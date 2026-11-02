El Municipio otorgó un subsidio de 2 millones de pesos a PROVIDA para la compra de alimento

MADARIAGA





A través de un decreto firmado por el intendente Esteban Santoro, el Municipio dispuso una ayuda económica destinada a la institución proteccionista para afrontar los gastos de alimentación de los animales que se encuentran bajo su cuidado. La medida busca acompañar y fortalecer la importante labor comunitaria que desarrolla la ONG.





El Municipio de General Madariaga otorgó un subsidio de 2.000.000 de pesos a la institución PROVIDA Madariaga, con el objetivo de colaborar con los gastos de alimentación de los animales que se encuentran bajo su cuidado.





La medida fue oficializada mediante el Decreto N.º 1253/26, luego de que la organización solicitara asistencia económica para cancelar una deuda existente con una distribuidora de alimentos para animales.





En los fundamentos del decreto, la Secretaría de Gobierno destacó la importante labor comunitaria que desarrolla PROVIDA, especialmente en materia de rescate, sanación y promoción de la tenencia responsable de animales.





En este sentido, desde el Ejecutivo Municipal se consideró necesario acompañar económicamente a la institución, reconociendo el compromiso y el trabajo que realizan sus integrantes para atender las necesidades de los animales y promover su bienestar.





El subsidio será financiado con recursos del Tesoro Municipal y, tal como establece la normativa vigente, la institución deberá presentar la correspondiente rendición de cuentas que acredite el destino de los fondos recibidos.





De esta manera, el Municipio continúa acompañando el trabajo de las instituciones de la comunidad, reconociendo el esfuerzo de quienes, a través de su compromiso y dedicación, desarrollan tareas de gran importancia para General Madariaga.