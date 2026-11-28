Dos hombres, identificados como Adrián Esteban Olmedo y Juan Gabriel Franco , fueron hallados muertos dentro de un Fiat 147 durante la madrugada del sábado en La Paz , Entre Ríos. La Policía investiga un doble homicidio y analiza al menos tres posibles móviles del ataque.

Olmedo tenía 32 años y Franco, 24. Ambos presentaban heridas provocadas por disparos, según la información difundida por Elonce . Por el momento, los investigadores no informaron detenciones ni precisaron cuál es la hipótesis que consideran más consistente.

Personal de la División Investigaciones y de la Comisaría Primera llegó al barrio Feria después de recibir avisos telefónicos de vecinos que habían escuchado detonaciones. Al arribar, los agentes encontraron a los dos jóvenes sin vida en el interior del vehículo.

El fiscal Facundo Barbosa acudió al lugar y supervisó las actuaciones iniciales, junto con integrantes de Criminalística y el médico forense. La causa incluye el relevamiento de testimonios y otros elementos para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a sus autores.

El jefe de la Departamental La Paz, comisario mayor Carlos Schmuck , indicó que la información reunida hasta ahora no registra antecedentes policiales de las víctimas. También señaló que la investigación recibió apoyo de la División Homicidios de Paraná.

“ Se están realizando algunas diligencias, algunos testimonios se están levantando y le podría decir que se está bien encaminado en cuanto a la investigación ”, afirmó Schmuck.

La Policía trabaja con dos hipótesis sobre el móvil del hecho. De acuerdo con el jefe departamental, una de esas líneas reúne por ahora más elementos que las demás, aunque evitó dar detalles para no afectar el avance de la causa.

“ Por el momento tenemos dos o tres hipótesis. Hay una que es más fuerte que otra ”, sostuvo el comisario mayor a medios locales. Los investigadores esperan completar las entrevistas con familiares y allegados antes de comunicar precisiones sobre las circunstancias que pudieron derivar en el doble crimen.

Tras las pericias en la escena, los cuerpos fueron trasladados al hospital de La Paz y luego derivados a Oro Verde para las autopsias. Los resultados de esos estudios serán incorporados al expediente judicial, mientras continúan las medidas para establecer el móvil y localizar a los responsables.

Fuente: Infobae