Era buscado por cuatro homicidios y narcotráfico: lo descubrieron porque no podía estar lejos de su familia

Tiene al menos cuatro homicidios a sus espaldas y está señalado como el brazo ejecutor de una organización narco que opera en el sur del conurbano, pero no podía estar lejos de su familia. Cayó este viernes luego de que la Policía Bonaerense descubrió la casa donde lo visitaba su pareja con su hijo y su madre.

Se trata de Dylan Benjamín Fernández (23) , más conocido como "Pompón" . El joven está acusado de ser el ladero del narco peruano Kevin Henderson "Marvin" Valderrama Acosta (37) , oriundo de La Matanza, pero que tenía su base operativa en Almirante Brown.

"Marvin" y "Pompón" eran intensamente buscados por la División Homicidios de la Policía Bonaerense luego de una serie de 12 asesinatos , todos vinculados a expedientes por narcotráfico.

Fernández está imputado de cuatro de esos casos, aunque lo investigan por otros más. Este viernes cayó preso luego de que un análisis detallado de las antenas de los celulares de su pareja y su madre dieran la zona donde se escondía.

Una foto con su mamá fue clave para establecer el lugar exacto donde "Pompón" se escondía. Estaban ellos dos y de fondo la fachada de una casa. Los investigadores recorrieron el barrio, en la localidad de Máximo Paz, en Cañuelas. La prueba fue recibida tras el secuestro del celular de la mujer.

Hasta allí llegaron por el teléfono de la pareja de Fernández, quien lo visitaba esporádicamente para que el sospechoso no pierda el vínculo con su hijo, de apenas 4 años. Una canchita de fútbol ubicada en la esquina de la casa donde se escondía fue escenario del encuentro entre ambos.

Los policías lo detuvieron cuando vieron a su madre ingresar en la casa. Allí secuestraron una pistola Bersa TPR calibre .40 con la numeración suprimida, siete cartuchos intactos y cuatro celulares.

Una fuente de la investigación contó a Clarín que si no hubiese sido porque estaba acompañado de su hijo, el acusado se habría resistido a los tiros.

Fernández está acusado de haber participado, junto a "Marvin" y de al menos otras cinco personas, identificadas como Joel David Rodríguez, Luis Figueroa, Thiago Fernández, Dylan Macías y un quinto llamado "El Mono", en el plan para cometer un asesinato con el sello narco.

Según la investigación, en septiembre de 2025 cuatro de los sospechosos fueron hasta la casa de la víctima, donde ingresaron y comenzaron a disparar, para luego huir en un auto que lo esperaban de campana.

Por este homicidio, el Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de entre 1,5 y 3 millones de pesos para quienes aportaran información de la organización.

Sobre "Pompón" recaía una captura activa nacional e internación con una notificación roja de Interpol, pedida por la Fiscalía N° 2 de Almirante Brown.

Los detectives continúan la búsqueda de "Marvin", quien permanece prófugo de la justicia.

"Pompón" y "Marvin" andan sin rodeos: si no sos parte de su banda o intentas abrirte a otra organización, te mandan a matar. Entre los dos tienen 12 homicidios en sus espaldas.

Uno de ellos fue el de Jonathan Axel Estigarribia Godoy (40) , quien fue asesinado de varios disparos el pasado 5 de agosto pasado, cuando estaba con su pareja y otras cuatro personas en una reunión en su casa de Canning, partido de Esteban Echeverría, y fue sorprendido por dos sicarios.

Los sospechosos ingresaron a la casa y sin mediar palabra comenzaron a disparar directamente contra Estigarribia Godoy, quien cayó muerto mientras los dos tiradores huyeron con un tercer cómplice que actuaba de "campana" en un auto que los esperaba sobre la calle Cuba al 500.

Los investigadores que comenzaron a trabajar en el caso obtuvieron dos datos precisos y de gran interés. El primero fue que la víctima se dedicaba a la venta de drogas y había recuperado la libertad dos meses antes de ser asesinada.

El segundo, que se estaba ocultado y huyendo de "Pompón", quien ya lo había amenazado de muerte. Su suerte ya estaba echada.

El Departamento Homicidios de la Policía Bonaerense comenzó a investigar y a atar cabos por pedido de la Fiscalía Descentralizada de Esteban Echeverría.

En inmediaciones de la casa de la víctima también se analizaron las cámaras. Allí se observó pasadas las 23 a dos hombres caminando y un tercero por delante, a los pocos metros. A las 0.15 se los ve a los tres caminando en dirección al Voyage blanco.

Uno de ellos llevaba una bolsa en la mano. Entonces, los detectives se entrevistaron con la dueña de un kiosco de la zona que recordó que esa noche había vendido una botella de vodka, una de gaseosa y dos paquetes de cigarrillos a un hombre, que había pagado con una billetera virtual.

Este pago electrónico dejó huellas. La cuenta de ClaroPay estaba a nombre de un sospechoso, con domicilio en Carlos Spegazzini, una localidad cercana de Ezeiza.

La fiscalía comenzó a trabajar en los impactos de las antenas y en quienes podrían ser los integrantes de la organización liderada por "Marvin" y que tenía como ejecutor a "Pompón".

Con la causa avanzada y la información sobre la mesa se logró determinar e identificar a las personas que actuaron en el hecho, diferenciando los partícipes y los entregadores.

Una de ellas fue la novia de la víctima , María Belén Verachtert, quien marcó en una foto enviada a "Pompón" cómo estaba vestido en la noche del homicidio.

La joven le pidió a su pareja que salga a comprar al kiosco, pero el hombre se negó. Fue entonces que la mujer le avisó a los tiradores y ellos ingresaron directamente a atacarlo, sin herir al resto de los presentes, que eran transas de la zona.

Luego, la prima de Fernández le pidió a Verachtert que borrara toda la prueba de conversaciones de su celular y que diera a la Policía pistas falsas culpando a integrantes de otra banda narco.

Los policías sabían que estaban detrás de una banda que se dedicaba al narcomenudeo en la zona y que disputaban el territorio de manera violenta.

La fiscalía solicitó 18 allanamientos con un resultado de cinco detenidos, todos con antecedentes penales.

"Pompón" Fernández y "Marvin" Valderrama Acosta forman parte de una misma organización que opera en distintos puntos del conurbano. Para hacerse fuerte, ganaron terreno "a sangre y fuego" y bajo la modalidad del sicariato.

Ellos tomaron el poder que dejó el peruano Jesús, un conocido narco de la zona sur que fue detenido en España y extraditado. Jesús le dejó el negocio a sus cuñados, quienes perdieron lugar y la zona en mano de "Marvin", que los sacó a razón de varios homicidios, muchos de ellos cuyas víctimas eran vendedores.

Según informaron fuentes policiales, entre febrero de 2024 y enero de 2025 provocaron 12 homicidios por enfrentamientos armados en las localidades de Malvinas Argentinas (Almirante Brown), Burzaco, Adrogué, Longchamps y Glew. Muchos de los crímenes fueron investigados por el fiscal Leonardo Kaszewski.

Una de las características de los ataques fue que eran realizados con ametralladoras . Los investigadores determinaron que las armas utilizadas eran fabricadas por una misma persona, porque presentaban las mismas características y tenían partes que fueron impresas en 3D.

Para despistar a los detectives, Valderrama Acosta fue cambiando de apodo. Primero se lo conoció como "Tío"; luego pasó a llamarse "Marvin", apodo con el que lo conocen la mayoría de los investigadores. Luego quiso que le dijeran "Papá". Estos términos son utilizados en las organizaciones narcos –principalmente peruanas- para identificar el rol de cada una de las personas.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín