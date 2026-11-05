Fuga, tiroteo y una persecución de película: detuvieron a dos prófugos tras evadir un control policial en CABA

Dos sospechosos fueron detenidos este miércoles durante una feroz persecución policial que comenzó en los límites de la ciudad de Buenos Aires y se extendió hasta en la localidad bonaerense de General Las Heras . La secuencia duró más de una hora e incluyó un enfrentamiento a tiros de los delincuentes contra los agentes involucrados tanto de la fuerza porteña como de la Bonaerense.

La impresionante persecución fue registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad de Buenos Aires y por uno de los agentes que persiguieron y arrestaron a los hombres sobre la Ruta Provincial 6.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae , el hecho ocurrió cuando el sistema Anillo Digital detectó en el cruce de avenida de los Constituyentes y General Paz a un Volkswagen Polo Track gris claro sobre el que pesaba un pedido de interceptación e identificación de sus ocupantes. La medida había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez .

A partir de la alerta, los operadores iniciaron el seguimiento del auto mediante cámaras y domos de seguridad. Personal policial se dirigió al lugar para identificar a sus ocupantes, pero el conductor no acató las señales lumínicas ni sonoras y escapó en dirección a la provincia de Buenos Aires.

La persecución contó con el apoyo del helicóptero de la Policía de la Ciudad . Durante más de una hora, el Volkswagen Polo recorrió unos 80 kilómetros y circuló por las localidades de Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín , y luego tomó las rutas 8, 5 y 7.

Durante la persecución, los sospechosos fueron descartando objetos personales y dispararon contra los policías que participaban del operativo cerrojo para frenar su marcha.

El seguimiento concluyó sobre la RP 6, a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras . Allí, efectivos porteños y de la Policía bonaerense interceptaron el vehículo tras disparar y reventar el neumático trasero izquierdo, y apresaron a los dos ocupantes, identificados como Marcos Leandro Colombres , de 35 años, y Alexis Esteban Milad , de 28.

Al momento de su detención, Milad presentaba dos impactos de arma de fuego en el hombro y mano izquierdos, por lo cual fue trasladado en una ambulancia de AUBASA al hospital de Cañuelas.

Milad tenía cuatro antecedentes , uno por atentado contra la autoridad y tres por infracciones a la Ley de Drogas. Por su parte, Colombres registraba dos medidas judiciales vinculadas con causas por estafas.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, encabezado por el juez Manuel de Campos , con intervención de la Secretaría N° 116, a cargo de Tamara Julieta García. La funcionaria judicial avaló las detenciones.

Fuente: Infobae