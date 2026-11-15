Encontraron muerto a un violinista en su casa en Santiago del Estero: horas antes denunció que una mujer lo había atacado a golpes

La ciudad de Termas de Río Hondo , en Santiago del Estero , quedó conmocionada tras la muerte de Manuel Alberto Sánchez , de 73 años, quien fue encontrado sin vida este sábado por la noche en su casa del barrio Herrera El Alto.

Unas horas antes, el hombre había denunciado por lesiones a una mujer de 33 años, identificada como Dalma Judith Orellana , que quedó detenida.

Todo ocurrió el sábado a la madrugada, cuando Sánchez ingresó en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con heridas en la cara y en las piernas. Según contó a la policía, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana , señalada como trabajadora sexual, cuando ella lo atacó a golpes.

El médico que lo atendió diagnosticó “escoriaciones y politraumatismos”. Tras permanecer en observación y recibir suero, Sánchez recuperó la lucidez y fue dado de alta durante la mañana del sábado.

Sánchez vivía solo en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín . Alrededor del mediodía, su hija lo visitó y le llevó un sándwich, pero fue recién pasadas las 20 cuando regresó y lo encontró sin signos vitales.

La policía llegó al lugar junto al fiscal Gustavo Montenegro y personal de la División Criminalística, que realizó las primeras pericias. En la inspección inicial no se detectaron heridas de arma de fuego, pero aún no se determinó la causa exacta de la muerte.

El fiscal dispuso la realización de una autopsia para esclarecer el motivo del fallecimiento. Además, ordenó el secuestro de elementos de interés, entrevistas a vecinos para reconstruir los hechos y detectar posibles movimientos extraños en la zona.

Sánchez, apodado “Chala” por sus amigos, era reconocido como violinista y guitarrista de Termas de Río Hondo e integraba un grupo musical en Santiago del Estero . Según su perfil en redes sociales, había trabajado en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por su parte, Dalma Judith Orellana tenía antecedentes penales y había estado detenida en septiembre por un robo en un supermercado, donde golpeó a una empleada. Vecinos señalaron que tenía problemas de consumo.

La investigación continúa mientras se esperan los resultados de la autopsia, que serán clave para determinar qué provocó la muerte del hombre.

Fuente: TN