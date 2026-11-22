A dos días del femicidio de Romina González , la mujer de 35 años que fue brutalmente asesinada en un bar de Córdoba , se confirmó que el acusado y ex pareja de la víctima, Nicolás Gabriel Pedraza (38), permanece internado en el Hospital de Urgencias bajo coma farmacológico y con asistencia respiratoria mecánica.

Según el parte médico que se difundió este sábado, el paciente se encuentra estable por el momento. No obstante, el pronóstico continúa reservado . Actualmente, atraviesa el posoperatorio por las heridas que sufrió en el cuello y el abdomen.

De la misma manera, el equipo médico indicó que deberá seguir conectado al respirador, sin una fecha definida para el retiro de ese soporte. Mientras el acusado continúa bajo custodia policial en el centro de salud, la causa por el crimen de González avanza.

El caso se encuentra bajo investigación del fiscal de instrucción Gonzalo Berrotarán , quien imputó a Pedraza por el femicidio . De acuerdo con la información publicada por Cadena 3 , los investigadores analizan cámaras de seguridad del establecimiento y de la zona para establecer cuándo ingresó Pedraza, qué ocurrió antes del ataque y si hubo otras personas en el lugar al momento del asesinato.

El asesinado ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre, entre las 20:00 y las 21:00 horas, en el bar Morrison , sobre avenida Marcelo T. de Alvear al 300, frente a La Cañada. La escena fue descubierta por una compañera de trabajo de la víctima y el acusado, quien había llegado para cumplir su turno laboral.

Al entrar al local, escuchó ruidos que provenían del área de los baños. Tras dirigirse a esa zona, encontró a González y a Pedraza tendidos en el piso, ambos con heridas de arma blanca. El personal de emergencias constató la muerte de la mujer en el lugar, mientras que trasladó al hombre al Hospital de Urgencias.

Hasta el momento, la principal hipótesis de los investigadores sostiene que Pedraza atacó a puñaladas a González y luego intentó quitarse la vida . Sin embargo, la pesquisa todavía busca establecer la secuencia completa dentro del local y determinar el origen de las lesiones del imputado.

La víctima era la encargada del establecimiento gastronómico, al igual que el acusado. Según relató una conocida de Romina a El Doce.tv , ambos mantenían una relación sentimental y se habrían conocido en el trabajo.

Por otro lado, se conoció que horas antes del femicidio, González había pedido que llamaran a la Policía tras un episodio de violencia con Pedraza. La compañera que los encontró en el baño relató que recibió de la víctima un mensaje a las 12:25 con una frase breve: “Llamá a la Policía”.

A raíz de esto, la Justicia también intenta reconstruir lo ocurrido desde el mediodía del jueves. Según el testimonio de la mujer, el acusado habría llegado bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias . Durante una discusión, le quitó el celular a González después de preguntarle con quién hablaba.

En ese momento, la madre de la mujer intervino y recuperó el teléfono. Ante la imposibilidad de contenerlo, los familiares echaron a Pedraza de la vivienda y llamaron a la Policía. No obstante, no trascendieron datos oficiales sobre la intervención de la fuerza ante ese hecho, que ocurrió pocas horas antes del ataque en el bar.

Con el paso de las horas, González decidió adelantar el ingreso de su compañera, porque no quería compartir el turno con Pedraza. “Yo entraba a las 20 y ella me avisa que entrábamos a las 18 porque trabajábamos las dos solas. No quería trabajar con Nicolás por lo que había hecho a la mañana”, relató.

Cuando iba camino al bar, volvió a escribirle a González y recibió una respuesta en la que le indicaban que Pedraza había llegado al lugar, aunque supuestamente estaba por retirarse. El intercambio le despertó sospechas. “Ahí me di cuenta de que no era ella la que me estaba escribiendo. Le pongo ‘¿estás bien vos?’. Me pone ‘sí, sí, sí’; ella no escribe así. Ya no me contestó más”, aseguró.

Fuente: Infobae