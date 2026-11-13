El Municipio de Lanús confirmó que hay al menos un muerto por la explosión de un caño de gas

Se trata de Marcelo García , trabajador de MetroGAS, según informa un comunicado difundido por sus allegados. La publicación que se difundió en redes sociales solicita colaboración para encontrarlo.

Un importante operativo conjunto de fuerzas de emergencia trabaja en la zona de la explosión en Remedios de Escalada. El despliegue incluye personal de Bomberos de la Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, Defensa Civil, Cruz Roja y equipos especializados.

Según el detalle del operativo, participan 122 efectivos de la Policía Departamental, 22 bomberos policiales y 70 bomberos voluntarios, además de 14 ambulancias . También se sumaron dos grupos de Explosivos, personal de Riesgos Especiales y de Policía Ecológica.

En total, los Bomberos Voluntarios aportaron 30 autobombas y la Policía Bonaerense sumó otras tres, además de 10 camiones y 40 efectivos. El despliegue también cuenta con camiones cisterna, camionetas de transporte, una torre de iluminación y móviles de distintas áreas.

En cuanto a las tareas en el lugar, MetroGAS trabaja para obturar el caño maestro. Mientras tanto, los bomberos policiales y voluntarios realizan tareas de contención para evitar que las llamas se propaguen. Los equipos de Riesgos Especiales revisan las estructuras de los edificios afectados y Policía Ecológica mide la presencia de gases en las alcantarillas.

El Municipio de Lanús difundió un comunicado sobre la explosión por una fuga de gas en Remedios de Escalada y apuntó contra la empresa tercerizada que realizaba trabajos para MetroGAS. Según detalló, una máquina tuneladora dañó una cañería de la red de distribución y el escape se produjo más de una hora antes del estallido.

De acuerdo con la información municipal, el incidente ocurrió a las 9:44 , mientras que la explosión fue reportada a las 10:52 a través del Sistema de Emergencias local. El personal de la empresa Exgadet, contratada por MetroGAS para realizar tareas de renovación de redes, habría informado la rotura al servicio interno de la distribuidora en lugar de comunicarse con los servicios de emergencia.

Ante esta situación, el Municipio sostuvo que se perdió un tiempo valioso para evacuar la zona. Además, informó que la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS.

En cuanto al saldo del episodio , las autoridades confirmaron una persona fallecida y 30 heridos , que fueron trasladados por los servicios de emergencia municipales. Siete de ellos se encuentran en estado grave : seis fueron derivados al Hospital Evita y uno al Hospital Narciso López. Otros 13 permanecen en observación fuera de peligro y 10 ya recibieron el alta médica.

Además, dos personas continúan desaparecidas y son buscadas por los equipos de emergencia.

El Municipio indicó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego está controlado. Sin embargo, todavía aguardaban que MetroGAS interrumpiera el suministro para poder extinguir las llamas por completo y evaluar los daños.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) informó que sigue de cerca la evolución de la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, y que mantiene contacto permanente con la distribuidora MetroGAS.

Según detallaron, una máquina tunelera habría dañado una cañería de la red de distribución y provocado un escape de gas. Mientras se realizaban las tareas de reparación, se produjo la explosión. Las causas del incidente todavía están bajo investigación.

Además, el organismo anunció que realizará las auditorías correspondientes y que pondrá los resultados a disposición de la Justicia.

El Club Atlético Lanús publicó un comunicado en el que manifestó su apoyo a las personas afectadas por la explosión y el incendio en Remedios de Escalada. Además, informó que representantes de la institución ya se encuentran en el lugar para colaborar con los damnificados.

“Desde la institución, nos ponemos a entera disposición para colaborar y brindar la ayuda necesaria en este difícil momento”, expresaron.

También indicaron que están en contacto con el Municipio de Lanús para coordinar acciones de asistencia a los vecinos y comerciantes afectados.

Pasadas las 17, llegó una cuadrilla de operarios cerca del lugar en donde ocurrió la explosión.

En medio del operativo para controlar el incendio en Remedios de Escalada, se conoció un video que registró un vecino sobre cómo trabajaban los operarios en la zona donde se rompió un caño de gas . "Mirá la pérdida de gas que hay", se escucha decir al testigo.

En diálogo con TN , la mujer contó que salió de su departamento para pasear a su mascota justo antes de que se produjera la explosión que terminó incendiando su casa. “ Yo justo había bajado a sacar el perro y ahí fue cuando fue la explosión. Tuvimos un Dios aparte ”, manifestó.

Según explicó, el portero del edificio había sentido olor a gas y les pidió que evacuaran. Sin embargo, ella volvió a subir a su casa para buscar algunas cosas. “Mi perro parece que presentía algo. Solo agarré mi cargador, sin pensar lo que iba a pasar. Hice dos o tres pasos y explotó absolutamente todo. Fue un desastre ”, recordó.

La vecina también cuestionó la falta de medidas de prevención antes del estallido: “ No se había cortado la calle, salía gas a más no poder, y la gente seguía cruzando ”.

Ahora, tanto ella como su familia no saben cuándo podrán volver a su casa ni dónde pasarán la noche. “Nadie nos da una respuesta. Fuimos a hacer la denuncia a la policía y nada más, nadie se hace cargo”, dijo su marido.

En diálogo con TN , el coordinador del Departamento de Incendios Estructurales de la Academia Nacional de Bomberos explicó lo que están haciendo los rescatistas en el lugar. " Están tratando de diluir las llamas por medio de agua en forma de lluvia, y del gas que está quemándose ", indicó el comandante Matías Salcedo. A su vez, aseguró que la única manera de controlar la situación es apagar las válvulas de gas.

"Los bomberos van a tener que seguir trabajando ahí mientras haya gas", sumó.

El director de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, aseguró que hubo una violación de los protocolos de emergencia antes de la explosión provocada por la rotura de un caño de gas en Remedios de Escalada. Según explicó, los responsables de intervenir ante la fuga no alertaron a los servicios locales y la situación terminó con 21 personas heridas, seis de ellas de gravedad.

“Seguramente hay una violación en los protocolos de emergencia. Cuando hay un escape de gas, lo primero que hay que hacer es activar los servicios de emergencias locales. Y eso no se produjo ”, afirmó el funcionario en diálogo con la prensa.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, dio una conferencia de prensa para informar la situación de los heridos tras la explosión de un caño de gas en Lanús.

"Hasta el momento tenemos 21 heridos: seis están heridos graves, internados en el Hospital Evita, ocho ya fueron dados de alta y siete en observacion en diferentes hospitales", detalló.

Asimismo, confirmó que hay dos personas de Metrogas detenidas: "Acá no se activó el sistema local de emergencia. Hubo una violación en los protocolos de emergencia".

"Yo vivo al lado del edificio de la esquina, en Beltrán e Iberlucea. Sentimos un ruido, yo creí que era una bomba que habían puesto porque el fuego entró por atrás de mi casa y llegó hasta la puerta. Un chico del negocio de al lado me golpeó la puerta y me decía que salga rápido. Yo estando con mi nieta, que todavía estaba durmiendo, la agarré como estaba y salimos así en chancletas. Yo estaba en la habitación y pensé que había golpeado una bomba en la puerta. Se movió todo el piso, la puerta de la entrada del garage, me movió todo. Y yo pensé que había chocado un camión a la entrada, pero como vi nada de la explosión, salgo y mi vecino me contó de la explosión de los caños de gas", relató una vecina en diálogo con TN.

El director de Asuntos Corporativos de Metrogas, Alejandro Di Lazzaro, habló en diálogo con TN y sostuvo que se desconocen las razones detrás de la explosión.

“Estábamos trabajando en una renovación de redes que se viene desarrollando hace bastante en Lanús, que se hace para cambiar y mejorar el servicio de caños. Ese trabajo se hace durante mucho tiempo sin gas, pero hoy uno de esos trabajos golpeó un caño de media presión que sí tenía gas y empezó a emanar", explicó.

De acuerdo con lo que informó, el primer llamado fue a las 9.44. "Veinte minutos despues llegó el reclamista para ver de qué se trataba y ver cómo podía solucionarlo. Pero desde Metrogas llegamos 20 minutos después de que se denunció el incidente”, señaló.

Y agregó: "Como ustedes se imaginarán, el tema del fuego es que ayuda a quemar el gas que está saliendo. Pero no conocemos la razón de la explosión".

Di Lazzaro aseguró que no habían recibido llamados por olor a gas en los últimos días: “El primero que recibimos fue hoy a las 9.44 y por eso fuimos. La rotura del caño fue por el uso de una máquina, pero el fuego está controlado, no se va a dispersar por otros lugares".

Según pudo saber TN, está previsto que Defensa Civil brinde una conferencia de prensa a las 14.30 para detallar cómo sigue el operativo tras la explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada.

Una máquina rompió un caño de gas y provocó una fuerte explosión en Remedios de Escalada , Lanús. El estallido destruyó un almacén, desató un brutal incendio y dejó al menos 20 heridos, seis de ellos graves .

En medio de la emergencia, Walter , un vecino de la zona, evacuó a su hermana, que vive a pocos metros del lugar. Al aire de TN , se quebró al contar la magnitud de la explosión y el riesgo que corrieron quienes estaban allí.

La empresa Metrogas informó que la explosión en Remedios de Escalada se produjo durante los trabajos de renovación de redes que realizaba en la zona. Según explicó en un comunicado, una máquina tunelera dañó uno de los caños de la red de distribución y provocó un escape de gas . Mientras el personal trabajaba para reparar la pérdida, ocurrió una explosión por motivos que todavía se investigan.

La compañía detalló que, pasadas las 12.15, sus operarios lograron prensar uno de los extremos del caño de media presión afectado y que trabajaban para realizar la misma tarea en el otro extremo. El objetivo es interrumpir por completo el flujo de gas y eliminar la fuga. Para avanzar con las tareas, deben realizar pozos en sectores alejados del lugar del siniestro.

Una vez que logren prensar ambos extremos, podrán reducir y luego eliminar totalmente la pérdida de gas para extinguir las llamas.

En el lugar trabajan siete cuarteles de bomberos, personal de Defensa Civil, que interviene en la evacuación de las viviendas linderas, y equipos de MetroGAS para concretar el corte del suministro.

La empresa confirmó que al menos dos operarios resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona.

Tras el incidente, los vecinos de Remedios de Escalada pidieron a las familias que viven en un radio de 10 cuadras donde se produjo la explosión que mantengan cerradas las llaves de gas hasta que se controlen las fugas, según pudo saber TN .

" Familias, los que viven en un radio de 10 cuadras, mantengan las llaves de gas cerradas hasta que controlen las fugas . Por favor, compartan. A medida que vayamos sabiendo, iremos informando", indica el texto difundido en los grupos de WhatsApp .

Helena es la dueña de la fiambería que fue afectada por la explosión en Lanús. En diálogo con TN , la mujer contó que llegó a las 9 de la mañana y advirtió un fuerte olor a gas . Aseguró que alertaron a los trabajadores de Metrogas y que pidió a los vecinos que evacuaran los edificios. Además, confirmó que su hijo resultó herido .

“Yo abro a la mañana y siento olor a gas. Voy atrás y se sentía un olor muy fuerte, que no se podía respirar. La otra empleada salió y les avisó a los de Metrogas. Nos dijeron que saliéramos, cortáramos la luz y cerráramos el negocio”, relató.

Según contó, tuvieron que alejarse del local porque la pérdida de gas era muy grande. “Perforaron un caño de gas. Yo llegué a las 9 y el olor ya estaba. E stuvimos tres horas y no vino Defensa Civil ni la Policía ”, sostuvo.

Por último, expresó su angustia por las consecuencias de la explosión: “Perdimos todo. Yo trabajo ahí con mi hijo. No quedó nada. La gente se quedó sin trabajo. No tenemos seguro”, comentó.

Claudio Arale, director de Defensa Civil de Lanús, explicó que la explosión se produjo durante trabajos realizados por personal de Metrogas y una empresa tercerizada.

“En el lugar estaba trabajando Metrogas y una empresa tercerizada de la distribuidora. Evidentemente, perforaron un caño de media presión que provocó la fuga y la explosión . Hasta el momento hay 20 heridos y cinco están graves, que fueron trasladados a distintos hospitales”, detalló.

Según comentó Arale, los heridos más graves fueron llevados al Hospital Interzonal de Agudos Evita , mientras que los demás al Hospital Local General de Agudos “Dr. Arturo Melo” de Lanús, y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero.

Además, señaló que la situación ya está controlada por los bomberos y que resta que Metrogas "termine de cortar los caños que están todavía abiertos".

A las 14.30, Defensa Civil dará un nuevo comunicado.

Los vecinos de Remedios de Escalada aseguraron que desde el jueves percibían un fuerte olor a gas , antes de que se produjera la explosión.

"Desde ayer a las 11 de la mañana ya había olor a gas. Parecía como si la garrafa estuviera abierta ", relató un vecino a TN.

Según informaron desde la distribuidora Metrogas , la empresa realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina dañó uno de los caños.

Una máquina tunelera rompió un caño de gas y provocó una fuerte explosión en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada , en el municipio de Lanús. Hay heridos de gravedad y varias dotaciones de bomberos trabajan para controlar el fuego.

La explosión destrozó totalmente un almacén. Testigos grabaron impactantes videos de los operarios heridos y de comerciantes y vecinos en shock tras la detonación.

Walter, vecino de la zona, fue testigo de la explosión en Lanús. "Se sitntió como si fuera un misil", relató a TN entre lágrimas. Según comentó, en la esquina donde se produjo el incendio había un almacén.

“Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura”, sumó.

“Todo ese local de la esquina desapareció. Había gente amiga y queremos saber qué pudo haber pasado y dónde está esa gente. No sé si pasó alguien fumando en la nube de gas que se hizo y voló todo”, dijo Andrés, también vecino del barrio.

Una fuerte explosión se sintió en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada , en el municipio de Lanús este viernes 13 de noviembre. Trabajan varias dotaciones de bomberos para controlar el incendio entre las calles Beltrán e Iberlucea.

Hasta el momento, hay más de 20 heridos y seis están grave s que fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita .

En el lugar interviene personal de bomberos para tratar de sofocar el fuego y personal de Defensa Civil trabaja en la evacuación de las viviendas linderas a la explosión.

Con el correr de los minutos, se supo que la explosión ocurrió en el centro comercial de Remedios de Escalada. El desconcierto que se vive en la zona es total, con bomberos llorando y numerosas ambulancias llegando al lugar.

Las autoridades decidieron ampliar el perímetro de evacuación de vecinos y comerciantes. También evacuaron un geriátrico. A su vez, convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para que trabajen en el lugar.

Fuente: TN