Encontraron un esqueleto en una estación de servicio abandonada en Río Negro: tenía los pies atados y una bolsa en la cabeza

Un grupo de trabajadores encontró un esqueleto humano enterrado bajo el cemento de una antigua estación de servicio en Sierra Grande, Río Negro , mientras realizaba tareas de refacción. El hallazgo ocurrió el sábado, en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 3, y dio lugar a una investigación judicial. Según las primeras versiones, los restos tenían los pies atados y la cabeza cubierta con una bolsa , lo que despertó sospechas sobre una posible muerte violenta.

El descubrimiento se produjo en una estación de servicio abandonada desde hace años , ubicada en el acceso sur a la localidad, cerca del Estadio Municipal de Fútbol.

De acuerdo con la información publicada por medios regionales, uno de los trabajadores advirtió que una parte del terreno tenía una forma similar a una tumba y alertó a las autoridades. Durante las tareas de excavación, los efectivos confirmaron que había restos humanos enterrados.

Personal de la Comisaría 13 llegó al lugar y delimitó la zona para preservar las evidencias. También intervinieron especialistas de Criminalística de Sierra Grande y San Antonio Oeste, bajo la supervisión de la fiscal Maricel Viotti Zilli .

Las primeras informaciones sobre el estado de los restos abrieron la sospecha de que la persona podría haber sido víctima de un homicidio .

Según publicaron medios locales, el cuerpo tenía las manos cruzadas, los pies atados y la cabeza cubierta por una bolsa que también estaba sujetada . Sobre esta última había una campera oscura.

Los investigadores también encontraron una dentadura postiza y constataron que la persona llevaba puestos borcegos. Estos elementos podrían resultar importantes para establecer su identidad.

Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron oficialmente las circunstancias de la muerte ni determinaron cuánto tiempo llevaba el cuerpo enterrado.

Las condiciones en las que aparecieron los restos forman parte de las evidencias que deberán analizar los peritos para establecer si hubo intervención de terceros.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los restos fueron retirados con la colaboración de los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande y trasladados a Viedma para la realización de la autopsia .

Los estudios forenses buscarán determinar la causa y la fecha aproximada de la muerte , además de obtener información que permita identificar a la persona.

Una de las primeras estimaciones difundidas por fuentes judiciales indica que los restos serían de larga data , aunque todavía no existe una precisión oficial sobre su antigüedad.

El descubrimiento generó una fuerte repercusión entre los habitantes de Sierra Grande. En las redes sociales comenzaron a circular especulaciones que vinculan el hallazgo con personas desaparecidas años atrás.

Sin embargo, ninguna de esas versiones fue confirmada por la Justicia . Los investigadores esperan los resultados de las pericias para reconstruir qué ocurrió y cómo terminó el cuerpo enterrado en la antigua estación de servicio.

Fuente: TN