En Nueva York, Estados Unidos, un terreno fue utilizado durante más de cinco décadas como un gran basurero para los residuos de la ciudad. Sin embargo, luego de acumular 136 millones de toneladas de basura , se puso en marcha un ambicioso proyecto: transformarlo en un espacio verde.

Ubicado en Staten Island, el terreno donde se desarrolla el Freshkills Park supo albergar uno de los vertederos de basura más grandes del mundo. Con esta iniciativa, las autoridades buscan transformar las 890 hectáreas en un parque público, con senderos, espacios de recreación y distintas especies de flora y fauna.

El terreno, previo a la inauguración del vertedero en 1948, era una zona de humedales y cursos de agua . Por más que en un principio la idea era que fuera un basurero temporal, con el tiempo se volvió el destino principal de los residuos de la ciudad.

Así, en 1991 se convirtió en el único basurero de la ciudad que seguía recibiendo residuos domésticos. Con el paso de los años, se depositaron tantos desechos que se formaron cuatro montañas artificiales que llegaban hasta los 68 metros de altura.

Su último cargamento habitual de residuos domésticos lo recibió en 2001. Luego del cierre del basurero, las autoridades impulsaron un concurso internacional para diseñar un parque en aquel terreno.

En 2008 empezaron las tareas de recuperación del terreno. Sin embargo, a lo largo del proyecto hubo distintas dificultades: una de las principales fue cubrir las enormes montañas de basura con capas de materiales aislantes y tierra, para que pudiera desarrollarse la vegetación.

En ese sentido, instalaron sistemas de recolección de los gases y líquidos generados por la descomposición de los residuos, que aún permanecen debajo de la superficie.

De esta manera, en octubre de 2023 se inauguró un sector de 8,5 hectáreas sobre el antiguo vertedero, que tiene senderos para caminar, andar en bicicleta y realizar avistamientos de distintas especies de pájaros.

Según el cronograma oficial del proyecto, las obras finalizarían en 2036 . Una vez terminado, el parque tendrá una superficie casi tres veces mayor que la del Central Park y contará con espacios para realizar actividades deportivas, recreativas y culturales.

Fuente: TN