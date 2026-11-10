El trío que se rompió: Scaloni busca reconstruir una defensa que conocía de memoria en la selección argentina

Lionel Messi no es el único símbolo de la selección argentina que se despidió después del Mundial. El retiro de Nicolás Otamendi , otro de los pilares del equipo de Lionel Scaloni, también abre un interrogante en la nueva etapa. No tanto por su lugar entre los titulares, ni siquiera por su ascendencia en el grupo y su condición de subcapitán de un plantel que quedó en la historia por sus títulos, su fortaleza interna y su identificación con el público. Su salida rompe el trío de confianza del entrenador en el centro de la defensa , donde durante los últimos años encontró una solidez difícil de quebrar, con el exzaguero de Benfica como alternativa permanente a Cristian Romero y Lisandro Martínez , aunque también jugó de entrada en numerosas oportunidades.

De los 36 partidos que jugó Argentina desde la Copa América 2024, en 26 Scaloni eligió como titulares a dos de los tres centrales . Ahora, ante Uruguay y Costa Rica, no podrá contar con ninguno de los dos referentes: Otamendi se retiró y Cuti se recupera de una distensión en el aductor derecho. Así, el entrenador deberá buscar nuevas alternativas para una posición en la que siempre tuvo respuestas , con el desafío de encontrar una tercera pieza que le de garantías y se convierta en una opción fija.

“Con todo lo de Leo (Messi) nos olvidamos de lo que él representa para nosotros. Significa todo lo que es vestir esta camiseta . Ha venido a jugar lesionado, en contra de la decisión de su club, y ha sido importantísimo. Será recordado por todo lo que nos dio. Es uno de los históricos que merece todo el reconocimiento”, contó Scaloni sobre Otamendi, que pasó por todas las etapas durante su recorrido en la selección: titular indiscutido, suplente, nuevamente protagonista, con goles importantes como el que le dio a Argentina su primer triunfo como visitante ante Brasil por las eliminatorias, y otra vez en un papel secundario.

Su adiós también cambia los roles dentro de la defensa. Romero, que durante años compartió la última línea con Otamendi, asumió la capitanía y pasó a ser una de las principales referencias del equipo . Junto con Lisandro, ambos de 28 años, seguirá formando la pareja de centrales preferida de Scaloni, pero ahora también tendrá un rol clave para acompañar a los defensores que empiezan a sumarse a la selección. Una tarea que hasta su despedida cumplió Otamendi, tanto dentro como fuera de la cancha.

La importancia de ese trío también quedó reflejada en las decisiones de Scaloni. Desde aquella consagración ante Colombia, solo tres veces el entrenador formó una defensa con apenas uno de ellos , y en todos los casos fue en amistosos ante rivales de menor exigencia: Romero y Senesi frente a Venezuela; Foyth, Cuti y Tagliafico ante Angola, y nuevamente Romero junto al ex-San Lorenzo contra Mauritania.

Lisandro se mantuvo en el equipo hasta que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en febrero de 2025. Otamendi recuperó entonces la titularidad y la sostuvo hasta la previa del Mundial, cuando el defensor de Manchester United volvió a ganarse un puesto tras superar una lesión muscular que había sufrido poco después de regresar a las canchas, aunque Otamendi también tuvo muchas posibilidades de comenzar el torneo como titular por la situación de Cuti, que llegaba después de una lesión de rodilla.

Un dato que tranquiliza a Scaloni es que, cuando Romero y Lisandro no compartieron la defensa, el equipo tampoco se resintió : consiguió el 80% de los puntos, contra el 88% con ambos desde el arranque, aunque mantuvo un mayor porcentaje de vallas invictas (72% contra 57%). La diferencia es que Cuti y Lisandro disputaron la mayoría de los partidos decisivos y frente a adversarios de mayor jerarquía.

La novedad es que ahora Scaloni necesita encontrar nuevos defensores que le brinden seguridad . En esta convocatoria apostó por dos futbolistas con poco recorrido en la selección: Mariano Troilo, de Parma, y Aarón Anselmino, de Chelsea . El cordobés es titular en el equipo italiano y puede ser una alternativa como líbero, posición en la que suele jugar, si el entrenador decide utilizar una línea de tres, como ya ensayó, por ejemplo, en el amistoso ante Angola a fines de 2025, cuando ubicó a Juan Foyth, Romero y Nicolás Tagliafico, con Nicolás González como carrilero por izquierda, aunque Troilo, de 23 años, también puede jugar como primer central, en el puesto de Cuti, justamente a quien tiene como referente. Anselmino, de 21, estuvo fuera por problemas musculares desde el inicio del semestre y recién volvió al banco de suplentes este fin de semana, en la derrota por 1-0 ante Sunderland.

Además de ellos, Scaloni cuenta con Leonardo Balerdi , un nombre frecuente de las convocatorias que nunca terminó de afianzarse como alternativa, y Facundo Medina, a quien el entrenador utilizó como lateral, aunque también puede jugar como zaguero o stopper por izquierda. Entre los mundialistas tampoco está Marcos Senesi , con poca continuidad en Tottenham: apenas dos partidos, ante Liverpool y Manchester United. Y a la lista de ausentes se suman Ignacio Ovando , de Rosario Central, que formó parte de la gira previa al Mundial, y Tiago Palacios , de Estudiantes, que disputó 45 minutos en el 7-0 ante Burkina Faso. Todos siguen en el radar de Scaloni y podrían volver a ser convocados en 2027, en la búsqueda de ese puesto que dejó vacante Otamendi.

Este viernes, ante Uruguay, Lisandro jugará por primera vez desde que se asentó como titular en la selección con un central distinto de Romero u Otamendi . Una posibilidad es que forme dupla con Balerdi y que luego, frente a Costa Rica, comparta un tiempo con Troilo y otro con Anselmino. Por ahora, Scaloni no dio pistas: en la práctica de este martes en Ezeiza, la primera antes del clásico con la Celeste en la Bombonera, el grupo trabajó con los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, y luego 50 minutos de ejercicios tácticos, con equipos mezclados y especial atención a las transiciones de defensa a ataque.

Romero y Lisandro seguirán siendo los pilares de la defensa argentina , pero Scaloni ya no contará con Otamendi para completar esa estructura que tantas soluciones le dio. El desafío no pasa solamente por encontrar un reemplazante para estos dos amistosos, sino por conseguir que alguno de los nuevos centrales se afiance en un equipo que hasta ahora tenía prácticamente todas las respuestas en el fondo.

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Fuente: La Nación