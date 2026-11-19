Hallaron la camioneta utilizada en el intento de robo a una joyería de Villa Gesell

ZONALES

El vehículo fue encontrado abandonado este miércoles, un día después del frustrado asalto a la joyería Emanuel. Se trata de una Peugeot Expert que tenía pedido de secuestro por un hecho ocurrido en Mar del Plata y circulaba con una patente correspondiente a otro rodado. La investigación también busca establecer si los sospechosos están vinculados con otros robos.





El intento de robo a la joyería Emanuel de Villa Gesell, que CNM publicó como anticipo, sumó este miércoles una novedad importante: la camioneta utilizada por los delincuentes para escapar fue encontrada abandonada en la ciudad.





El episodio ocurrió el martes, alrededor de las 18:20, en el comercio ubicado sobre avenida 3, entre los paseos 105 y 106. Según la reconstrucción realizada a partir de las cámaras de seguridad, un hombre ingresó al local vestido con prendas femeninas. Una vez adentro, pasó detrás del mostrador e intentó concretar el robo.





La empleada se resistió y protagonizó un forcejeo con el asaltante, quien finalmente desistió y escapó sin llevarse dinero ni joyas. Afuera lo esperaba una camioneta en la que se encontraban otras personas que habrían participado de la fuga.





Aunque la propietaria del comercio decidió no realizar una denuncia formal, las primeras actuaciones policiales y el análisis de las cámaras del establecimiento y del Centro de Monitoreo permitieron avanzar en la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos.





La investigación permitió establecer que la camioneta, una Peugeot Expert gris, había ingresado a Villa Gesell el día anterior, alrededor de las 16. Otro dato relevante fue que circulaba con una patente correspondiente a un vehículo diferente, radicado en Mar del Plata.





EL VEHÍCULO TENÍA PEDIDO DE SECUESTRO





Tras el operativo cerrojo desplegado en la ciudad, los sospechosos no pudieron retirar la camioneta y terminaron abandonándola. Fue localizada este miércoles en inmediaciones de Paseo 118 y Avenida 14, en el sector conocido como “Cabañas de Berni”.





Al verificar las numeraciones identificatorias, el personal policial constató que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de hurto agravado ocurrido en Mar del Plata el pasado 28 de octubre. Interviene la UFID Nº 6 de Villa Gesell, que dispuso las pericias correspondientes y el posterior secuestro del rodado.





UNA POSIBLE CONEXIÓN CON OTROS ROBOS





En torno al caso también trascendió una posible vinculación de los sospechosos con otros dos robos cometidos en Mar del Plata, donde se habría utilizado una modalidad similar, con personas que ingresaban a comercios utilizando disfraces. Esta línea fue difundida por medios locales y forma parte de los datos que deberán ser corroborados por la investigación.





El hallazgo de la Peugeot Expert constituye un avance para esclarecer el intento de robo en Villa Gesell y determinar quiénes integraban el grupo que llegó al comercio.





Además, el procedimiento se suma a otro realizado el 14 de noviembre, cuando fue encontrada una Chevrolet Tracker blanca en una vivienda de avenida 30, entre los paseos 212 y 122. Al verificar el grabado de sus cristales, se comprobó que también tenía un pedido de secuestro activo, en ese caso por una causa de robo ocurrida en Mar del Plata. Intervino la UFID Nº 7 de Villa Gesell, a cargo del fiscal Sergio García.





Así, en menos de una semana fueron encontrados en Villa Gesell dos vehículos con pedidos de secuestro vinculados a hechos delictivos ocurridos en Mar del Plata.