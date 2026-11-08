El papa León XIV encabezará su última misa en Uruguay antes de partir hacia la Argentina

El papa León XIV tendrá este domingo sus últimas actividades en Uruguay antes de partir rumbo a la Argentina , donde continuará su gira por Sudamérica. El cierre de la visita será con una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida , en el Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres , prevista para las 10:30 .

Más tarde, el pontífice será despedido con una ceremonia oficial en el aeropuerto internacional de Montevideo - Carrasco . El acto está previsto para las 15:10 y contará con la presencia del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades del país. Luego, León XIV partirá hacia Buenos Aires , donde se espera que arribe a las 16:30 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery .

El padre Martín Bourdieu , párroco de la Basílica de San José de Flores , habló con TN en la previa de la llegada del papa León XIV a la Argentina y expresó la alegría de la comunidad por recibir al pontífice en un lugar tan ligado a la historia de Francisco. “Se nos mezclan un montón de sentimientos, pero estamos muy felices, muy contentos” , sostuvo.

El sacerdote contó que organizaron una celebración con parroquias, grupos, movimientos y jóvenes para preparar la llegada del Papa . La actividad incluyó un musical titulado El encuentro de los dos papas, que recreó el vínculo entre León XIV y Francisco . “Fue muy logrado, muy emocionante, muy conmovedor”, describió Bourdieu, quien también destacó la relación personal que existía entre Jorge Bergoglio y Robert Prevost .

Durante la entrevista, el cura consideró que León XIV representa una continuidad del camino iniciado por Francisco y valoró que sus mensajes aborden los problemas concretos de la sociedad . “Cada Papa continúa un poco el camino del otro y es así”, afirmó. Sobre la visita, concluyó: “Disfrutemos estos días. Nos hace mucha falta y nos hace mucho bien”.

Una persona fue detenida por amenazar de muerte al papa León XIV durante su visita a la Argentina. El procedimiento fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA) a partir de información aportada por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

A través de un comunicado, el Gobierno indicó que los datos fueron producidos por la Subsecretaría de Operaciones y entregados al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal. El operativo se concretó en menos de 24 horas desde que se tomó conocimiento de la amenaza.

A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , expresó su emoción por la visita del Pontífice y destacó la expectativa que se vive entre los fieles.

Desde la Basílica de San José de Flores, donde se realizó una vigilia para esperar al Santo Padre, el religioso habló con TN sobre el significado de la visita. “Lo que yo más estoy descubriendo es una enorme alegría y una gran esperanza” , aseguró.

“Una enorme alegría de recibir al Pastor de todos, al Pastor universal que nos viene a confirmar en la fe, que nos viene a impulsar para la misión”, agregó.

García Cuerva también se refirió a la visita que León XIV tiene prevista a una cárcel de Buenos Aires y reveló que el propio Papa le había manifestado su intención de acercarse a los detenidos durante una conversación que mantuvieron meses atrás.

“No va a la cárcel porque apoya o aplauda la situación de los delitos, sino que va para estar cerca de aquellos que cometieron un delito, pero desde la misericordia de Dios todos tenemos otra oportunidad ”, explicó.

Por último, sostuvo que la visita papal será una oportunidad para renovar la esperanza y promover el encuentro entre los argentinos.

El cielo de Montevideo se iluminó con fuegos artificiales mientras las voces del coro acompañaban el cierre de la vigilia en el Estadio Centenario.

En medio de la celebración, el papa León XIV levantó la mirada y contempló el espectáculo con una sonrisa.

Fue una imagen sencilla, pero cargada de emoción: el Pontífice disfrutando de la música y las luces, rodeado de miles de fieles que lo acompañaron en una noche especial.

Una postal para el recuerdo, en la despedida de su segunda jornada en Uruguay, a pocas horas de continuar su viaje hacia la Argentina.

Durante la vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo, el papa León XIV dirigió un mensaje especial a los jóvenes y los alentó a construir un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso.

“Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia, sean capaces de servir a los demás” , expresó el Pontífice ante miles de fieles que participaron de la celebración.

En su discurso, también reflexionó sobre los cambios que atraviesa la Iglesia y advirtió sobre el avance de la secularización y la indiferencia religiosa .

En ese contexto, llamó a los creyentes a renovar su fe y su compromiso con la comunidad. "Dense por completo a Dios, todos debemos ser discípulos una y otra vez", concluyó el Papa.

Sobre el final del evento, León XIV le entregó un cáliz a la Iglesia Uruguaya y recibió, a modo de regalo, la imagen de la Inmaculada Concepción .

Fuente: TN