En Chile levantan la guardia ante el viaje de un buque mercante a las Malvinas, pese a que el gobierno argentino defiende la “libre navegación”

Pese a que el gobierno de Javier Milei ya lo negó, en Chile tienen la guardia alta ante versiones que circulan entre diplomáticos y militares sobre la posibilidad de que el buque mercante Danstar , que navegará entre Punta Arenas y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas , sea interceptado o multado por la Argentina.

Según fuentes chilenas, citadas por el sitio de noticias El Mostrador , existe un documento de trabajo en el que se deja en claro que, desde la perspectiva del derecho internacional, la empresa chilena operadora del carguero – Easter Island Naviera – goza de “pleno derecho a la libre navegación” .

El canciller argentino, Pablo Quirno , defendió ese mismo derecho tras un plenario del G20 en Atlanta (Estados Unidos). “Defendimos la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional. Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales” , escribió.

Finalizó el primer plenario de la reunión de Cancilleres del G20 en Atlanta, donde defendimos la libertad de navegación y el respeto del derecho internacional. Ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales. Cuando se interrumpen las… pic.twitter.com/HateoQBY0b

Sin embargo, y como lo había adelantado el ministro de defensa trasandino, Fernando Barros Tocornal , el gobierno chileno está convencido de que el comunicado conjunto que firmaron el 3 de septiembre pasado los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei no es vinculante sobre el tema.

En las cercanías del gobierno chileno aclaran: “Las intenciones argentinas pretenden hacer valer un comunicado sin valor vinculante , eso no es más que un intento que carece de sustento jurídico formal en los mares internacionales, en medio de la campaña para la reelección de Milei”.

A su vez, el excontraalmirante y jefe de Inteligencia de la Armada de Chile Óscar Aranda anticipó “la eventual interceptación del Danstar es una jugada peligrosa que abre la oportunidad a la ocurrencia de un accidente o de un evento con uso del armamento que escalaría significativamente la tensión y desplazaría la crisis del plano declarativo y diplomático, al militar”.

En declaraciones a Radio Polar de Magallanes, Aranda señaló que los acuerdos previos tampoco son vinculantes. “Las declaraciones firmadas por los presidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric en el Mercosur, apoyando la pretensión argentina de soberanía sobre las Islas y el comunicado conjunto firmado luego de la reciente visita a Chile del presidente Milei, expresan la posición política de un gobierno y no comprometen al Estado ”, afirmó.

Ante la posibilidad de un abordaje por parte de la Prefectura Naval Argentina, con el fin de frenar la marcha del buque carguero camino a las islas, algo que nunca fue confirmado ni siquiera anunciado por el gobierno argentino -pero como Chile creen que ese tipo de maniobras no se adelantan-, en Valparaíso aún no descartan que la Armada de Chile proceda a escoltar la nave comercial con un buque militar para resguardar la libre navegación comercial.

Ante estas especulaciones, en Chile se recuerda el caso de la interceptación del remolcador Beagle por parte de la Prefectura Naval Argentina en aguas internacionales en abril de 2024.

Algo que también este grupo de diplomáticos chilenos dejó filtrar a la prensa local es su “indignación” porque la Argentina viene tolerando desde hace años el intercambio comercial regular entre las islas Malvinas y Uruguay , pero concentra sus maniobras de presión contra las embarcaciones chilenas.

La versión de un incidente forzado es negada por la Cancillería argentina, pero no deja de poner más tensión diplomática entre ambos países por la posible colaboración logística que Chile pueda prestar al proyecto Sea Lion , a través de este buque de carga de 72 metros de eslora, de bandera chilena, que es operado por la naviera Easter Island Naviera.

La compañía tiene acordado con la corporación de negocios de las islas reestablecer la ruta marítima Punta Arenas-Puerto Argentino , realizando periódicos viajes comerciales de aproximadamente dos días y medio de duración recorriendo 900 kilómetros, transportando alimentos, congelados, cemento, madera, herramientas, gas licuado y maquinaria pesada, lo que se podría utilizar como logística necesaria para llevar adelante todo lo inherente a la explotación petrolera, que la Argentina denunció como ilegal.

La presentación se hizo ante el Tribunal del Mar de Hamburgo, que tendrá sus primeras audiencias el 10 y 11 de noviembre próximos.

La semana pasada, el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, realizó una visita oficial a Punta Arenas, que es el punto clave en su afán de conectar a las islas con el continente. Además, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna , se reunió con el legislador conservador Tom Tugendhat en Londres, quien le propuso bloquear la incorporación de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que integran Chile, que preside la comisión de admisiones y Reino Unido, junto a otros países que tienen relaciones comerciales con la Argentina.

La opinión pública también presiona al gobierno de Kast. Hace unos días la consultora Plaza Pública de Cadem realizó una encuesta sobre la relación de Chile con la Argentina que arrojó como resultado que el 68% de los chilenos considera que las Islas Malvinas son británicas y solo un 17% estima que son argentinas, además un 62% desaprueba que el presidente Kast firmara un acuerdo de colaboración con Milei y que un 69% de los chilenos cree que argentina es un socio poco confiable.

Fuente: La Nación