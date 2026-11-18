Eran las 2 de la madrugada. Noelía Torres (34) dormía en su casa de Burzaco cuando la asesinaron a puñaladas . Tenía el baby shower de una de sus amigas y, cuando no fue, se pusieron en alerta. Lograron entrar al departamento de Alsina y Espora, la encontraron sin ropa y tendida sobre la cama. A los pocos metros, en una escalera, encontraron a Ezequiel Florentín (22) en estado de "shock", intentando autolesionarse con un cuchillo y con rasguños en el cuello. Desde entonces, él está detenido y este miércoles a las 11 se conocerá el veredicto en el que podrían condenarlo a prisión perpetua.

Noelia era radióloga y tejió una red de amigas que la sostuvo, incluso después de su muerte. Se llamaban y mandaban mensajes tan seguido que el 8 de marzo de 2025 -Día de la Mujer- , cuando ella no contestó los mensajes, atendió el teléfono ni apareció en el punto de encuentro, enseguida sospecharon que algo le había pasado.

La escena que encontraron adentro del departamento fue desgarradora: Noelia había sido asesinada a puñaladas, principalmente en el rostro.

El edificio donde vivía Noelia tiene tres pisos y es el único en varias cuadras a la redonda. Tiene balcones largos divididos apenas por una reja. Según se constató en el juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora, las cámaras de seguridad no detectaron a nadie ingresar al inmueble después de ella, que entro sola a su casa. Tampoco se forzaron las puertas ni ventanas. Por eso se presume que, quien la mató, entró por un balcón.

"A él se lo ve inmaculado. No declaró, de hecho creo que la abogada prefirió tenerlo calladito. La defensa quiso ignorar todas las pruebas que hay y pidió la absolución. Se agarró de la falta de ADN en el cuerpo de Noe y en la escena. Pero él estaba ese día ahí , estaban todas las macetas tiradas del balcón del lado en el que entra. Tuvo muchas horas para limpiar todo y borrar pruebas. A ella la encontramos a las 17.30 y la mataron a las 2 de la mañana, según las pericias", le dijo a Clarín una de las amigas que acompañó el juicio y que prefirió no dar su nombre por el miedo que le genera el imputado.

Florentín fue detenido luego de que los dueños de la propiedad lo encontraron en una escalera. Notaron su estado de confusión, una gran marca en el cuello similar a una mordida y arañazos en sus brazos.

La detención y el allanamiento los ordenó el fiscal Leonardo Kaszewski que estaba de turno. En el departamento de Noelia encontraron dos cuchillos , uno tipo cuchilla y un segundo que nadie reconoció. Creen que el hombre los llevó al departamento de la mujer específicamente para atacarla. ¿El móvil? Un aparente intento de violación.

La llave estaba colocada del lado de adentro de la puerta y una de las ventanas del balcón permanecía entreabierta.

Durante el debate, la acusación fue impulsada por el fiscal Sebastián Grys, quien solicitó la pena de prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género, ensañamiento y alevosía .

En tanto, la abogada defensora, Celeste Vázquez, pidió la absolución basándose en la "falta de rastros de ADN de la víctima en la ropa del imputado y la ausencia de material genético del agresor bajo las uñas de Noelia". Como pena alternativa, la defensa solicitó que, en caso de ser condenado, la calificación se reduzca a un homicidio simple.

Para las amigas de la radióloga, presenciar las audiencias y escuchar la estrategia de la defensa fue doloroso. Explicaron que la víctima mantenía las uñas muy cortas debido a su profesión, lo que impidió retener piel del atacante.

"Nos tomaron de tontas", recriminó una de las amigas de la víctima que contó que durante la audiencia el imputado "se reía, hacía caras" . Y agregó: "Para mí fue terrible".

Desde el entorno de Noelia esperan que el juez Nicolás Amoroso haga lugar al pedido de la fiscalía. "Esta persona no puede salir porque sale y va a matar otra vez", dijo la amiga consultada y cerró: "Él nos conoce, sabe que íbamos a cuidar al gato a ver a mi amiga, si sale es un riesgo para todos , pero para nosotras también".

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín