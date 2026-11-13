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El comunicado del Municipio de Lanús que anunció un muerto y dos desaparecidos por la explosión de un caño de gas

Redacción CNM noviembre 13, 2026

El Municipio de Lanús informó que una explosión por fuga de gas en Remedios de Escalada dejó una persona muerta, 30 heridos —siete de ellos de gravedad— y dos desaparecidos. El hecho ocurrió en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea , donde una máquina tuneladora de la empresa Exgadet , contratada por MetroGAS para renovar redes, dañó una cañería de distribución y provocó la fuga.

Según el comunicado oficial, la rotura del caño se produjo a las 9:44 , pero la alerta por la explosión recién ingresó al Sistema de Emergencias Municipal a las 10:52 . El municipio destacó que los trabajadores de la empresa tercerizada informaron el incidente al servicio de emergencias interno de MetroGAS, en vez de activar el protocolo local y evacuar la zona, lo que hizo perder tiempo clave.

A raíz de la información recabada, la fiscal a cargo de la causa dispuso la demora inmediata de dos directivos de MetroGAS . La investigación apunta a determinar las responsabilidades por la explosión y cómo se desarrollaron las tareas previas al estallido.

El comunicado remarcó que el personal de Exgadet, en lugar de llamar a los servicios de emergencia municipales, optó por informar el incidente solo al sistema interno de MetroGAS, lo que demoró la evacuación.

Hasta el momento, el Municipio confirmó una persona fallecida y 30 heridos trasladados por los servicios de emergencia: siete de gravedad (seis derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López), 13 en observación fuera de peligro y 10 que ya fueron dadas de alta. Además, dos personas continúan desaparecidas y son buscadas por las autoridades.

Todos los vecinos de la zona fueron evacuados y el fuego está controlado, aunque se espera que MetroGAS corte el suministro para extinguirlo por completo y evaluar los daños.

Fuente: TN


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