Elisa Carrió, sobre Patricia Bullrich: “La quiero mucho, pero ella siempre busca el poder”

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió , renovó sus críticas al presidente Javier Milei este fin de semana y se metió en la interna que se agita en el frente libertario. Aunque elogió a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , a quien definió como una “leal y buena persona”, también marcó diferencias con ella: “La quiero mucho, pero ella busca el poder; ella es así y lo fue siempre”.

“A Patricia [Bullrich] la quiero; con sus condiciones es una buena persona. Yo no tengo esos deseos de poder que algunos políticos tienen; al contrario, me gusta la vida cotidiana. No tengo ambición de poder, tengo ambición de vida, de otra cosa, pero porque digo que sea buena no quiere decir que vaya a votar a La Libertad Avanza”, dijo.

En la misma entrevista, cuestionó los modos de Milei. “El lenguaje del Presidente es de una violencia que es peor que la violencia física”, opinó y apuntó que él y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “son lo mismo”. “A mí me parece increíble por quiénes estamos gobernados. Me parece una caída de civilización” , agregó, en diálogo con Radio con Vos .

Las apreciaciones de Carrió se dan en el marco de una escalada de tensión entre la Casa Rosada y Bullrich, quien se desmarcó en múltiples oportunidades del Presidente y de su hermana. El enojo en el Ejecutivo tiene que ver, sobre todo, con las demoras en la aprobación de la suspensión de las PASO , una iniciativa que el Gobierno considera prioritaria.

Consultada sobre la posibilidad de volver a la política en un frente separado de los libertarios e integrado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, Carrió fue tajante: “No con Macri”.

“Solo estaría para unir, pero con personas que realmente quieran unir y que quieran la concordia; a mí no me preocupan las ideas diferentes, me preocupa que todos estemos pensando en lo mejor para la Argentina”, añadió.

Carrió también analizó la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof . Consultada sobre si podría convertirse en una figura capaz de cerrar la grieta política, respondió: “Nadie va a cerrar la grieta si no tiene un espíritu de generosidad y no veo eso en la política; es toma y daca. Por eso estoy tan decepcionada”.

Fuente: La Nación