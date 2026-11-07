Cayó un empresario por robar a sus vecinos en un country: hay dos prófugos e investigan otros casos

Un empresario utilizó su condición de inquilino de una propiedad en un barrio privado de Ingeniero Maschwitz , en Escobar, para entrar a robar, con la ayuda de dos cómplices, en una casa vecina, donde sorprendieron a una familia y los amenazaron para llevarse dinero y pertenencias de valor.

Todo comenzó la madrugada del pasado 9 de septiembre, cuando una familia estaba descansando en su casa del barrio "Maschwitz Privado", ubicado sobre la calle Suipacha al 1300 de esa localidad del norte de la provincia de Buenos Aires.

Según declararon las víctimas, tres ladrones ingresaron por una ventana y con armas de fuego las redujeron y las amenazaron para que les entreguen dos mil dólares, carteras y varios electrodomésticos.

Luego de que los sospechosos huyeron del lugar, la investigación, a cargo de la DDI de Zárate-Campana y del fiscal Claudio Aundjian, de la fiscalía 4 de Escobar, determinó que los delincuentes ingresaron tras romper el cerco perimetral de la vivienda.

Con las tareas de investigación se determinó las identidades de los tres sospechosos y se descubrió que uno de ellos era el vecino lindero de la casa asaltada, cuyas iniciales son G.P, un empresario de 53 años.

La investigación determinó que el hombre, quien tiene una empresa de montajes en Zárate, alquilaba una casa en el country e hizo ingresar a dos cómplices en su camioneta Dodge RAM . Los tres cometieron el robo, según detallaron fuentes policiales.

Con la evidencia reunida, el fiscal Audjian solicitó al Juzgado de Garantías N° 3 de Zárate tres órdenes de allanamientos, que se efectivizaron el pasado jueves.

Allí se logró la detención del sospechoso, señalado como cerebro de la organización, mientras que la Policía continúa con la búsqueda de dos prófugos.

En uno de los domicilios allanados se encontraron cuatro carteras que fueron reconocidas por una integrante de la familia asaltada.

En la casa del principal acusado se secuestró una pistola Taurus calibre 9 milímetros con la numeración suprimida, 10 cartuchos y la camioneta RAM utilizada para el ingreso de los otros dos ladrones.

Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que se está estudiando si el acusado realizó alquileres en otros barrios cerrados donde también se registraron robos bajo la misma modalidad.

"Siempre alquiló y va de barrio en barrio" , dijo una fuente consultada por este diario.

La familia que sufrió el robo en su casa del barrio "Maschwitz Privado" envió un comunicado a los vecinos y al Consejo de Propietarios, a quien atacaron por la "absoluta falta de empatía, compromiso y apoyo institucional".

"El pasado 9 de septiembre, nuestra casa fue violentamente vulnerada. El ingreso no fue casual ni ajeno: el responsable directo de planificar y facilitar el hecho fue el ocupante de la casa del lote 8 —una propiedad que tanto él como su familia tenían tomada desde hacía tiempo en el barrio sin que nadie lo supiera ni lo advirtiera-", explicaron.

La familia contó que en el robo mataron a su mascota , un perro de 14 años que significó "una pérdida irreparable y dolorosa que sumó una crueldad inhumana a todo lo que nos tocó atravesar".

"Hoy el delincuente fue detenido. Pero este comunicado busca dejar una advertencia clara: la seguridad de un barrio no se sostiene con paredes ni con discursos vacíos, sino con empatía, solidaridad y responsabilidad real", finalizó el comunicado.

Fuente: Clarín