Elecciones legislativas en Estados Unidos: cómo puede impactar el resultado en la relación con Argentina

Donald Trump no figura en ninguna boleta de las elecciones legislativas del martes próximo en Estados Unidos, pero su resultado será un referéndum fundamental para su gestión y, si sufriera una fuerte derrota, su gobernabilidad podría verse afectada. En este contexto, desde Argentina siguen con atención esta elección por la estrecha relación que el presidente Javier Milei tiene con el jefe de la Casa Blanca.

Expertos en el vínculo bilateral consultados por Clarín en Washington señalan que, si bien los comicios no tendrían un impacto dramático entre los dos países, una derrota republicana podría reducir el margen de maniobra de Argentina, ya que una mayoría demócrata abriría mayores controles sobre pactos bilaterales e iniciativas de apoyo en otros países. El paquete financiero al país por US$20.000 millones, por ejemplo, podría ser objeto de investigación en un congreso demócrata, afirman.

En las “midterms” del martes, Estados Unidos renueva la totalidad de las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 senadores (de un total de 100) y elige también 36 gobernadores. Las últimas encuestas indican que los demócratas aventajan a los republicanos entre 7 y 12 puntos a nivel nacional , pero en verdad lo que importa es lo que sucede estado por estado para ver si Trump logra mantener la mayoría oficialista en Representantes y, sobre todo, en el Senado.

En medio de una creciente impopularidad de Trump (su índice de aprobación cayó al 37%, su nivel más bajo registrado por las encuestas de Emerson College) y la constante preocupación de los estadounidenses por la inflación y el costo de vida , los sondeos indican que los demócratas recuperarían el control de la cámara baja y, si la elección fuera arrasadora para la oposición, también conquistarían la cámara alta.

Si perdiera todo el Congreso, Trump enfrentaría una fuerte presión parlamentaria, cesaría la posibilidad de nombrar jueces y funcionarios afines y también se abrirían chances de que sea investigado por diversos aspectos de su gestión.

Hay que esperar los resultados finales, pero ¿la relación con la Argentina podría verse impactada de alguna manera?

Con una relación personal muy fuerte, Trump es el principal socio y aliado ideológico de Milei . Argentina ha firmado un pacto comercial bilateral y se ha asociado a iniciativas de EE.UU. como el Escudo de las Américas, el pacto de minerales críticos y Pax Silica, con los que Washington busca mantener la influencia regional sobre China, luchar contra el narcoterrorismo y asegurar el abastecimiento de minerales estratégicos.

“La notable afinidad entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos ha marcado la relación bilateral hasta un punto sin precedentes. Milei y Trump comparten estilos similares de hacer política y visiones del mundo. Ningún otro líder latinoamericano está tan en sintonía con Trump, ni lo admira tanto, como Milei”, dijo a Clarín Michael Shifter, ex presidente del Inter-American Dialogue y profesor de Estudios Latinoamericanos en Georgetown University.

De hecho, señala Shifter, “hubiera sido difícil imaginar el paquete de rescate de US$20.000 millones hace un año sin ese vínculo personal”.

“Pero la relación bilateral va más allá de los lazos personales. También existen intereses estratégicos de Estados Unidos en materia de recursos naturales, inversiones, cooperación económica y competencia con China. Aunque los republicanos pierdan el control del Congreso, Trump conservará un enorme poder a la hora de llevar a cabo la política exterior, incluso con Argentina”.

Sin embargo, Shifter afirma que “es probable que los demócratas exijan mayor transparencia y rendición de cuentas en cuestiones financieras, pero la orientación general de la política, y la relación de Trump con Milei, probablemente no cambiarán mucho”. “Aunque los demócratas no verán con buenos ojos la intensa relación entre Trump y Milei, también intentarán apoyar la estabilidad económica de Argentina y se centrarán en la competencia con China”.

“Los demócratas tendrán una agenda enorme y compleja si consiguen el control del Congreso. Hay muchos asuntos que investigar. Tendrán que establecer prioridades. El paquete de rescate a Argentina de octubre de 2025 podría ser objeto de una investigación, sobre todo porque parece haber sido decisivo para ayudar a Milei y a su partido en las elecciones legislativas. Los demócratas podrían incluir este asunto como parte de una preocupación más amplia sobre las intervenciones del gobierno de Trump en diversas elecciones latinoamericanas”.

Para Benjamín Gedan, director del Programa de América Latina en el Stimson Center, “el posicionamiento de Argentina en el ámbito internacional está fortalecido por factores estructurales. Entre ellos figuran sus abundantes reservas de litio y cobre, el rápido incremento de la producción de energía y la competencia entre China y Estados Unidos por los recursos naturales y la influencia diplomática en el país”.

“Aun así -señala el experto- las elecciones de medio término en EE.UU. probablemente reducirían el margen de maniobra de Argentina”.

Gedan señala que “en primer lugar, es importante no sobredimensionar su rol actual. Las prioridades de Trump en la región más o menos se limitan a la migración y el crimen organizado, temas que no tienen mucho que ver con Argentina. Por ejemplo, el “perímetro de seguridad inmediato” del que habla el Pentágono solo se extiende hasta Ecuador”.

El experto advierte que “la cercanía entre Milei y Trump ya tiene ciertos costos políticos para Trump, incluso dentro de su propio partido. Los ganaderos lo ven como un competidor, y los votantes MAGA son escépticos ante cualquier rescate financiero”.

“Una victoria de la oposición en noviembre aumentaría estos costos, con investigaciones sobre el rescate y una postura más tibia hacia una relación diplomática que se ha convertido en un tema sumamente ideológico y partidario, algo poco habitual en la relación entre los dos países”, afirma.

Gedan destaca también el reciente triunfo de Lula da Silva sobre Flavio Bolsonaro , aliado de Trump, en Brasil. “La reelección de Lula mantiene la posición privilegiada de Milei como principal aliado de Trump en América Latina. Al mismo tiempo, convierte al mandatario argentino en un probable pararrayos para los demócratas si el partido termina controlando una o ambas cámaras del Congreso”.

Kezia McKeague, managing director en la consultora McLarty y especialista en la relación de EE.UU. con Argentina, señala: “No creo que las elecciones de medio término cambien mucho para la Argentina. La relación bilateral depende sobre todo del Poder Ejecutivo, que tiene amplio margen en comercio y política exterior sin necesidad de pasar por el Congreso”.

Sin embargo, afirma que “una victoria demócrata en una o ambas cámaras podría traer más investigaciones y algunas trabas presupuestarias, pero no un giro en la política hacia la región. De hecho, un presidente con un Congreso en contra suele concentrarse aún más en la agenda internacional, y ahí la Argentina sigue siendo un socio importante para Washington”.

Periodista,

Fuente: Clarín