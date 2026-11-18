En un nuevo giro , el oficialismo en el Senado dio marcha atrás con el sistema de listas de adhesión o colectoras, que había negociado con un grupo de gobernadores aliados para garantizarse los votos necesarios para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) . Este punto será eliminado del proyecto de reforma electoral que se debatirá en comisión tras el llamado al cuarto intermedio dispuesto ayer ante la falta de acuerdos.

“Hemos decidido entre todos volver al sistema que nos ha caracterizado, D’Hondt, de un ciudadano, un voto”, anunció la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , al comienzo de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Bullrich también adelantó que la reforma incluirá modificaciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados con los candidatos al Mercosur.

Por otro lado, se aclaró que el resto de las modificaciones contempladas en la reforma electoral, como Ficha Limpia, tendrán carácter permanente. La única excepción será la suspensión de las PASO, que regirá por un año.

La definición se da tras la reunión de ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales , presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto , en la que se desarrolló con varios frentes abiertos. Además de las resistencias a las colectoras, varios senadores se quejaron por no haber recibido el texto hasta el debate.

Aun cuando la composición de la comisión de 19 miembros es favorable para los libertarios, que cuentan con seis integrantes propios, el oficialismo llegó ayer con solo ocho firmas confirmadas de las 10 que requería para avanzar con la iniciativa.

Mediante estas modificaciones, el oficialismo busca las adhesiones de los indecisos, entre ellos, el catamarqueño radical Flavio Fama , que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda , en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

Pero sobre todo el de la cordobesa Alejandra Vigo, que ayer ya le había marcado la cancha al Gobierno al exigirle el tratamiento únicamente de la suspensión de las PASO y la exclusión de los otros temas.

Fuente: La Nación