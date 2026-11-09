El papa León XIV ante el mundo del trabajo: “El desempleo es un auténtico drama en la vida de quien lo padece”

En otro pasaje de su discurso, el papa León XIV habló sobre el desempleo y aseguró: "Es un auténtico drama en la vida de quien lo padece".

"Desde mi Predecesor León XIII, quien con el fin de fomentar la concordia entre las partes y eliminar los conflictos en el ámbito laboral planteó la necesidad de crear un equilibrio adecuado entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades del trabajador y de su familia. De ahí que el desempleo sea un auténtico drama en la vida de quien lo padece. Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social, fragmentando la cohesión del cuerpo social y destruyendo la acción comunitaria finalizada al bien común", señaló.

Y luego continuó: "En una estructura económica globalizada que tiende a la 'cultura del descarte', la solidaridad se convierte en una fuerza capaz de construir una arquitectura social que pueda redefinir las necesidades del mercado y las relaciones laborales según criterios de justicia y siguiendo la lógica de la reciprocidad. De esta forma, en manos de quien sabe utilizarlos, los talentos se convierten en un modo privilegiado de contribuir a un efectivo bien común que se adapta a los avances tecnológicos, pero sin dejar a nadie atrás. Para el cristiano, esto también significa reconocer que es Dios quien actúa en nosotros, si sabemos admitirlo humildemente. Es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común y a desarrollar innovaciones útiles para la sociedad".

El papa León XIV comenzó su discurso ante el mundo del trabajo reunido en la UCA con un agradecimiento a los presentes. "Tenía un profundo deseo de encontrarme con todos ustedes, representantes del mundo del trabajo en Argentina", afirmó. "De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios y a trascender lo cotidiano de nuestra vida, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor. A este respecto, san Juan Pablo II nos recordaba que 'el hombre, creado a imagen de Dios, mediante su trabajo participa en la obra del Creador, y según la medida de sus propias posibilidades, en cierto sentido, continúa desarrollándola y la completa, avanzando cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado'", sostuvo.

En ese sentido, señaló: "El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto , sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la Creación. Esta convicción sigue siendo actual, por mucho que cambien las circunstancias que nos rodean e incluso la propia estructura del trabajo. Hoy en día, el trabajo, en su fundamento antropológico y en la dimensión global que lo caracteriza, se enfrenta no solo a los fundamentos de la economía, sino también al reto de la crisis ecológica y al uso irresponsable de los recursos del planeta".

"Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral. A los trabajadores solo se les valora por su eficiencia. Una realidad que adquiere una urgencia sin precedentes a la luz de la perspectiva de la ecología integral formulada por el Papa Francisco, según la cual el trabajo contribuye a la gestión responsable de la creación, en la que el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas", insistió.

La cuarta persona en hablarle al Papa fue Soledad Cuellar, de la Comunidad Ava Guaraní, Mision San Francisco, en Pichanal, Salta. "Por ser mujer y por pertenecer a un pueblo originario conocí de cerca la discriminación y la falta de oportunidad. Para nosotras, el trabajo no es solo generar el pan sino descubrir que podemos, que servimos y que tenemos para dar", expresó.

Verónica Sanmartín es recicladora urbana de La Plata y fue la tercera en hablarle al Papa. "Soy mamá de cuatro hijos, soy cartonera, reciclo material en la calle. Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros tiran una forma de subsistir. Luego nos organizamos y nos pudimos transformar. Necesitamos dignidad, por eso el papa Francisco nos llamaba 'poetas' sociales", manifestó.

Y agregó: "Me tuve que ir de mi casa con mis hijos y empecé a cartonear, buscando en la basura para vender y llevar un plato de comida a mi casa. En la calle me encontré también lo que era la violencia. Nos trataban como delincuentes, pero en la calle también nos encontramos y nos organizamos".

"Los cartoneros somos trabajadores con dignidad. No queremos volver atrás, queremos seguir trabajando y conquistando derechos para nosotros y para nuestras familias", remarcó Sanmartín.

Luego fue el turno de Sabrina Sapone, delegada sindical de Avellaneda. "La labor diaria implica defender el pan, el trabajo y la dignidad de las familias construyendo puentes para que nadie quede solo frente a las injusticias", sostuvo.

Asimismo, afirmó: "Se levantan las banderas de la inteligencia artificial sin custodia de la dignidad humana, exiliando a las personas de la vida laboral y alejándolas del bien común. Volvamos hoy al origen de la palabra sindicato, aquel que hace justicia en conjunto. No vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir dignamente".

Juan Martín Allende , emprendedor y consultor de CABA, fue el primero en hablarle al papa León XIV en el encuentro en la UCA. "Soy un hombre de fe. T uve que volver a elegirla. Conocí el dolor profundo y para siempre de ver morir a mi hija menor, Serena, en mis brazos", comenzó y continuó : "Somos muchos los empresarios y emprendedores que queremos hacer bien y valientemente nuestro trabajo, ser buenos entre quienes nos rodean. No es fácil, la bondad se confunde con ingenuidad. Compite con nosotros el que especula y deshumaniza a la gente".

En ese sentido, expresó: "Se lo confío, Santo Padre, y le pido una palabra que nos ilumine para no abandonar este camino de bien".

Luego de la misa en Palermo, el papa León XIV tuvo un encuentro con cinco víctimas de abuso sexual por parte de la Iglesia.

"Escuchó su palabra, sus historias dolorosas vividas y la propuesta para considerarse como merecedores de cuidados, para que esto no ocurra más en la Iglesia. Al término, el Papa les dio la bendición y les agradeció por el encuentro y el testimonio de fe", detalló el periodista Nelson Castro al aire de TN.

En medio de un operativo, el papa León XIV sale hacia la UCA para participar del encuentro con el mundo del trabajo.

Unos 290 fieles tuvieron que ser asistidos por el SAME durante la misa que el papa León XIV celebró en el Monumento de los Españoles. En ese sentido, hubo 15 personas que debieron ser trasladados a hospitales.

Según detalló el SAME, 275 pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que se derivaron cinco personas al Hospital Rivadavia , seis al Pirovano , tres al Hospital Militar Central y uno al Ramos Mejía.

Los principales dirigentes sindicales se reúnen este lunes en la Universidad Católica Argentina ( UCA ) para participar del encuentro del papa León XIV con el mundo del trabajo, en el marco de su visita al país. Antes de la reunión, los representantes gremiales expresaron sus expectativas sobre el mensaje del pontífice , destacaron sus referencias a la situación social y económica argentina y algunos plantearon reclamos al gobierno de Javier Milei.

Las declaraciones se producen tras el discurso que León XIV pronunció este domingo en el Palacio Libertad, donde abordó problemáticas vinculadas con la educación, la discapacidad, los jubilados y las dificultades económicas. Los sindicalistas coincidieron en valorar sus palabras, aunque pusieron el foco en distintos aspectos de su mensaje.

Tras la multitudinaria misa en Palermo, los fieles empezaron a concentrarse cerca de la UCA para ver al papa León XIV, donde participará de un encuentro con el mundo del trabajo.

En medio de la multitud que colmó Palermo para escuchar la misa del papa León XIV , los padres de un bebé de dos meses vivieron un momento inolvidable después de que su hijo recibiera la bendición del Sumo Pontífice .

Ernesto y Josefina contaron a TN cómo Vicente terminó en brazos del Papa en medio de más de dos millones de personas. “Fue un momento de pura emoción”, aseguraron.

El Santo Padre habló tras dar su primera multitudinaria misa en la Argentina e hizo mención a la familia. " La familia es la realidad donde transmitir la fe , las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa de la vida y la fidelidad a la palabra dada", escribió en su cuenta de X el Papa.

Además agregó: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época ."

Nahuel Gallo , el gendarme argentino que permaneció 448 días detenido en Venezuela, preparó una carta dirigida al papa León XIV para pedirle que visibilice la situación de los presos políticos que todavía permanecen encarcelados en ese país.

En el texto, Gallo contó una parte de su experiencia personal y expresó su preocupación por las personas que continúan detenidas: “Quisiera también compartirle una inquietud que me acompaña desde que recuperé mi libertad: la situación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela, muchos de ellos en condiciones inhumanas y lejos de sus familias ”.

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva leyó un mensaje para el papa León XIV durante la multitudinaria misa en Palermo.

“Su mensaje nos llena de esperanza. Nos da fortaleza para enfrentar los problemas", expresó García Cuerva. "Las palabras no alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma”, afirmó al describir la emoción de quienes participaron del encuentro que reunió a más de dos millones de fieles.

En su mensaje también mencionó las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas, entre ellas los problemas económicos, la violencia doméstica, las adicciones y la soledad de los adultos mayores. Sobre esto, el arzobispo de la Ciudad pidió que la fe impulse "caminos de encuentro y diálogo".

A las 16:10 el papa León XIV retoma sus actividades del segundo día en la Argentina para visitar la Universidad Católica Argentina .

Tras la multitudinaria misa que dio a los fieles en Palermo , León XIV se encontrará con cerca de mil personas en un evento denominado “Encuentro con el mundo del trabajo” . Allí el Papa recibirá a empresarios y representantes de sindicatos, gremios, movimientos sociales y sectores esenciales como la salud y la educación.

Ayelén Tomasini , presidenta de la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, y quien colaboró en la producción de este evento, expresó que el objetivo del encuentro es que “sea un espacio de encuentro donde todos los actores que colaboran con la realidad del trabajo, incluida la sociedad civil y los ámbitos gubernamentales, también nos acompañen para recibir el mensaje”.

El papa León XIV celebró este lunes una histórica misa ante más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La última presencia de un líder de la Iglesia Católica en el país fue hace 39 años, con la visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

“¡Emocionante! Más de 2 millones de personas en la Ciudad recibiendo al Papa León XIV" , describió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Después de una mala praxis tras una cirugía bariátrica, hace 15 años, Carlos estuvo al borde de la muerte. Hoy, viajó desde Mar del Plata para participar de la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo, ante más de dos millones de personas .

El hombre sufrió una septicemia , una peritonitis y permaneció cuatro meses internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. Su estado era tan delicado que incluso llegó a recibir la unción de los enfermos.

El cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires, participó de la misa que encabezó el papa León XIV en Palermo y leyó la oración de intercesión de la plegaria eucarística, en la que pidió por el Pontífice, por el actual arzobispo porteño, Jorge Ignacio García Cuerva, y también por él mismo.

“Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra: a tu servidor, el papa León, a mi hermano Jorge Ignacio, obispo de esta iglesia de Buenos Aires, a mí, indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti”, expresó Poli durante la celebración.

Luego, pidió por los fieles dispersos por el mundo y por los difuntos: “Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos los hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria”.

En su homilía durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles de Palermo, el papa León XIV destacó el papel de las familias en la construcción de la sociedad argentina y las convocó a recuperar la fe como fundamento para afrontar las dificultades.

El Sumo Pontífice también advirtió que los hogares atraviesan situaciones complejas, entre ellas la falta de estabilidad, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran los vínculos familiares. Frente a ese escenario, sostuvo que Cristo representa la roca sobre la que las familias pueden encontrar fortaleza y protección.

En medio de la multitud que se acercó al Monumento de los Españoles para participar de la primera misa del papa León XIV en la Argentina , Francisco tenía un motivo especial para estar allí. Es venezolano, sobrevivió a una descarga eléctrica que le provocó la pérdida de ambos brazos y aseguró que la fe fue fundamental para afrontar su accidente y seguir adelante.

"Dios me dejó con vida y gracias a eso hoy estoy aquí", expresó a TN . Aunque reconoció que atravesó momentos difíciles, aseguró que ese episodio cambió su manera de ver la vida y sus prioridades.

El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde transmitió un mensaje centrado en el valor de la familia y las dificultades que atraviesa la sociedad.

Ante casi dos millones de fieles, el Sumo Pontífice celebró la ceremonia religiosa después de visitar el Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense.

El papa León XIV recordó con emoción a Francisco durante la misa que encabezó este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, ante una multitud de fieles. "Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad. Lo expresó con pasión", dijo el Sumo Pontífice mientras se le entrecortaba la voz, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Durante su homilía, León XIV también puso el foco en el papel de la familia y en la importancia de compartir la fe dentro del hogar. "La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu", expresó.

El papa León XIV transmitió un fuerte mensaje, en una histórica misa en Palermo: "Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas : la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer". La última presencia de un líder de la Iglesia Católica en el país fue hace 39 años, con la visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

El jefe de la Iglesia Católica destacó: "La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. Nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad, lo expresó con pasión: 'La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu'".

Además, reclamó: "No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Ante casi dos millones de fieles, León XIV celebra su primera misa en la Argentina. El Papa encabeza la ceremonia religiosa ante una multitud en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Antes estuvo en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

El Sumo Pontífice destacó, el inicio de la ceremonia: "Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias".

Advirtió que "desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del ' dar para tener', la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro", y planteó: "Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien".

Ante casi dos millones de fieles, el papa León XIV recorre en papamóvil el camino hacia el escenario donde celebrará su primera misa, en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El Sumo Pontífice usa su vehículo por primera vez en el país.

La jornada en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole tuvo un momento inolvidable este lunes con el mensaje de Marta , de 78 años, la primera residente en tomar la palabra frente al Papa León XIV.

Elegida para representar a quienes viven en la institución, compartió su historia de vida y le entregó su libro autobiográfico.

Minutos antes de que el papa León XIV diera su primera misa en la Argentina, en el Monumento de los Españoles de la Ciudad de Buenos Aires, hubo un show musical para los fieles.

Una de las que lideró el espectáculo fue Soledad Pastorutti , junto a su hermana Natalia, que hizo un repertorio especial focalizado en música religiosa.

Crece la expectativa por la primera misa del papa León XIV: hay más de un millón de personas en el Monumento de los Españoles en Palermo.

El papa León XIV llegó al Cottolengo Don Orione de Claypole en medio de un emotivo recibimiento por parte de los miles de fieles que se acercaron.

Entre lágrimas y abrazos, los vecinos de la zona sur del conurbano bonaerense recibieron al Sumo Pontífice.

El papa León XIV visitó este lunes el Cottolengo Don Orione en Claypole . Allí, estuvo presente en la capilla del establecimiento, donde Abel Pintos le cantó “La llave” y escuchó algunas historias de los residentes.

Una de las más impactantes fue la de Norma , quien dio a conocer su trágica historia familiar antes de llegar al Cottolengo. La mujer, que sufre de artritis reumatoidea desde chica, emocionó al Sumo Pontífice con su relato y antes de saludarlo, le propuso un intercambio.

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, cuando escuchó el testimonio de Marta Griselda Torres , una de las residentes de la institución. Frente al pontífice, la mujer contó parte de su historia de vida, marcada por las dificultades, el abandono y una larga búsqueda de un lugar donde pudiera vivir.

"Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o mejor dicho, tengo parálisis cerebral", comenzó su relato. Después contó que su mamá la abandonó un día antes de su cumpleaños y que, desde entonces, su papá y sus hermanos se hicieron cargo de ella. "Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", recordó.

El papa León XIV dejó un fuerte mensaje sobre la inclusión de las personas con discapacidad durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense. Ante residentes, trabajadores y autoridades de la institución, el Sumo Pontífice sostuvo que el progreso de un país también debe medirse por su capacidad de integrar y acompañar a quienes más lo necesitan .

“Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, expresó durante su discurso.

El papa León XIV compartió un encuentro con los residentes del Cottolengo Don Orione: "Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición". Además, destacó: "Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social".

El papa León XIV comparte un encuentro con los residentes del Cottolengo Don Orione: "Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social". El Sumo Pontífice visita el establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense. Destacó "Hay lugares como este hogar en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira. Eso es el Pequeño Cottolengo: una comunidad fraterna de puertas abiertas, en la que todo nos habla del amor de Dios".

Pura emoción: Abel Pintos cantó "La llave" ante el papa León XIV en la capilla del Cottolengo Don Orione.

Tras saludar a los fieles, el papa León XIV visita la capilla del Cottolengo Don Orione. El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, le dio la bienvenida al Sumo Pontífice en su visita al establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , recibió al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione ubicado en Claypole.

Durante el encuentro, el mandatario bonaerense le regaló un mate al Sumo Pontífice. Mientras que León XIV le entregó un obsequio a Kicillof y a su esposa, Soledad Quereilhac.

El papa León XIV llegó al Cottolengo Don Orione entre aplausos y muestras de afecto de una multitud de fieles. El Sumo Pontífice recorrerá el establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense. Más tarde, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

En su segundo día en la Argentina, el papa León XIV viaja de la Nunciatura camino al Cottolengo Don Orione de Claypole y miles de personas lo esperan en las calles porteñas .

León partió poco antes de las 8 de Recoleta, continuó por la avenida 9 de Julio y siguió rumbo a la autopista 25 de Mayo.

El papa León XIV visitará este lunes 9 de noviembre el Cottolengo de Don Orione , una institución que desde hace más de 90 años brinda alojamiento, atención y acompañamiento integral a personas con discapacidad .

El establecimiento está ubicado en Claypole , una localidad ubicada al sur del conurbano bonaerense, en el municipio de Almirante Brown. Desde allí alberga a más de 400 residentes.

El saludo de la gente a León XIV al costado del Camino Negro, rumbo al Cottolengo Don Orione.

Desde las 11.30, el papa León XIV dará su primera misa en la Argentina , precisamente en el barrio porteño de Palermo, ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Por esa razón, se activó un operativo de seguridad que incluye cortes de calles en Palermo y Recoleta , restricciones para circular en auto, desvíos de colectivos y estaciones de subte cerradas.

El papa León XIV salió de la Nunciatura, en Recoleta, hacia el Cottolengo de Don Orione, en Claypole. El Sumo Pontífice recorrerá el establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense. Más tarde, encabezará una homilía en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Los gobernadores y referentes de la oposición destacaron este domingo el llamado a la unidad que hizo el papa León XIV en su primer discurso en la Argentina, pronunciado ante el presidente Javier Milei y representantes de los distintos poderes del Estado, en el Palacio Libertad. También subrayaron su defensa de los sectores más vulnerables y, especialmente, su definición de que " la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía ". Desde el peronismo también hubo críticas al Gobierno .

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó el contenido social del discurso y su identificación con las palabras del pontífice. "El Papa fue muy preciso sobre el papel del Estado, la comunidad, la justicia social, cosas que son importantes en la Argentina que está pasando", dijo.

La diputada Mercedes Llano expresó su satisfacción por la visita de Su Santidad el papa León XIV a la Argentina, al considerar que representa una oportunidad de encuentro y reflexión para la sociedad.

Llano compartió el honor de participar junto a autoridades y representantes de distintos sectores del acto institucional realizado en el Palacio Libertad. En ese contexto, destacó el mensaje del pontífice como un llamado a la concordia, la defensa de la institucionalidad y la primacía del bien común.

La diputada libertaria remarcó que la visita del papa es una ocasión para que todos los argentinos reflexionen sobre el rumbo del país y la necesidad de trabajar por la unidad.

A su vez, valoró el encuentro como un espacio de diálogo entre distintos sectores, en el que se puso en primer plano la defensa de la institucionalidad y el bien común.

El papa León XIV dará hoy su primera misa en la Argentina . Después de lo que será su visita al Cottolengo Don Orione , en Claypole , el Sumo Pontífice encabezará una celebración religiosa en el Monumento de los Españoles , en avenida Del Libertador y Sarmiento.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , se espera un día soleado y con temperatura primaveral, con una máxima que llegará a 25°C.

El presidente Javier Milei celebró este domingo la presencia de representantes de todo el arco político en el Palacio Libertad, durante el encuentro institucional por la visita del papa León XIV a la Argentina. Ante autoridades de los tres poderes del Estado, diplomáticos y miembros de la Iglesia, destacó la importancia de la jornada como una oportunidad de encuentro. "Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", afirmó.

En su discurso de bienvenida al pontífice, Milei sostuvo que la visita representa un momento de alegría y reflexión para los católicos, los integrantes de otras religiones y quienes no profesan ningún credo.

En su segundo día en el país, el Sumo Pontífice viajará al sur del conurbano bonaerense para su visita a Claypole.

El tránsito se desvía hacia la avenida 9 de Julio.

Este lunes, cuando el papa León XIV llegue al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , habrá una mujer que seguramente seguirá cada imagen con una emoción difícil de explicar. Para Natalia Zárate, ese lugar no es una institución que aparece ahora en las noticias ni un establecimiento que acaba de descubrir por la trascendencia de una visita papal. Es, sencillamente, su casa. El escenario de su infancia, el territorio de sus mejores recuerdos y el sitio donde aprendió, mucho antes de poder ponerlo en palabras, lo que significa ayudar a los demás.

Allí creció desde los tres años. Allí conoció a sacerdotes, religiosas, trabajadores y residentes que terminaron formando parte de su mundo cotidiano. Y allí estuvo durante 33 años su mamá, Natividad de Jesús Zárate , una mujer a la que todos llamaban “La China”, que encontró en la cocina del Cottolengo mucho más que un empleo: una manera de servir y de acompañar a quienes necesitaban una mano.

La llegada del Papa León XIV a la Ciudad de Buenos Aires genera un fuerte operativo de seguridad, que impacta en la circulación de vehículos y peatones en distintos barrios porteños.

Desde el viernes hay cierre total de la Avenida del Libertador y se suma un desvío con un contracarril desde Olleros hasta Avenida Casares.

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes).

A partir del corte a la altura de Olleros, en Libertador hay desvíos en dos sentidos para los que llegan del norte: uno hacia Luis María Campos y el otro hacia el Parque 3 de Febrero. Se busca evitar que circulen por adentro del barrio de Palermo y se generen embotellamientos, para sortear el corte central de la Avenida del Libertador.

Por eso, se puede doblar por Olleros hacia a la izquierda, por Valentín Alsina, y Pinedo, y salir a Figueroa Alcorta donde al llegar a Dorrego se va a poder continuar por un contracarril hasta la Avenida Casares (200 metros después de Sarmiento) y ahí doblar a la derecha y retomar Libertador.

En el corte de Libertador y Olleros, agentes de tránsito van a derivar a los automovilistas hacia este recorrido en el Parque 3 de Febrero.

Vías alternativas desde la zona norte: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), también desviar por la colectora de la Illia, y tomar Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, o bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

Autopistas gratis: ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige hasta el miércoles a las 14.

La circulación peatonal está habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

Estacionamiento sobre Avenida del Libertador: despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

En Recoleta, hasta el 11 de noviembre, hay restricción vehicular total y controles policiales en la zona delimitada por Av. del Libertador, Av. Callao, Quintana, Juncal y Cerrito. Los puntos de ingreso y egreso serán Av. Callao y Quintana, y Libertad y Quintana.

Para entrar a esa zona se deberá presentar: DNI con domicilio que coincida con el lugar de acceso y placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad. Además, por motivos de seguridad del papa, se reubicaron contenedores y vehículos estacionados, y también hay cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

El Gobierno prepara la ceremonia de despedida del papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza , que será encabezada por J avier Milei junto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. El encuentro está previsto para el miércoles 11 de noviembre, después de cuatro jornadas de actividades del pontífice en la Argentina, que incluirán reuniones institucionales, celebraciones religiosas y visitas a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Fuentes oficiales confirmaron a TN que Milei, Karina y Quirno integrarán la representación nacional durante la despedida , programada para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. Según el cronograma difundido por la Santa Sede, León XIV partirá a las 14 rumbo a Lima, donde continuará su primera gira por América Latina desde el inicio de su pontificado.

La puerta se abre y Sonia Fernández vuelve a encontrarse con una parte de su vida. No es una puerta cualquiera: es la del hogar Ferrando Mixto , uno de los espacios del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde trabaja desde hace dos décadas . Allí cumple una función como coordinadora y pasa buena parte de sus días. Sus recuerdos y sus aprendizajes de todos estos años tienen un lugar importante en su corazón.

Cuando llegó, hace 20 años, tenía un deseo muy concreto: acompañar a personas con discapacidad . La oportunidad apareció a través de una compañera que acercó su currículum a la institución. Pero detrás de aquel primer paso, había una motivación que Sonia tenía desde mucho antes.

Miles de fieles permanecen en vigilia durante la madrugada de este lunes en Palermo , a la espera de la misa que encabezará el papa León XIV a las 11.30 en el Monumento de los Españoles.

Bien abrigados para enfrentar el frío , algunos duermen mientras otros comparten mates y café para sobrellevar las horas de espera. También hay grupos que cantan y animan la vigilia, en medio de un clima de entusiasmo y expectativa por la llegada del pontífice.

Entre ellos, un grupo de peregrinos de Corrientes y Formosa interpreta canciones religiosas acompañado por guitarras, mientras otras personas descansan o conversan a su alrededor.

Entre los presentes hay fieles que llegaron desde el mediodía del domingo y decidieron pasar toda la noche en el lugar para participar de la celebración. Familias, jóvenes y adultos mayores comparten la espera en las inmediaciones del predio.

A pesar de las bajas temperaturas, fieles de todas las edades permanecen en vigilia durante la madrugada de este lunes en Claypole , en el sur del conurbano bonaerense, a la espera de la llegada del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione , prevista para las 9.15.

La espera está marcada por el recuerdo de San Luis Orione y su legado de solidaridad y asistencia a las personas más vulnerables. Algunos peregrinos acamparon para participar del encuentro con el pontífice.

Ana, una de las mujeres que participa de la vigilia, contó a TN que llegó varias horas antes para asegurarse un lugar. “Estoy desde las 18. Es un acontencimiento histórico , el Papa en Claypole. Es hermoso, como mensaje de amor, de paz, de reencuentro”, expresó.

Un hombre que estaba junto a su familia expresó: "Nos criamos en el cottolengo , éramos servidores en su momento. Estábamos en un hogar donde estaban los chicos, por ahí nos quedábamos a dormir para ayudarlos a bañarlos, acompañando, ayudando. Estábamos todo el dia, es un lugar maravilloso".

El papa León XIV tendrá este lunes 9 de noviembre una intensa agenda en la Argentina, que incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , una misa multitudinaria en Palermo y dos encuentros institucionales durante la tarde.

La primera actividad está prevista para las 9.15 , cuando el pontífice visitará al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione.

A las 11.30 , encabezará la misa en el Monumento de los Españoles, con la presencia del presidente Javier Milei. La celebración será transmitida por cadena nacional.

Por la tarde, a las 16.10 , León XIV se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Finalmente, a las 17.20 , mantendrá un encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Fieles de distintas edades acampan en Claypole , en el sur del conurbano bonaerense, para esperar la llegada de l papa León XIV , que este lunes visitará el Cottolengo Don Orione.

“El pueblo necesita solidaridad y esperanza”, es uno de los mensajes que expresaron los presentes durante la vigilia, en medio de la expectativa por la llegada del pontífice.

La visita está prevista para las 9.15, cuando León XIV mantendrá un encuentro con el personal de servicio y los huéspedes de la institución, antes de trasladarse a Palermo para celebrar la misa en el Monumento de los Españoles.

Fieles de todas las edades acampan en Palermo , a la espera de la misa que encabezará el papa León XIV este lunes en el Monumento de los Españoles.

Familias, jóvenes y adultos mayores decidieron pasar la madrugada en las inmediaciones del predio para aguardar la llegada del pontífice y participar de la celebración religiosa, que convoca a miles de personas de distintos puntos del país.

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca y Belgrano Sur cuentan con servicios ferroviarios especiales durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre, en el marco del operativo de transporte dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Según informó Trenes Argentinos, los refuerzos comenzaron el domingo a las 18 y se extenderán hasta la mañana del lunes, con el objetivo de facilitar el traslado de los miles de fieles que asistirán a la misa del pontífice en Palermo.

Además, las cinco líneas funcionarán este lunes con cronogramas especiales y frecuencias de día hábil, aunque habrá restricciones en los recorridos del Mitre y el San Martín a partir de las 8 por razones de seguridad.

Miles de fieles de todas las edades se congregan en Palermo , en la ciudad de Buenos Aires, para participar de la misa que encabezará el papa León XIV este lunes. Familias, jóvenes, adultos mayores y grupos de peregrinos se reúnen en las inmediaciones del Monumento de los Españoles , donde se celebrará la ceremonia religiosa.

En medio de la expectativa por la llegada del Sumo Pontífice, entre los presentes se escucha la consigna “¡Esta es la juventud del Papa!”, mientras continúa creciendo la concentración de personas que aguardan el encuentro.

“Vinimos varias familias desde Corrientes , ese mensaje de alientos que nos da, de seguir a Cristo, que dio la vida por nosotros”, contó una mujer que esperaba ingresar al predio junto a su hijo de cinco años. Su testimonio refleja la expectativa de los peregrinos que viajaron desde distintos puntos del país para participar de la celebración.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , anticipó este domingo que más de un millón de personas podrían participar de las actividades previstas por la visita del papa León XIV el martes a la provincia . El Sumo Pontífice encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y recorrerá distintos puntos de la capital cordobesa, en el marco de un amplio operativo para recibir a peregrinos de todo el país.

“Yo creo que todo esto va a superar el millón de personas tranquilamente”, afirmó Llaryora durante una entrevista con el programa ¿Y mañana qué? por TN , en la que brindó detalles de los preparativos y convocó a los fieles a participar del acontecimiento religioso.

La llegada del papa León XIV a la Argentina dejó una serie de postales históricas en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la noche de este domingo, el Obelisco se iluminó con una imagen del Sumo Pontífice , en un homenaje que se sumó a las distintas muestras de bienvenida que se realizaron en el país.

Las imágenes y videos del Obelisco con el rostro de León XIV se difundieron en las redes sociales, en una jornada marcada por la emoción de los fieles y las actividades oficiales.

Luego de hablar en cadena nacional al pueblo argentino desde el Palacio Libertad , León XIV llegó a la Nunciatura Apostólica para pasar su primera noche en la Argentina.

En el barrio porteño de la Recoleta, donde está ubicada la sede del Vaticano en Argentina, el Papa decidió salir a la puerta y acercarse a los fieles que lo esperaron en su llegada.

Después del primer mensaje de León XIV en la Argentina, en la Casa Rosada hicieron un balance positivo, mientras que Javier Milei evitó hacer públicamente su propia lectura para no poner al Papa “en el debate rastrero de la política local”.

“Muy institucional, se recibió muy bien” , aseguró un integrante de la mesa política del Gobierno que participó del encuentro en el Palacio Libertad. En ese sentido, otro funcionario que recorre los pasillos de Balcarce 50 coincidió con esa mirada y señaló que “fue un discurso en línea de lo esperado”.

El papa León XIV pronunció hoy su primer discurso en la Argentina durante un encuentro en el Palacio Libertad con el presidente Javier Milei, representantes de la sociedad civil, gobernadores y miembros del cuerpo diplomático.

Su mensaje se basa en la doctrina social de la Iglesia, pero que interpela no solo a Milei sino a toda la dirigencia política argentina.

El papa León XIV recordó a Francisco en su primer discurso en la Argentina y destacó el significado especial de visitar el país donde nació y creció su antecesor. El pontífice sostuvo que su llegada representa un recorrido inverso al que hizo Jorge Bergoglio cuando asumió al frente de la Iglesia católica en 2013. “ Vengo a la patria donde el Papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia ”, dijo en el Palacio Libertad.

El líder de la Iglesia católica hizo referencia al vínculo que Francisco mantuvo con la Argentina durante su papado, pese a que nunca regresó al país desde su elección. “Mi llegada a esta tierra tiene, para mí, un significado particular. Durante 12 años, la Iglesia universal escuchó la voz de un Pontífice argentino que llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”, expresó León XIV.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo una amplia repercusión internacional, con el foco puesto en las “tensiones” y “desacuerdos” del gobierno libertario de Javier Milei con la Iglesia.

Incluso, la prensa italiana destacó que Robert Prevost “reprendió” al mandatario en su dicurso en el Palacio Libertad .

Durante cuarenta minutos, Javier Milei y el papa León XIV , acompañados por Karina Milei , mantuvieron una audiencia reservada en el despacho presidencial, en uno de los puntos centrales del primer día del viaje pastoral del Sumo Pontífice en la Argentina.

El contenido del encuentro fue tratado en Balcarce 50 con sumo hermetismo y no se difundieron detalles sobre los temas que se discutieron, aunque según pudo saber TN , el Presidente hizo hincapié en uno de los focos que considera centrales para su gestión: “la moral como política de estado”.

Fuente: TN