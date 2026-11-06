Independiente vs. Deportivo Riestra: horario y cómo ver online

Este viernes, desde las 19.15, Independiente y Deportivo Riestra se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Juan Pafundi, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Rojo se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con 20 puntos que, hasta el momento, le estarían alcanzando para ser el último clasificado a octavos de final. En la última jornada empató 1 a 1 con Defensa y Justicia como visitante, en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, por los goles de Maximiliano Meza -I- y Leandro Fernández -DyJ-.

El Malevo, por su parte, viene de perder 3 a 0 con Talleres como local y ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda , por lo que su único objetivo es terminar un año complejo con el pie derecho. Estuvo cerca de perder la categoría y regresar a la Primera Nacional ya que está antepenúltimo en la Tabla Anual que suma los puntos obtenidos en el Apertura y el Clausura, pero consumados los descensos de Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, no peleará por nada concreto ante Independiente.

El encuentro está programado para este viernes a las 19.15 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.74 contra los 5.82 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.91.

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Fuente: La Nación