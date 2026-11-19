Los gatos pueden ser mascotas que generan mayor dificultad en la adaptación al hogar, por el instinto natural de salir solos a la calle, lo que hace creer a muchas personas que esta libertad es lo ideal en su crianza. Sin embargo, el veterinario Carlos Gutiérrez difiere.

“Si los gatos salen solos a la calle se reduce su esperanza de vida a apenas 7 años; hay que ‘gatificar’ la casa ”, manifestó el experto, demostrando con datos que los felinos domésticos viven un promedio de quince años, mientras que los que exploran el exterior llegan apenas a la mitad.

Con respecto al concepto de “gatificar” la casa, Gutiérrez se refiere a que se puede adaptar el interior del inmueble con accesorios como postes de rascado o zonas de juego que simulen la actividad que los felinos realizan en la calle, tal como compartió en su canal de YouTube (Mascotas y Familias felices).

También, como opciones seguras para que se muevan por el exterior, el experto recomienda balcones o terrazas con cerramientos , miradores adaptados para que se vea la naturaleza o incluso paseos con correas o un arnés que permita disfrutar del aire libre sin la excesiva libertad que puede dañar su salud.

Gutiérrez, tras asegurar estar en desacuerdo con que los felinos pasen mucho tiempo en la calle y sobre todo en zonas urbanas , desmitifica con datos que estas mascotas necesiten un entorno silvestre por un instinto natural que tienen, ya que son animales que llevan siglos adaptándose a las rutinas de convivencia con los humanos.

Las estadísticas muestran que los gatos de entornos domésticos viven un promedio de quince años, mientras que los que están mucho tiempo en la calle solo llegan a la mitad de la expectativa de vida. Uno de los motivos habituales de esto tiene que ver con el peligro de ser atropellados por los vehículos que circulan en la zona.

Sin embargo, también, muchos de los problemas en la salud del gato vienen de conflictos con otros animales en la calle, que llevan a un estrés generalizado o incluso a lesiones que pueden llevar a enfermedades o a la muerte si son profundas y no reciben tratamiento.

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Por otra parte, están más expuestos a la transmisión de patologías infectocontagiosas , ya sea por otros animales con los que entren en contacto, como por comer sobras de la basura o beber agua de superficies contaminadas.

Fuente: TN