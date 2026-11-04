Horror en General Rodríguez: hallan asesinada a una mujer que había desaparecido tras llevar a sus hijas a la escuela

La madre tenía que retirar a sus tres hijas de la escuela, pero nunca llegó. Ella misma las había llevado, por lo que su inesperada ausencia llamó la atención de las autoridades del colegio que alertaron sobre la situación a la familia de la mujer y así se inició una búsqueda que terminó destapando un nuevo femicidio. Esta vez, en General Rodríguez.

La víctima, identificada como Estefanía Crystal Monzón (30) , fue encontrada asesinada este miércoles en un terreno baldío y por el crimen detuvieron a su pareja.

El hallazgo generó conmoción entre los vecinos del barrio, que por la tarde realizaron una marcha en reclamo de justicia sobre la ruta 7, en la que cortaron parcialmente el tránsito.

Según pudo saber Clarín de fuentes de la investigación, Monzón fue vista con vida por última vez este lunes, cuando llevó a sus tres hijas menores de edad a la Escuela Primaria N° 9, en General Rodríguez, donde residía junto a su actual pareja, un joven de 21 años, en un amplio predio de la zona.

Ese día por la tarde, cuando la mujer no fue a retirar a las chicas , las autoridades del colegio alertaron de la situación a la familia, por lo que la madre de Estefanía, ya el martes por la mañana, denunció la desaparición ante la Policía, que le dio intervención a la fiscal Alejandra Rodríguez, de la UFI 1 de General Rodríguez.

"La directora de la escuela fue hasta la casa para ver qué pasaba y no vio nada extraño", detalló a Clarín una de las fuentes consultadas.

A partir de la denuncia de la madre se activó la búsqueda de Monzón y uno de los primeros operativos se llevó a cabo en su vivienda, ubicada sobre la calle Rafael Obligado, en el barrio San Martín, donde también reside un amigo de la pareja.

Los peritos de la Policía Científica hallaron manchas hemáticas dentro del inmueble que direccionaron las sospechas hacia el concubino de la mujer, quien, a su vez, presentaba lesiones puño, nudillos y antebrazos, lo que reforzó la hipótesis de que había atacado a Monzón y esta se había defendido.

Ante esta situación, el sospechoso quedó aprehendido, mientras que la prueba de Luminol comprobó luego que esas manchas eran de sangre.

A su vez, los peritos advirtieron que en los fondos del inmueble había una pileta de natación de grandes dimensiones, por lo que convocaron a unos buzos para que buscaran allí dentro, pero el resultado dio negativo.

Ya este miércoles con luz natural, la búsqueda continuó en un terreno baldío lindero, donde entre los altos pastizales y con la ayuda de perros rastreadores se halló el cuerpo de la mujer envuelto en una especie de cubrecama.

El cadáver ya fue trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses determinen la causa y la data de la muerte.

Por su parte, la pareja de la víctima será indagada este jueves por la fiscal Rodríguez, una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia.

Hasta el momento, los investigadores no detectaron denuncias previas por violencia de género de la víctima contra su actual pareja, que no es el padre de las nenas y que trabajaba como repartidor con un camión.

Sin embargo, en la marcha en reclamo de justicia varias mujeres manifestaron que el sospechoso era una persona violenta.

Mientras que Monzón sí había hecho una denuncia pero contra otra pareja anterior.

"Ahora que se haga justicia y acompañar a toda la familia para el que hizo esto le caiga todo el peso de la ley", posteó tras el hallazgo una vecina del barrio que si bien había levantado el corte sobre la ruta seguía consternado por el brutal crimen.

Fuente: Clarín