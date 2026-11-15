El doble crimen que estremeció a Valeria del Mar: dos hermanitos fueron asesinados y ocultados dentro de una heladera

ZONALES

Roberto tenía 8 años y Fernando, 7. Desaparecieron después de salir detrás de un caballo blanco en el invierno de 1984. Durante 19 días, policías, bomberos y vecinos los buscaron por toda la Costa Atlántica. Los encontraron a pocos metros de su casa, dentro de una vieja heladera abandonada. El hombre que confesó el crimen fue declarado inimputable y nunca llegó a ser juzgado.





Hay historias que permanecen en la memoria de una comunidad mucho después de que pasan los años. En Valeria del Mar, una de ellas tiene fecha precisa: 17 de julio de 1984. Aquel día desaparecieron Roberto Jaime y Fernando Pablo Mondaque, dos hermanos pequeños cuyo caso terminaría convirtiéndose en uno de los episodios criminales más estremecedores de la historia de la Costa Atlántica.





La familia Mondaque vivía en una zona de Valeria del Mar, en el entonces partido de Pinamar, cerca de la Ruta Provincial 11. Pablo, el padre, tenía 33 años, había nacido en Bolivia y se había nacionalizado argentino. Trabajaba como albañil. Su esposa, Berta Mamani, era oriunda de Salta. Juntos tenían cinco hijos y Roberto y Fernando eran los mayores.





En aquel invierno, la localidad tenía una realidad muy distinta a la de los meses de verano. Las calles estaban prácticamente vacías y la vida transcurría en un ambiente de tranquilidad, propio de una pequeña comunidad costera fuera de temporada.





Un caballo blanco y el comienzo de la búsqueda





La tarde del martes 17 de julio, Roberto y Fernando jugaban frente a su casa cuando un caballo blanco pasó corriendo por el lugar. El animal se había escapado de un terreno vecino y despertó la curiosidad de los chicos, que salieron detrás de él con la intención de alcanzarlo.





Los hermanos se alejaron y dejaron de estar a la vista de sus padres. Al llegar la noche y comprobar que no regresaban, comenzó la preocupación. Su madre pensó inicialmente que podían estar jugando en la casa de una vecina, pero allí le dijeron que no los habían visto.





La familia pidió ayuda a los vecinos y salió a recorrer el barrio. Poco después, la Policía tomó intervención y comenzó una búsqueda que rápidamente se extendió mucho más allá de las inmediaciones de la vivienda.





Una mujer aportó un dato que, con el correr de los días, adquiriría especial relevancia: había visto a los chicos caminando por la avenida Tomás Espora, que conecta el centro de Valeria del Mar con la Ruta 11, acompañados por un hombre de aproximadamente 20 años. En ese momento no le había parecido extraño y recién lo contó cuando supo de la desaparición.





Diecinueve días de rastrillajes por toda la Costa





La búsqueda movilizó a efectivos policiales, bomberos, baqueanos y numerosos vecinos. Se utilizaron caballos, helicópteros y maquinaria municipal para revisar distintos sectores, mientras los afiches con las fotografías de Roberto y Fernando aparecían en vidrieras, árboles, postes y comercios de toda la región.





Las dimensiones del operativo fueron enormes para una localidad de aquellas características. Según las reconstrucciones periodísticas, se inspeccionaron unas 350 manzanas y alrededor de 150 hectáreas de médanos en Valeria del Mar, además de extender los rastrillajes hacia Ostende y Cariló.





La búsqueda también alcanzó sectores de Las Gaviotas, Mar Azul y Mar de las Pampas. Se revisaron viviendas desocupadas, patios, jardines, pozos, construcciones, terrenos baldíos y caminos. Sin embargo, cada jornada terminaba sin respuestas.





En medio de la desesperación, la familia llegó a recurrir a un parapsicólogo de la zona. El hombre sostuvo que los chicos estaban muy cerca de su casa y pidió que no continuaran extendiendo los rastrillajes hacia lugares más alejados. Aquella intervención fue recogida por distintas crónicas posteriores, aunque no tuvo valor como elemento de investigación.





El descubrimiento que terminó con la incertidumbre





El 5 de agosto, cuando ya habían transcurrido 19 días desde la desaparición, el caso tuvo un desenlace que nadie imaginaba.





Una familia que tenía una vivienda de veraneo en construcción, cerca del domicilio de los Mondaque, se encontraba supervisando los últimos trabajos antes de regresar a Buenos Aires. En ese momento, una niña del grupo quedó detenida frente a una vieja heladera abandonada en un terreno baldío.





La situación llamó la atención de los adultos. Según las reconstrucciones publicadas años después, cuando fueron a buscarla, la explicación que recibieron fue tan desconcertante como aterradora: la nena decía que no quería irse porque “los nenes de la heladera no querían jugar con ella”.





La frase condujo a los mayores hasta el electrodoméstico. Al abrirlo, encontraron los cuerpos de Roberto y Fernando en su interior. Estaban desnudos, abrazados y presentaban lesiones. También había un oso de peluche junto a ellos.





El lugar estaba a menos de 100 metros de la vivienda familiar. Después de casi tres semanas de búsquedas por extensas áreas de la Costa Atlántica, los hermanos habían sido encontrados prácticamente en las inmediaciones de su casa.





La autopsia reveló la dimensión del horror: ambos habían sufrido abusos sexuales reiterados y presentaban fracturas y lesiones compatibles con golpes y aplastamientos. Los estudios también permitieron establecer que Roberto todavía estaba con vida cuando fue encerrado en la heladera junto al cuerpo de su hermano.





Las crónicas posteriores difieren en la estimación del tiempo transcurrido desde la muerte de los chicos: algunas consignan alrededor de diez días y otras, doce. Lo que quedó establecido fue que habían permanecido retenidos durante parte de los 19 días que duró la búsqueda.





Una detención en Mar del Plata y una confesión





La investigación tuvo un giro pocos días después, cuando la Policía detuvo en Mar del Plata a un albañil de 19 años, identificado en las publicaciones periodísticas como Matías Escobar. Su arresto se había producido inicialmente a raíz de una denuncia de vecinos por su ingreso a una propiedad ajena.





Durante su permanencia en la dependencia policial, el joven terminó vinculándose con el doble crimen. Según las crónicas, manifestó que había escapado de Valeria del Mar junto con otros dos hombres porque habían matado a los chicos.





En su primera declaración habló de supuestos cómplices, a quienes identificó como Enrique y Rosas. Relató que los tres habían engañado a los hermanos para llevarlos hasta una construcción precaria, donde los sometieron a abusos y posteriormente los mataron.





La Policía inició entonces una búsqueda para localizar a esos dos hombres. Sin embargo, las averiguaciones y los procedimientos realizados no permitieron encontrarlos. Con el avance de la investigación se determinó que aquellos supuestos acompañantes no existían y que el detenido había inventado sus identidades.





La reconstrucción del caso atribuyó a Escobar la responsabilidad exclusiva por los ataques y los asesinatos. Su propia confesión había sido el punto de partida para llegar hasta él, aunque después intentó involucrar a otras personas.





Fue declarado inimputable y nunca llegó a juicio





Tras su detención, Escobar fue trasladado al hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero, en La Plata, donde quedó sometido a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas.





Los informes médicos describieron un cuadro de “hiperexcitación nerviosa, acompañado de irregularidades psicomotrices” y concluyeron que presentaba un estado de alienación mental.





A partir de esas evaluaciones fue declarado inimputable, por lo que no llegó a ser sometido a un juicio penal por los asesinatos. Las publicaciones que reconstruyeron el caso décadas después señalaron que se desconoce cuál fue su destino posterior.





La consecuencia judicial fue tan particular como inquietante: pese a la confesión y a la investigación que lo señaló como único responsable, no hubo una condena penal por el doble crimen.





Una historia que Valeria del Mar no olvidó





El caso de Roberto y Fernando Mondaque quedó grabado en la memoria de la comunidad. La desaparición de dos chicos que salieron detrás de un caballo, la búsqueda que involucró a localidades enteras, el hallazgo a pocos metros de su hogar y la posterior confesión de un hombre que nunca fue juzgado conformaron una historia difícil de olvidar.





Cuarenta años después, el doble crimen continúa siendo recordado como uno de los episodios más atroces ocurridos en la Costa Atlántica. No solo por la violencia ejercida contra dos niños, sino también por el desenlace judicial: el único responsable identificado por la investigación fue declarado inimputable y el caso quedó sin una condena.