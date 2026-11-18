Este miércoles se conocerá la sentencia en el juicio por el femicidio de Noelia Torres , la radióloga de 34 años asesinada en su departamento de Burzaco el 8 de marzo de 2025, Día Internacional de la Mujer. El Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora dará a conocer el veredicto a las 11.

El único acusado es César Ezequiel Florentín, vecino del departamento de al lado. Durante los alegatos, el fiscal Sebastián Grys pidió que sea condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por violencia de género, con ensañamiento y alevosía.

Por su parte , la defensa reclamó la absolución de Florentín o, en caso de que sea condenado, que el hecho sea considerado un homicidio simple.

Noelia tenía 34 años y trabajaba como radióloga en un consultorio odontológico de Wilde. El 8 de marzo de 2025, cuando miles de mujeres se movilizaban por el Día Internacional de la Mujer, fue asesinada en su departamento de Burzaco. Ese día tenía pensado salir a comprar un regalo para el baby shower de una de sus amigas.

Como no lograban contactarla, sus amigas llamaron al 911. La Policía se acercó al edificio de la calle Adolfo Alsina al 1000, a metros del Boulevard Tomás Espora, y encontró las llaves puestas del lado de adentro de la casa.

Los efectivos tuvieron que forzar la entrada. Una vez adentro, encontraron el cuerpo de la joven con múltiples heridas de arma blanca en la cara, las manos y la pierna izquierda.

Florentín, el vecino y único acusado por el crimen, tenía 20 años cuando fue detenido. Presentaba una lesión en el cuello y varios rasguños.

A la espera de la sentencia, la familia y las amigas de Noelia convocaron a acompañar la lectura del veredicto en la puerta de los tribunales, ubicados en Larroque 2300, en Lomas de Zamora.

En el juicio, que comenzó el jueves pasado, sus seres queridos cuestionaron la estrategia de la defensa y aseguraron que se intentó minimizar la violencia del crimen. “Durante horas escuchamos pruebas y testimonios sobre lo que le hicieron ese día. Y tuvimos que escuchar cómo se defendía a un femicida y se minimizaba el horror que vivió Noelia ”, expresaron.

“Ahora los jueces tienen que tomar una decisión y dictar la sentencia. Pedimos perpetua ”, agregaron en el comunicado.

Las amigas de Noelia también la homenajearon con un mural de cerámica en el Colegio Nacional de Adrogué . A través de las redes sociales, desde la cuenta @justiciaxnoe, la familia y amigos mantienen el reclamo para que el crimen sea juzgado con perspectiva de género.

La convocatoria es para este miércoles a las 11 , frente al Tribunal en lo Criminal N°8 de Lomas de Zamora.

Fuente: TN