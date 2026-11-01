El gesto de Martínez Quarta a los hinchas de Boca tras ser expulsado en los primeros minutos del Superclásico

El defensor Lucas Martínez Quarta realizó un gesto contra la hinchada de Boca tras ser expulsado en los primeros minutos del Superclásico , por una infracción sobre el delantero Miguel Merentiel.

Luego de la revisión del VAR, el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la tarjeta roja al futbolista de River, quien protestó la decisión durante unos instantes antes de disponerse a abandonar el campo de juego.

Mientras se dirigía a los vestuarios, el exdefensor de Fiorentina lanzó una chicana contra los fanáticos del Xeneize: levantó tres dedos de la mano derecha y uno de la izquierda.

El gesto hizo alusión al 3-1 de River sobre Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 , disputada el 9 de diciembre de ese año en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Si bien Martínez Quarta no sumó minutos en aquel encuentro, sí estuvo convocado. Fue al banco de suplentes del plantel entonces dirigido por Marcelo Gallardo.

El número 28 daría por concluida su participación en el Superclásico a los siete minutos del primer tiempo. Un pase filtrado de Santiago Ascacibar para Merentiel dejó al delantero uruguayo en carrera hacia el arco de River, pero el defensor lo sujetó para impedir su avance. En primera instancia, el árbitro Nicolás Ramírez no sancionó la infracción. Sin embargo, tras el llamado del VAR, encabezado por Silvio Trucco , fue convocado a revisar la jugada.

La repetición permitió advertir que el agarrón había impedido el avance de Merentiel y que el defensor era el último hombre de River. Marcos Acuña, ubicado a la izquierda y alejado de la acción, no tenía posibilidades de intervenir para evitar el avance del delantero. Por lo tanto, se trató de una infracción que impidió una ocasión manifiesta.

Luego de observar la jugada, Ramírez modificó su decisión: cobró tiro libre para Boca y expulsó al zaguero central del equipo dirigido por Leonardo Ponzio. La temprana salida obligó a River a modificar su planteo.

Lautaro Rivero ingresó en su lugar y Lucas Beltrán debió dejar el campo para hacerle espacio al defensor. Del otro lado, Rodolfo Arruabarrena pasó del reclamo por la infracción que el árbitro había omitido inicialmente a la celebración por la decisión que dejó a Boca con un jugador más desde los primeros minutos del clásico.

Con un jugador más desde los primeros minutos, Boca encontró rápidamente la manera de aprovechar la ventaja numérica . A los 27 minutos, el equipo de Arruabarrena abrió el marcador mediante una fórmula que ya le había dado resultado ante Independiente: la pelota parada. Esta vez, el encargado de convertir fue Lautaro Di Lollo.

La jugada se inició con una recuperación en tres cuartos de cancha, producto de la presión del Xeneize. Merentiel buscó prolongar el ataque con un pase para Leonel Flores, pero el envío quedó largo y el juvenil de 19 años apenas consiguió llegar exigido para enviar la pelota al córner. Esa acción terminaría siendo determinante.

Ante la ausencia de Leandro Paredes, quien arrastraba una molestia muscular en la pierna derecha, Sebastián Villa se hizo cargo de la ejecución. El colombiano envió un centro preciso al área, donde Di Lollo ya había conseguido ganarle la posición a Lautaro Rivero , el defensor que había ingresado por Lucas Beltrán para reorganizar la última línea de River.

Ambos forcejearon en busca de la pelota, pero el central de Boca logró imponerse y conectó el envío sin necesidad de saltar . El cabezazo salió junto al palo y dejó sin posibilidades de reacción al arquero Santiago Beltrán.

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Fuente: La Nación