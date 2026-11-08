Impactante choque entre dos motos en Santiago del Estero: murieron dos jóvenes y otro resultó herido

Dos jóvenes murieron y otro de 20 años resultó herido en un choque frontal entre dos motos en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero .

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 del viernes sobre la Costanera nueva, a la altura del barrio Parque Industrial. Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron las motos incendiadas y constataron la muerte de las dos personas .

Con el correr de las horas, las autoridades lograron identificar a las víctimas fatales: son Jonatan Matías Mánquez, de 33 años , quien vivía en el barrio Río Dulce, y el otro es Iván Agustín Sayago, de 17 , oriundo del barrio Salta Prolongación.

El tercer involucrado es José Sayago , de 20 años, quien conducía una Motomel S2. Él contó a los investigadores que circulaba en sentido norte-sur cuando impactó de frente contra el otro vehículo , que avanzaba en dirección contraria.

El joven fue rescatado consciente y trasladado al Centro Integral de Salud de La Banda. De acuerdo con el parte médico, entró con politraumatismos y golpes en el pecho, ambos brazos y la pierna derecha . Si bien los profesionales solicitaron estudios complementarios, estaba estable y fuera de peligro.

En el operativo trabajaron efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12, Policía Científica, Seguridad Vial, Unidades Motorizadas y Bomberos Voluntarios.

El fiscal de turno, José Piña, supervisó las tareas y dispuso el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para realizar las autopsias. La investigación continúa para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Fuente: TN