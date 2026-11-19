Hay especialistas que los llaman "los enemigos el siglo XXI". Están en todos lados y cada vez más se habla de su impacto en la salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuantificó el daño que causan los disruptores endócrinos químicos ( EDCs, por sus siglas en inglés). Y las conclusiones son preocupantes .

En un informe de más de 240 páginas, el mayor análisis sobre el tema realizado desde 2013, la agencia sanitaria de Naciones Unidas avanza en la evidencia de los efectos en la salud humana y en el medio ambiente de estas sustancias químicas que, además de las propiedades por las que se utilizan en la fabricación de determinados productos, "pueden interferir en los sistemas hormonales" .

"Las sustancias químicas con propiedades disruptoras endocrinas se utilizan a lo largo de todas las cadenas de valor. Entre sus principales usos se incluyen los plásticos (como envases, juguetes y productos sanitarios), los plaguicidas y los productos de higiene personal , entre otros. Algunos ejemplos muy conocidos son el bisfenol A, los ftalatos y los bifenilos policlorados (PCB) ", describe.

“Son sustancias que alteran el eje endocrino-gonadal. Esas glándulas secretan hormonas, que transmiten información. Y esa información se altera por el efecto de estos disruptores . Provocan alteraciones en la señalización y estructura celular, llevan a que la célula se muera, o hacen que mute y en ese contexto se pueda desarrollar cáncer o enfermedades asociadas a fenómenos inmunológicos. Pueden modificar el ADN y hacer que se expresen genes que desarrollen enfermedades. Y que haya mala comunicación intercelular y un mal funcionamiento del órgano”, traduce y apabulla en la enumeración Francisco Dadic, médico toxicólogo, presidente de la Fundación Argentina de Toxicología.

Según la OMS, la evidencia ya marcaba --y este nuevo informe lo ratifica-- efectos sobre la fertilidad y el desarrollo reproductivo; el desarrollo cerebral y las funciones neurológicas; regulación tiroidea y de otras hormonas; problemas metabólicos, en el sistema inmunitario y en la salud cardiovascular. Los nuevos hallazgos alertan sobre enfermedad metabólica hepática y posibles fallas en los riñones.

Y hay otro motivo de alarma: estos químicos se detectaron en la sangre, en la leche materna y en el cordón umbilical. “La exposición temprana, a veces incluso antes de nacer , puede causar disrupción hormonal que puede tener efectos duraderos en el desarrollo cerebral, el crecimiento y la salud reproductiva”, sentencia. En animales también hallaron alteraciones en la reproducción, el desarrollo y el comportamiento.

La OMS propone que los gobiernos refuercen sus leyes para eliminar progresivamente las sustancias químicas más problemáticas y promover alternativas más seguras, y también que la ciudadanía tenga la información para tomar decisiones.

Sobre este punto, Dadic busca no ser alarmista sino aportar, justamente, consejos. Explica que todas las sustancias tienen un riesgo y un beneficio, y que se las utiliza en función de esa relación. Los hidrocarburos pueden ser peligrosos; pero la nafta es el principal combustible y se la manipula con medidas de seguridad. Los EDCs están en muchas cosas, sí, pero el riesgo se genera con el tiempo acumulativo de la exposición .

En la vida cotidiana, recomienda en primer lugar “productos en los que uno tiene la certeza de un adecuado control sanitario”. Por ejemplo, en los cosméticos y maquillajes , más ahora que hay una avalancha de importados. “Encontrás labiales con plomo y otro montón de cosas”, advierte.

Del mismo modo, sugiere no comprar productos de limpieza sueltos o de químicas clandestinas que hacen mezclas potencialmente peligrosas.

Respecto de los plásticos , aconseja minimizar su uso y en especial cuando se los calienta, ya que el calor —por ejemplo, el microondas— puede producir modificaciones fisicoquímicas. “Si se puede volver al vidrio o metales como el acero, son más seguros. Si se van a utilizar plásticos, que sean rígidos ; en esos hay menos riesgos”, explica.

Por último, en relación a los juguetes , verificar que tengan los sellos de seguridad y que sean de fabricantes confiables. Y suma un dato para reconocer rápido los que hay que descartar: “El plástico berreta tiene olor” . También, en lo posible que los niños no se los lleven a la boca. “La principal vía de absorción de estas sustancias es la oral e inhalatoria. Por contacto, es muy baja ”, aporta.

Editora de la sección Sociedad.

Fuente: Clarín