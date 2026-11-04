“Fueron directamente a hacernos daño”: el testimonio de una activista trans luego de haber sido atacada en Palermo

Un grupo de mujeres trans y travestis fue atacado por una multitud de jóvenes durante la madrugada del domingo en los bosques de Palermo. Los atacantes quedaron registrados en videos que luego difundieron en las redes sociales. Noelia , una activista trans que estuvo en el lugar junto a otras compañeras, habló con TN y contó cómo vivieron el episodio.

“ Fue un hecho muy grave. Esto fue planeado” , sostuvo. Si bien logró escapar y no fue agredida, aseguró que varias mujeres quedaron rodeadas por los agresores.

Según su relato, los sospechosos usaron palos, piedras, botellas y conos para golpear a las mujeres . También indicó que algunos jóvenes se movilizaban en bicicletas y que varias de sus compañeras quedaron en medio de una multitud.

“Cinco o seis compañeras quedaron en medio de una multitud de más de 150 o 200 chicos . No eran 50 como dicen. Fue como una emboscada ”, describió.

A su vez, detalló que los ataques estuvieron acompañados de insultos transfóbicos y situaciones de hostigamiento. “ Los insultos son los que vivimos constantemente día a día las compañeras , ya sea en los bosques o en la calle”, explicó.

Además, afirmó que durante la agresión intentaron robarles los celulares y las carteras. “ Fueron directamente a hacer daño, a golpearnos, a matarnos. Esto fue una cacería como tal ”, expresó.

Noelia se presentó este miércoles junto a otras integrantes del colectivo en la Defensoría para radicar una denuncia. También anticipó que participarían de una actividad en la Legislatura porteña para exponer lo ocurrido y exigir respuestas .

La activista reclamó que se analicen las cámaras de seguridad de los bosques de Palermo y de otros sectores de la ciudad para identificar a quienes participaron de la agresión . En ese sentido, señaló que varios de los involucrados publicaron videos del ataque en sus propias redes sociales y se burlaron de las víctimas.

“ Subieron todo a sus propias redes y lo hicieron como un chiste , como una broma, con emojis de risa y grabándose cuando volvían de la cacería”, sostuvo.

Noelia también cuestionó que, hasta el momento, no haya ningún detenido por los ataques , a pesar de que los mismos implicados compartieron los registros en sus cuentas personales.

Fuente: TN