Una agente de la Policía de Entre Ríos , identificada como Fedra Pratti (25), fue encontrada muerta junto a su pareja, Johann Martínez (36), dentro de una vivienda de la ciudad de Paraná . De acuerdo con los primeros elementos reunidos en la causa, la investigación apuntaría hacia un presunto femicidio seguido de suicidio .

El hallazgo ocurrió el viernes alrededor de las 20:30 horas en una casa situada en la esquina de Ramón Pichón Sánchez y Benjamín Victorica, en el barrio Belgrano. El personal de la Comisaría Sexta y de la División 911 llegó al domicilio tras un pedido de intervención realizado por el padre de la joven, quien no lograba comunicarse con ella.

Al no recibir respuesta al llamar a la puerta, los efectivos advirtieron que el aire acondicionado permanecía encendido. Con la autorización de los familiares que estaban en el lugar, ingresaron a la vivienda y encontraron a ambos sin signos vitales .

De acuerdo con la información obtenida por El Once , el segundo jefe de la División Homicidios, Jerónimo Santamaría , confirmó que el reporte preliminar de las autopsias estableció que la agente murió antes que el hombre.

De la misma manera, el examen forense determinó que Pratti murió a causa de un disparo de arma de fuego en la cabeza . En la escena fue encontrada un arma que, de acuerdo con la numeración observada durante el procedimiento, correspondería a la pistola reglamentaria de la agente policial.

El arma todavía debe ser sometida a peritajes para establecer su intervención en las muertes. “Debe ser peritada, pero por la numeración que se llegó a observar, se trataría del arma reglamentaria de la funcionaria” , anticipó el subjefe de Homicidios.

Según trascendió, la joven trabajaba como telefonista en la División de Videovigilancia 911 y llevaba cerca de un año en la fuerza provincial. En el caso de Martínez, se confirmó que tenía 36 años y era carpintero.

Las primeras versiones señalaban que Pratti había expresado su intención de terminar la relación. En ese contexto, se cree que Martínez habría tomado el arma de la agente, le habría disparado y luego se habría quitado la vida, informó Uno Entre Ríos .

Por el momento, esa secuencia forma parte de las líneas que se analizan y aún debe ser corroborada por las pericias y demás medidas de prueba. La investigación está a cargo del fiscal Laureano Dato , de la Unidad de Delitos Complejos.

“Se siguen ofreciendo elementos a la Fiscalía, recabando entrevistas y analizando diferentes cámaras de seguridad”, sostuvo Santamaría. Sobre el posible encuadre del caso, aclaró que la decisión corresponde al Ministerio Público Fiscal, aunque admitió que “con los elementos recabados podría orientarse para ese lado”.

Por este motivo, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de la pareja , buscan reconstruir sus últimas comunicaciones y revisan cámaras de seguridad de la zona, además de tomar declaraciones al círculo cercano.

Una mujer de 27 años fue asesinada durante una audiencia de mediación con su ex pareja en el Centro de Mediación de Chicoana , dentro de dependencias municipales. El principal sospechoso, un cabo de la Policía de Salta , murió luego de sufrir una herida de arma de fuego tras escapar del lugar.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Denis Viñabal . El hombre era Carlos Enrique Pascal , de 32 años, según datos que trascendieron de forma extraoficial. Ambos residían en el paraje La Población, cercano a la localidad del Valle de Lerma.

El hecho ocurrió el jueves cerca de las 14:00 horas en el edificio de la calle El Carmen, donde se desarrollaba una instancia de mediación. De acuerdo con los primeros datos del caso, el efectivo le disparó a la joven durante el encuentro. Viñabal murió en el lugar .

Los trabajadores municipales confirmaron haber escuchado una detonación y, en un primer momento, creyeron que provenía de una falla eléctrica. Poco después se confirmó que se había producido un ataque armado dentro de la sede, que está comunicada con el edificio de la Municipalidad por una galería interna.

Luego del disparo, Pascal huyó y se desplegó un operativo policial para encontrarlo. Los investigadores lo localizaron en una zona descampada próxima al cementerio local, luego de que presuntamente intentara escapar a través de una finca situada detrás de ese predio.

Sin embargo, cuando el personal policial lo cercó, el hombre se habría efectuado un disparo . En principio, quienes llegaron al lugar creyeron que el agente estaba muerto, pero comprobaron que todavía tenía signos vitales. Fue trasladado de urgencia, bajo código rojo, al Hospital de Chicoana, aunque murió antes de ingresar al centro de salud .

La causa quedó a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet , quien se trasladó a la localidad para coordinar las primeras medidas. La funcionaria ordenó la intervención de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

También dispuso que los cuerpos fueran remitidos al Servicio de Tanatología Forense para las autopsias. Los estudios buscarán precisar las causas de las muertes, mientras los investigadores revisan las cámaras de seguridad del edificio para reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen.

Fuente: Infobae