser gobernador para cambiar la historia de la provincia después de más 20 años de los mismos de siempre . Armamos un equipo técnico y político muy capacitado para que Misiones tenga el lugar de relevancia que se merece”, dijo Nuñez en un comunicado.

Sin embargo, horas después salió la gran figura de LLA-Misiones, el diputado nacional y extenista profesional Diego Hartfield , a avisar que él tampoco descartaba ser candidato a gobernador.

Justamente con Hartfield como cabeza de lista, LLA viene de ganar la última elección a diputados nacionales en octubre de 2026 , y ahora busca destronar al oficialismo misionero que ahora se llama “Encuentro por lo que se Viene” y que durante 20 años operó bajo el nombre de “Frente Renovador de la Concordia” o “Renovación” a secas.

A pesar de la confusión por el comunicado de LLA-Misiones, de la cual Nuñez es el jefe indiscutido, finalmente el propio armador libertario aclaró que Karina Milei aún no se decidió por quién será , como tampoco definió la estrategia en Misiones.

“Soy el candidato que tiene el apoyo del partido provincial. La candidatura se define cuando presentemos la lista en función a la estrategia nacional que conduce Karina Milei”, aclaró este domingo Nuñez.

En estos momentos, la máxima prioridad electoral de la Casa Rosada es asegurar la suspensión de las PASO , como alternativa de mínima si la eliminación total no es posible. Y para eso el Gobierno Nacional, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli a la cabeza, está negociando con los gobernadores.

El gobernador Hugo Passalacqua está abierto a conversar y apoyar la suspensión de las primarias y una alternativa que se baraja en algunas usinas de estrategia política es que a cambio de ese apoyo, la Casa Rosada no vaya a disputar el poder de los gobernadores en 2027 .

Karina Milei estuvo en Posadas el 4 de julio pasado, para la inauguración de la Escuela de Dirigentes de LLA , y evitó criticar al oficialismo (en aquel entonces, en plena pulseada entre Carlos Rovira y Passalacqua) como también aventurar si en 2027 buscarían ganar la gobernación.

Passalacqua será el candidato por el Frente Renovador de la Concordia o Renovación (ahora llamada Movimiento por lo que se Viene) aunque aún no oficializó su candidatura. En los últimos meses, tras una disputa histórica, desplazó a Rovira como jefe político en Misiones.

El tercero en discordia en esa puja que hoy tiene en vilo a la política de la provincia será Ramón Amarilla , el exsuboficial de policía que estuvo preso 7 meses acusado de “sedición” tras una masiva protesta de poliçías, docentes, personal de salud y estatales en abril de 2024.

Adrián Nuñez es un abogado especializado en derecho tributario, se recibió en la UBA y tiene un posgrado en Comunicación Política en la George Washington University. Hace años tiene vínculo con Eduardo “Lule” Menem y por esa vía llegó el acercamiento con Karina Milei, con quien se reunió varias veces en Misiones y en Buenos Aires. Su otro referente es Martín Menem .

Desde el inicio de LLA-Misiones fue el jefe indiscutido del espacio y le cedió a Hartfield el rol de ser la principal figura, sobre todo en las redes sociales, hasta el año pasado.

También bloqueó el intento de otras figuras importantes de la oposición, como Martin Arjol (excandidato a gobernador) para que ingresara al espacio, a pesar de su apoyo a Javier Milei en el Congreso, incluso a sus políticas más controvertidas en Misiones, como la desregulación de la yerba mate.

Nuñez eligió con cuidado quién entra y, sobre todo, quien no ingresa a la franquicia local libertaria. En el último año, cuando entró como diputado provincial y fue elegido vicepresidente de la Legislatura, Nuñez fue levantando el perfil y moldeando su propia figura como referente principal de la oposición en Misiones , quedando a la par de Hartfield.

Algunos de los temas principales de Nuñez han sido cuestionar ciertas designaciones en la Justicia, la presión impositiva de la exRentas con su sistema de percepción anticipada de Ingresos Brutos y, fundamentalmente, la polémica Ley de Lemas .

Pero quizá su mayor victoria política en la Cámara de Diputados provincial fue una votación 19 a 19 en la que Nuñez sorprendió a todos al pedir tratamiento sobre tablas de un pedido de informes reclamando transparencia sobre ocho de las principales empresas del Estado y Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) de la provincia, como Multimedios, Aguas de las Misiones, Marandú y la Biofábrica, entre otras.

Por primera vez en más de una década, el oficialismo misionero se vio en aprietos, la oposición se aglutinó toda y casi le tuerce la mano a una exRenovación que hacía tiempo venía manejando la Legislatura como una verdadera escribanía de Rovira.

Fuente: La Nación