Un fuerte incidente ocurrió este viernes por la tarde en la localidad bonaerense de Bahía Blanca , cuando la locomotora y parte de un tren de carga descarrilaron y quedaron volcados sobre la vía. La formación pertenecía a la empresa Ferrosur Roca —que opera los trenes de carga del Ferrocarril General Roca— y ya había tenido un accidente similar hacía menos de 10 días.

El hecho ocurrió entre las estaciones Cabildo y Cochrane, ambas parte del corredor de cargas conocido como la Vía Pringles . Según denunciaron medios locales , el incidente habría sido provocado por la dilatación de las vías generado por las altas temperaturas y por el mal mantenimiento de la infraestructura en la zona .

El medio El Desvío , especializado en información sobre ramales y parajes ferroviarios de la Argentina, detalló que la formación afectada fue una locomotora General Motors GT22 9013 . Afortunadamente, no se registraron heridos.

El incidente continúa bajo investigación de las autoridades para establecer los motivos que lo provocaron y comprobar las hipótesis denunciadas por vecinos de la zona. Hasta el momento no hubo información oficial que confirme las causas que llevaron a la formación a este descarrilamiento.

Este hecho puso foco en las condiciones de las vías en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Días antes, el pasado 18 de noviembre, otra formación de la misma empresa (en el ramal Olavarría–Bahía Blanca) descarriló entre las estaciones de Saldungaray y Cabildo, también sobre la Vía Pringles. En esa oportunidad, el accidente dejó varios vagones semivolcados y tampoco reportó heridos.

En esa oportunidad, informó el sitio especializado Crónica Ferroviaria , personal de la empresa concesionaria trabajó durante horas en el lugar para encarrilar la formación, levantar las unidades afectadas y reparar el sector de las vías dañado.

Si bien no se dio información oficial acerca de lo que provocó el siniestro, trabajadores de la misma empresa señalaron que la infraestructura de ese tramo presenta malas condiciones operativas por la falta de mantenimiento. Debido a las condiciones de la red, explicaron, las formaciones deben circular a velocidades reducidas, de entre 30 y 40 kilómetros por hora. A pesar de estas denuncias. El Gobierno volvió a repetir en septiembre una prórroga de 12 meses de la concesión de Ferrosur Roca S.A. para la explotación de los trenes de carga de la línea Roca.

Fuente: La Nación