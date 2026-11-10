En una causa por narcotráfico y lavado de dinero, allanan propiedades de Lázaro Báez

El juzgado federal de Río Gallegos Claudio Vázquez dispuso hoy más de veinte allanamientos en propiedades del empresario Lázaro Báez, inmobiliarias, estancias, locales comerciales y escribanías en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos causas conexas donde se investigan lavado de dinero, narcotráfico y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes que involucran al empresario y a quien sería “su mano derecha”.

La hipótesis y las pruebas de los investigadores apuntan a demostrar que Báez, pese a tener todos sus bienes embargados en otras causas judiciales, seguía operando esas propiedades y hasta comandaba una banda de narcotráfico desde la cárcel de Ezeiza , donde se encuentra detenido hace un año. Fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que Báez quedó incomunicado hoy mientras su celda también era allanada.

Ademas de los allanamientos, también se trabaron embargos y otras medidas cautelares patrimoniales que fueron llevadas adelante por personal de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Según trascendió, parte del hilo que llevó a buscar las conexiones de las dos causas fueron escuchas realizadas sobre Báez en el penal de Ezeiza , y entre tantos hallazgos habría una serie de anotaciones realizadas por su mano derecha donde dejaba detalles de las operaciones.

Entre algunas de las operaciones que Baez habría seguido realizando desde la cárcel aparece la actividad ovina, vinculadas a las estancias Alquinta y La Entrerriana. Ambas han sido parte de los allanamientos de estas horas en Santa Cruz, y que involucra a un estanciero, sobre quien pesan causas de abigeato.

También hubo procedimientos en dos conocidas inmobiliarias de Río Gallegos: una ya fue allanada en 2016 y otra es conocida por administrar propiedades de Baez.

Los 27 allanamientos que se iniciaron ayer fueron ordenados por el juez de garantías Claudio Vázquez a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos a cargo del fiscal federal Julio Zárate y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) .

Además de los allanamientos se realizaron múltiples embargos, requisas y secuestros de vehículos en el marco de dos causas que se relacionan entre sí y donde se investigan la presunta conformación de dos organizaciones dedicadas, por un lado, al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

En una de las causas, se investiga concretamente la existencia de una supuesta organización que se dedicaría al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, por lo menos desde diciembre de 2025. La distribución estaría en manos de dos hombres, uno de ellos encargado de un lavadero, lugar donde se realizarían las entregas del material.

A su vez, y como desprendimiento de ese caso, se comenzó a investigar la posible existencia de una organización encabezada por Báez quien desde la cárcel, se encargaría de administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito, que habrían sido sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

Uno de los posibles integrantes de esa organización sería, a su vez, líder de la banda que se dedicaría al tráfico de estupefacientes en la provincia de Santa Cruz.

Según la información oficial divulgada hace minutos desde el Ministerio Público, como resultado de los operativos hasta el momento “se secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados en ambas causas, entre otros elementos de interés”.

Además, se ordenaron una serie de medidas cautelares patrimoniales, así como también el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados , en línea con lo que habían requerido los fiscales Zárate, y la auxiliar fiscal Mariela Palese, coadyuvante y coordinadora del Área Operativa de Delitos Tributarios y Aduaneros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco,

Uno de los allanamientos, a cargo de la Gendarmería, se realizó en una propiedad de El Calafate, ubicada sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner, donde Báez cumplió con su prisión domiciliaria. Esa vivienda fue allanada varias veces en el marco de otras causas. Tiene cinco habitaciones y la misma cantidad de baños.

Fuente: La Nación