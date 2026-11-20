Este viernes, el dólar oficial minorista tuvo una leve suba nuevamente y alcanzó su valor más alto del año . Se trató del tercer aumento consecutivo de la semana en un contexto de mayor demanda por cobertura cambiaria a partir de un contexto internacional desfavorable y desarme de posiciones.

Además, el riesgo país trepa 134 unidades y se ubica en los 1065 puntos básicos. Es la marca más alta desde octubre del año pasado.

El tipo de cambio al que tiene acceso el público figuró a $1595 en las pizarras del Banco Nación. De esa forma, sumó $10 respecto de su último cierre (+0,6%). Solo esta semana registró un avance de $25, hasta máximos nominales históricos, y en lo que va del mes acumuló $35 (+2,2%) .

Por su parte, el dólar mayorista profundizó la tendencia alcista que mantuvo en la semana: sumó $15 (+1%) y se ubicó en los $1580 , el precio nominal más alto que tuvo registro. De ese modo, la brecha con el techo de la banda cambiaria ―hoy establecido en $1976,68― se achicó hasta el 25,1%. En las primeras semanas de noviembre escaló $46 (+3%).

En el mercado bursátil, el dólar contado por liquidación (CCL) trepa $44,78 hasta los $1788,26 (+2,6%). El MEP aparece en las pantallas a $1660,49, $29,12 más que su valor de apertura (+2,2%).

Gustavo Quintana, operador cambiario de PR, señaló que la escalada que el tipo de cambio evidencia en los últimos días se debe a una situación internacional “inestable” . Se lo atributó principalmente a la devaluación del real en Brasil, que ayer llegó a retroceder 1% y llevó a la intervención del Banco Central; y a la caída en los mercados del exterior.

“ Generan incertidumbre e inducen a fondos a salir de los mercados emergentes y tomar posiciones en activos de mayor calidad. Todo eso alimenta la demanda de divisas y tiene impacto en los precios ”, explicó.

Las subas en los dólares financieros llevan a que se amplie brecha con el tipo de cambio oficial . El CCL se encuentra un 13,2% por encima del mayorista y el MEP está 6,3% por arriba.

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, sostuvo que “ la demanda de dólares se desplaza del mercado oficial a los financieros y a los futuros ”. El volumen operado —impulsado por las coberturas del Estado— ya supera al mercado físico (US$410 millones frente a US$356 millones en el contrato de enero, con una suba diaria de US$240 millones en el interés abierto). Señaló que con esa herramienta el Gobierno mantiene el oficial contenido, pero a un costo: absorbe pesos de la plaza financiera, lo que puede presionar al alza las tasas de corto plazo, y acumula un fuerte vencimiento de deuda concentrado en enero.

Por su parte, el riesgo país hoy trepa 134 unidades y se ubica en los 1065 puntos básicos (+14,4%) , de acuerdo a las pantallas de Rava. Inició la rueda con un aumento hasta los 1038, pero luego borró parte del incremento. No obstante, a la tarde profundizó su avance.

De esa forma, alcanza un nuevo máximo del año y se ubica en niveles de octubre de 2025 , cuando en la previa de las elecciones legislativas tocó los 1081. Esta semana escala 235 unidades y en el mes acumula 278 (+35,3%) . Si bien en julio llegó a descender hasta los 402 puntos ―el valor más bajo de la gestión de Javier Milei―, desde enero trepa 494 (+86,5%).

Esta escalada se da en otro día de caídas fuertes para los bonos soberanos . Los títulos bajo ley local retroceden hasta 5,2% (AL41D) y los Globales se desploman hasta 5,4% (GD46D). Contrasta con el desempeño de los países emergentes, dado que el fondo cotizado EMB cede 0,3%.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) observaron un desacople contra los soberanos emergentes , que se pudo observar en la rueda anterior. “Si bien la rueda fue particularmente adversa para los soberanos emergentes de mayor riesgo, los bonos argentinos retrocedieron bastante más que sus comparables , en línea con la mayor sensibilidad que suelen mostrar en episodios de aversión al riesgo , cuando el mercado pone más peso en las dudas que ya tenía sobre el panorama macroeconómico local”, señalaron.

De esa forma, la Argentina es el segundo país con mayor riesgo país de la región , solo por detrás de Venezuela (5070). Al 19 de noviembre, quedó bastante por encima de naciones como Ecuador (579), Bolivia (567) y El Salvador (327). Contra Brasil, un país que viene siendo golpeado en los mercados tras la relección de Lula da Silva ayer, la diferencia fue mucho mayor, dado que cerró en 220. En tanto, Chile (111) y Uruguay (93) fueron los más bajos.

Por su parte, Alan Versalli, estratega de Cocos, indicó una relación entre la reciente presión sobre los dólares financieros y el deterioro de los bonos soberanos argentinos , que ayer cayeron hasta 3%. “Cuando aumenta la percepción de riesgo sobre la deuda argentina, los inversores pueden reducir su exposición a activos locales y buscar cobertura en moneda extranjera, presionando sobre los dólares financieros. A su vez, una ampliación persistente de la brecha puede reforzar la percepción de riesgo y traducirse en una mayor volatilidad financiera”, detalló.

Este panorama contrasta con los dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, en las últimas semanas que destacó la estabilidad cambiaria contra la escalada del riesgo país, que se lo atribuyó a factores de shock externo y al “riesgo kuka”. “No hay ‘riesgo Milei’. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei, eso hay que tener cuenta, y le veo un costado positivo. Subió el riesgo país y no sólo el dólar no subió sino que el Banco Central sigue comprando dólares para sostenerlo”, sostuvo este lunes y defendió la robustez del programa financiero de cara a 2027.

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) cotizan en territorio negativo , en sintonía con los principales índices de Wall Street. Retroceden mayormente BBVA (-5,1%), Banco Supervielle (-4%) y Telecom (-3,6%).

El MSCI Merval suma 0,2% hasta las 81.309 unidades , lo que equivale a US$45 (-2,4%). Las principales bajas son de Metrogas (-4,8%), Ternium (-2,8%) y BBVA (-2,8%). En tanto, aumentan Transener (+2,5%), Transportadora de Gas del Norte (+2,4%) y Aluar (+2%).

Fuente: La Nación