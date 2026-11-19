Sus hijos de seis y siete años preguntan por él. Su mujer espera que en cualquier momento se abra la puerta de su casa de Banfield y Marcelo aparezca. Desde el viernes, están atrapados entre la incertidumbre y la angustia de su ausencia. Marcelo García tiene 47 años y desapareció tras la enorme explosión de gas sobre la calle Del Valle Iberlucea 4494, en Remedios de Escalada.

Antes de que todo volara por el aire, el trabajador de Metrogas desde hace 14 años había advertido el peligro y pedido que los vecinos abandonaran sus casas. "Los nenes preguntan por el padre, solo les adelantamos que tuvo un accidente y que estaba grave", dice Georgina, sobrina de Marcelo, en diálogo con Clarín .

La familia se acercó hasta el lugar de la explosión para reconstruir sus últimos movimientos y saber qué pasó. En el momento del accidente, Marcelo llevaba un uniforme azul refractario y un casco blanco. Un vecino les contó que, minutos antes de la explosión, hubo una discusión entre dos trabajadores de la empresa. Uno de ellos, que tenía un cargo más alto, les dijo a los vecinos que se quedaran tranquilos porque la situación estaba controlada. Pero Marcelo no estaba de acuerdo, sabía del peligro y pedía que todos evacuaran la zona.

"Era una persona muy justa, siempre hacía lo correcto. Necesitamos las cámaras y las evidencias", agrega Georgina. Incluso, ayudó a varios vecinos a salir de sus casas. Insistió en que se alejaran lo más posible porque quería evitar que alguien saliera lastimado. Y no se equivocó, la fuga de gas arrasó con todo a su alrededor y ocasionó la muerte de un trabajador, dejó más de 30 heridos y un desaparecido.

Hace 14 años que Marcelo trabaja en Metrogas . Arrancó desde abajo, como operario a cargo de la maquinaria. Con esfuerzo y muchas horas de estudio fue creciendo dentro de la empresa. Se capacitó, obtuvo una Tecnicatura en Seguridad e Higiene y tiene pensado continuar con la Licenciatura. Marcelo ama su trabajo.

Hacía un año que había dejado las cuadrillas de Metrogas. Su tarea ahora consiste en recorrer distintas zonas, comprobar si había pérdidas de gas y, cuando era necesario, cortar el suministro. Aquel viernes recibió una llamada y fue a la esquina de Del Valle Iberlucea y Beltrán. Enseguida, se dio cuenta de la situación y pidió que los vecinos dejaran sus casas.

"Es una persona muy querida. Sentimos el cariño de sus compañeros", confiesa Georgina. Mientras sus familiares esperan noticias, también reciben mensajes y muestras de afecto de quienes compartieron tantos años de trabajo con él.

La explosión de Remedios de Escalada dejó muchos interrogantes sobre los trabajos que se realizaban en el lugar. Según informaron las autoridades, una cuadrilla de Exgadet -empresa contratista de Metrogas- realizaba trabajos de renovación de la red de distribución frente a una fiambrería, sin los planos correspondientes. Una máquina tuneladora dañó uno de los caños alrededor de las 9.44, más de una hora antes de que se registrara la explosión. La alerta al sistema municipal de emergencias ingresó a las 10.52.

Según indicó Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), el mismo viernes de la explosión y a pocas horas del incidente se le envió una nota formal a la distribuidora Metrogas -dueña del caño en el que se produjo la fuga- en la que se le requirió información detallada acerca de lo ocurrido. Además, solicitó la entrega del plano de la red con la ubicación de la rotura e información acerca de la tarea que se estaba ejecutando en ese momento.

Desde el ente afirmaron que a partir de la información relevada, podrán reconstruir el modo en que ocurrieron los hechos, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. También señalaron que los resultados de la investigación "quedarán a disposición de la Justicia".

Los investigadores trabajan para identificar el cuerpo carbonizado del único fallecido en la tragedia. El domingo 15 de noviembre se le tomaron muestras de ADN a los hermanos de Marcelo y se enviaron a Junín. El informe demoraba entre 24 y 48 horas.

Según informaron fuentes del caso a Clarín , "el estado del cuerpo es irreconocible" y fue encontrado a pocos metros del lugar donde se rompió el caño de gas que generó la enorme explosión.

"Es todo muy triste. Tenemos la esperanza que no sea él, pero siendo que hay un desaparecido y un cuerpo es muy difícil. Uno quiere pensar lo mejor, pero todavía no tenemos más información", aclara Georgina.

"No abandonen el caso. Sigan a los damnificados que la están pasando muy mal", cierra.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín