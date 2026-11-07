Declararon inimputable al hombre que había viajado de Buenos Aires a Ushuaia para intentar llevarse a una nena de 12 años de un colegio

A pesar de que el caso haya conmocionado a Ushuaia y el país, el Juzgado de Instrucción 3 de Tierra del Fuego declaró inimputable al hombre de 22 años que esta semana intentó raptar a una chica de 12 años de su colegio, luego de meses de acosarla en redes sociales y cruzar medio país para concretar el secuestro. El juzgado dio por probados los delitos imputados de grooming, amenazas e intento de rapto, pero un dictamen interdisciplinario determinó que el imputado "no pudo comprender la criminalidad de sus actos".

Además, determinó la internación del atacante en un hospital de salud mental de la capital fueguina.

Si los videos trascendidos parecían hablar por sí mismos, los detalles que se conocieron a mitad de semana sobre el caso de Francisco Álvarez Ruiz, de 22 años , no hicieron más que empeorar el panorama, que se zanjó este viernes, con el dictamen de un juzgado de Ushuaia. Pero volviendo al germen del caso, Álvarez Ruiz fue detenido el pasado lunes por la Policía de Tierra del Fuego en las afueras del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), que lo denunció por destrozos y acoso a una alumna de 12 años.

"Mi amor, vamos", "Vamos, vamos" y "Vení conmigo" , le gritaba a la alumna, mientras pateaba un vidrio de la puerta de entrada de la escuela. Esos gritos delataron una trama: Álvarez Ruiz llevaba tiempo acosando a esa alumna menor y había viajado hacia Ushuaia desde Buenos Aires. Se había cruzado con su víctima en la calle, y al interceptarla la tomó con fuerza del brazo y del hombro, trató de besarla y luego llevársela del lugar, a pesar de la resistencia que opuso la niña con el objetivo de raptarla.

Fue la intervención de sus compañeros lo que evitó que el acosador concretara su propósito . Uno de los alumnos se interpuso entre Álvarez Ruiz y su víctima, mientras otra alumna gritó para pedir ayuda. En esas circunstancias, la niña consiguió soltarse y corrió hacia el colegio para ponerse a salvo.

Este viernes, el Juzgado de Instrucción 3 del Distrito Sur de Tierra del Fuego, a cargo del juez Federico Vidal, resolvió declarar inimputable a Álvarez Ruíz fundamentándose en una pericia interdisciplinar que llegó a la conclusión de que por un padecimiento de salud mental, el imputado no comprendía la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones, una decisión con base en el artículo 34, inciso primero, del Código Penal.

La resolución aplicó para las tres causas que, a pedido del Ministerio Público Fiscal provincial, se unificaron por tratarse de un mismo caso: la investigación por grooming contra la niña, que empezó con una denuncia de su padre meses antes; la causa que investigaba las amenazas enviadas a un grupo de alumnos de primer año del colegio de Ushuaia; y la pesquisa relacionada por el intento de rapto en flagrancia y los daños a la puerta del colegio.

Pero si bien fue sobreseído y, por ello, no será juzgado ni condenado, sí será internado en el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, con custodia policial, que es el único centro de salud mental elegible para estos casos en Ushuaia.

Fuente: Clarín