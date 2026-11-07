MADARIAGA: Fue a un albergue transitorio y le robaron la moto que tenía en el estacionamiento

MADARIAGA

Un hombre denunció el robo de su motocicleta durante la madrugada de este sábado en el establecimiento Bunker Hotel ubicado sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 405. El vehículo se encontraba dentro del garaje de una habitación y fue sustraído mientras el propietario descansaba.





De acuerdo con el relato incluido en la denuncia, alrededor de las 2:30, el damnificado se encontraba alojado en el motel El Bunker. Su motocicleta, una Bajaj Rouser NS200 de color rojo y negro, estaba estacionada en el garaje cubierto de la habitación, protegida por una lona.





El hombre manifestó que escuchó ruidos provenientes del sector donde se encontraba el rodado, específicamente el sonido de la traba del volante. Al salir para verificar qué sucedía, constató que la moto ya no estaba.





Entre las características particulares del vehículo, señaló que tenía dañada la óptica delantera derecha, no poseía calcomanías y presentaba un rayón en el tanque de combustible del lado derecho. Además, indicó que había dejado un casco negro sobre el manubrio.





Otro dato es que el complejo se encuentra cercado con alambrado y que, al salir de la habitación, el damnificado observó una parte del cerco rota. La habitación se encontraba a unos 20 metros de la recepción, donde dio aviso de lo ocurrido.





La denuncia busca establecer cómo se produjo la sustracción y dar con el vehículo, mientras se aguarda que las imágenes de seguridad puedan aportar elementos para esclarecer lo sucedido.