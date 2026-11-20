MENDOZA.- El mundo Quino en un sólo lugar, donde todo nació. La provincia del oeste argentino recibe cada vez más visitas en su nuevo museo, inaugurado recientemente para conocer la vida y obra del genial artista Joaquín Salvador Lavado Tejón, el papá de Mafalda, fallecido en Mendoza el 30 de septiembre del 2020, a los 88 años .

Se trata del “Espacio Cultural Quino”, ubicado en el histórico edificio de la antigua Escuela Mitre, que sorprende con muestras, experiencias interactivas y propuestas para todas las edades. Todo fue posible gracias a los sobrinos del reconocido autor, quienes están a cargo del legado cultural, y han cedido material original en calidad de préstamo para su exhibición, por lo que se puede observar hasta el estudio original que usaba para sus creaciones , tal como adelantó LA NACIÓN.

Desde que abrió sus puertas, a fines de octubre, ya lo recorrieron más de 5.000 personas , entre locales y turistas. La primera semana fue con entrada gratuita, con turno previo; luego comenzó a cobrarse el acceso con un valor de $2.500. Quienes deseen ser parte de la experiencia, de martes a domingo y feriados, de 9 a 18, deben sacar sus tickets a través de la plataforma entradaweb.com.ar.

Una buena porción de visitantes son alumnos de distintas escuelas, que se sorprenden con la muestra. “Está buenísima, es una experiencia súper entretenida e interactiva, donde podés armar historietas”; “Los dibujos y mensajes de Quino con sus personajes nos dejan reflexionando”; “Son muy actuales los planteos y el alcance que tiene toda la obra”, “Me dan ganas de tener más libros e historietas de este genial dibujante”, expresaron a este diario estudiantes que visitaron el lugar en los últimos días.

El Espacio Cultural Quino cuenta con una propuesta integral que combina muestras permanentes y temporales, experiencias interactivas, archivos, materiales educativos y recursos de accesibilidad. Cada sector ofrece una perspectiva diferente para descubrir la diversidad temática y artística de su obra. El flamante sitio, inaugurado por el gobernador Alfredo Cornejo junto con autoridades provinciales y la familia Lavado, ofrece un recorrido por todo el universo creativo del humorista gráfico, lo que permite redescubrir su legado, su espíritu humanista y su profunda mirada de la sociedad.

“El recorrido recupera la historia de la antigua escuela Mitre y la enlaza con el universo creativo del dibujante. Entre salas, patios y espacios interactivos, los visitantes podrán descubrir sus temas de interés, conocer aspectos de su vida y sus vínculos, y explorar las múltiples dimensiones de una obra que trasciende generaciones”, indicaron a este diario desde la subsecretaría de Cultura de Mendoza.

El Espacio Cultural Quino está ubicado en el histórico edificio de la antigua Escuela Mitre, en avenida San Martín 22 de la Ciudad de Mendoza, a pocos minutos del microcentro, por lo que se convierte en un plan obligado para mendocinos y turistas. Se trata de una construcción de principios del siglo XX, inaugurada en 1906, que fue restaurada recientemente y que funcionó como dependencia cultural.

Entre las distintas áreas del museo que invita a recorrer desde el hall de situación a modo de bienvenida, se destacan la “Sala Mafalda” , dedicada a la célebre tira y sus personajes, la cual reúne viñetas, textos, piezas audiovisuales y estaciones accesibles que permiten explorar el universo Quino, en una experiencia también con la historia escolar del edificio.

Sin dudas, el sitio más esperado para sentir al artista bien cerca es el “Estudio expandido de Quino” , el cual recrea, de manera accesible y fiel, el espacio de trabajo, con sus herramientas, objetos personales y materiales de valor artístico y cultural que lo acompañaron durante su trayectoria. Allí, una vitrina central reúne instrumentos de dibujo y objetos vinculados con su actividad diaria. La sala propone así una aproximación a la producción del humorista y a algunos aspectos de su mundo íntimo.

“Uno de los elementos centrales es la recreación del estudio que el artista tenía en Buenos Aires, trasladado íntegramente a Mendoza con sus herramientas, mobiliario y objetos personales. Este espacio permite acercar al público a su proceso creativo y a su forma de trabajo”, destacaron desde Cultura.

Otra área central es el Espacio Multiverso Archivo Biblioteca, que propone una experiencia educativa e interactiva para explorar el humor gráfico y el universo cultural de Quino. El lugar reúne libros, archivos físicos y digitales y materiales en Braille, además de publicaciones de Quino y de otros autores. Este espacio combina imágenes, textos y dispositivos interactivos para conocer las referencias culturales del artista y su mirada sobre la tecnología, por lo que se convierte en una experiencia que integra investigación, aprendizaje y actividades lúdicas.

También se destaca la “Sala de muestras temporales Alicia Colombo”, en homenaje a la compañera de vida de Quino, que estará destinada a exposiciones vinculadas con los múltiples intereses que formaron parte del universo del artista. Humor gráfico, artes visuales, vino, física, música, política e ilustración serán algunos de los posibles ejes de una programación abierta a artistas y producciones de distintas épocas. “La propuesta buscará establecer diálogos entre su legado y las expresiones culturales contemporáneas”, señalaron desde el museo.

Además, el lugar cuenta con un espacio para el encuentro y la participación, como el Auditorio Espacio Cultural Quino, que permitirá desarrollar proyecciones, conferencias, mesas redondas, presentaciones culturales, talleres y cursos. También podrá recibir propuestas de música, teatro, títeres y encuentros temáticos relacionados con el vino, el dibujo y otras expresiones culturales.

La accesibilidad constituye otro de los ejes transversales del proyecto. Desde una perspectiva de Accesibilidad 360°, el Espacio Cultural Quino incorpora recursos táctiles, sonoros, visuales, lingüísticos y digitales para ampliar las posibilidades de participación de personas con discapacidad y de públicos con distintas necesidades, intereses y formas de percepción.

“Mendoza le da un lugar permanente de encuentro con el público a la obra y al pensamiento de uno de los creadores más queridos y universales, quien llevó algo de nuestra provincia a lectores de todo el mundo. Con un dibujo, con una pregunta, con un silencio, fue capaz de expresar lo que muchas veces cuesta explicar con un discurso entero. Nos hizo reír y, al mismo tiempo, nos invitó a mirar con más atención la realidad”, expresó Cornejo, quien destacó la importancia de recuperar el patrimonio histórico y cultural de la provincia. El mandatario también agradeció especialmente a la familia de Quino por acompañar el proyecto desde sus primeras etapas y confiar materiales originales para su exhibición. “Esta confianza representa una enorme responsabilidad para la provincia. Asumimos el compromiso de cuidar ese patrimonio y de acercarlo a quienes ya conocen su obra y a quienes van a descubrirla por primera vez”, completó.

Durante la apertura del museo, Juan Manuel Lavado, sobrino nieto del artista e hijo de Diego Lavado, estuvo acompañado por la curadora de la iniciativa, la artista plástica Marcela Furlani, quien venía trabajando en la propuesta junto con Julieta Colombo, sobrina de Quino, fallecida en 2023. De hecho, tras la partida de Julieta, la custodia quedó en manos de sus otros queridos sobrinos, los hermanos Lavado: Diego, Guillermo y Alfredo. De hecho, cada uno brinda su aporte y expertise, en diferentes países, siguiendo de cerca cada instancia de los proyectos, bajo la asociación que denominaron Sucesores JSLavado. El abogado, Diego, en España; el músico, Guillermo, en Chile, y el contador, Alfredo, en la Argentina.

“Soñábamos con contar con un espacio para todos los mendocinos y todas las personas que visiten Mendoza, para homenajear justamente a Quino, quien se crio y nació aquí. Un espacio que estuviera a la altura de lo que representa Quino para todos los argentinos y para todo el mundo”, sostuvo Juan Manuel Lavado.

Por su parte, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, señaló que uno de los objetivos centrales es que el espacio se convierta también en una herramienta educativa para las escuelas de la provincia. “Queremos que este espacio eduque en valores y que forme parte de la educación del carácter. Que nuestros estudiantes puedan recorrer este centro de interpretación y redescubrir a Quino, pero que, sobre todo, a través de su obra puedan transmitir esos valores que consideramos que tiene que tener nuestra ciudadanía”, indicó.

Espacio Cultural Quino: San Martín 22, Ciudad de Mendoza.

Visitas: de martes a domingos y feriados, de 9 a 18.

Entradas: $2.500; estudiantes universitarios y jubilados: $1.300. Disponibles en Entradaweb.com.ar

Fuente: La Nación