Una mujer de 94 años fue encontrada muerta este sábado en su departamento de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. El cuerpo presentaba golpes en distintas partes y, por las características del caso, la Justicia activó de manera preventiva el protocolo por femicidio .

La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra . El hallazgo ocurrió cerca del mediodía en una vivienda del complejo habitacional de las 432 Viviendas, donde era una de las primeras pobladoras y una vecina muy conocida.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se trató de una “muerte violenta”. En diálogo con LM Cipolletti , explicó que las actuaciones comenzaron alrededor de las 13, bajo las directivas de los fiscales Martín Gauna y Jessica Montenegro.

“Es una muerte violenta de una mujer mayor de 90 años, encontrada sin vida en su vivienda. Se activó el protocolo para el femicidio; trabajamos siempre sobre lo más grave y luego se va viendo. Queremos recolectar la mayor cantidad de indicios” , sostuvo el funcionario.

De acuerdo con la información policial, cuando los efectivos ingresaron al departamento encontraron a Ferreyra tendida boca arriba en el piso de una habitación, al lado de la cama. La mujer tenía hematomas en diferentes partes del cuerpo y el personal de salud que llegó al lugar constató que ya no presentaba signos vitales.

Después de la primera inspección, las autoridades dispusieron una consigna policial para preservar la escena y permitir que continuaran las pericias. Además, ordenaron trasladar el cuerpo para realizar la autopsia, que permitirá establecer cómo murió.

En las primeras horas del operativo, la Policía demoró a cuatro personas para tomarles declaración testimonial. Dos de ellas fueron desvinculadas posteriormente, mientras que otras dos permanecieron inicialmente alojadas en la Subcomisaría 79.

Uno de los hombres que continúa detenido es un nieto de la víctima, que vivía con ella, según precisaron medios locales. La situación de quienes quedaron a disposición de la investigación dependerá de los resultados de las pericias y de las medidas judiciales. Hasta el momento, no se informó que hayan sido imputados.

La muerte de Ferreyra causó impacto en el complejo de las 432 Viviendas, donde la mujer era reconocida por su larga trayectoria como vecina del barrio.

Edgardo, uno de sus hijos, la recordó como una persona “muy querida” y destacó el vínculo que había construido con quienes vivían en la zona. También contó que la encontraron junto a la cama y señaló que todavía existen distintas hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido.

Nicolás, otro de sus nietos, expresó la incertidumbre que atraviesa la familia mientras aguarda los resultados de las pericias. “Es muy raro todo”, manifestó.

La investigación continúa a cargo de la fiscalía para reconstruir lo sucedido en el departamento de la calle Arenales y determinar las circunstancias de la muerte.

Fuente: TN