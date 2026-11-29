Un enfermero de 41 años fue atacado mientras circulaba en motocicleta por la localidad salteña de Joaquín V. González , en el departamento de Anta , provincia de Salta . A raíz de la gravedad de las lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada a un hospital de la capital.

El hecho ocurrió este viernes, en la esquina de la avenida 20 de Febrero y Perú, y es investigado por la Fiscalía Penal 1 de Anta. Según la denuncia, el trabajador de la salud regresaba de una reunión social cuando fue interceptado por varias personas que no pudo identificar.

En circunstancias que aún se buscan esclarecer, uno de los agresores le arrojó un objeto contundente que impactó en su espalda . Ese golpe hizo que perdiera el control de la moto y cayera sobre la calzada.

De acuerdo con el relato de la víctima, el grupo continuó el ataque cuando ya estaba en el suelo, con golpes de puño y patadas , antes de retirarse. Poco después, fue asistido por una mujer que pasaba por el lugar y lo vio herido.

Según la información obtenida por El Tribuno , el hombre fue trasladado al hospital local, donde recibió las primeras atenciones. Allí, los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismos . El paciente no perdió el conocimiento, aunque por la complejidad de las lesiones fue derivado a la ciudad de Salta para continuar con la atención médica.

Al ser consultado sobre la identidad de los agresores, la víctima afirmó que no logró reconocer a quienes lo atacaron. También señaló que no le robaron pertenencias y que no mantenía conflictos previos con personas que pudieran estar relacionados con el episodio.

Actualmente, la investigación está a cargo de la fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic , por medio de la delegación de Joaquín V. González. Entre las medidas dispuestas figuran la intervención de Criminalística, la inspección de la motocicleta y la toma de declaraciones.

Mientras que se ordenó relevar las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables, también solicitaron que se informe la evolución clínica del enfermero.

Por este motivo, las autoridades convocaron a quienes puedan aportar datos sobre lo ocurrido a presentarse en la dependencia policial más cercana o en la sede fiscal . Hasta el momento, no hay personas identificadas por la agresión.

Un menor de edad murió en una finca de Rivadavia y, mientras la Justicia intenta determinar las circunstancias del hecho, un hombre permanece demorado . La investigación está a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo .

El hallazgo fue informado durante la madrugada del jueves 26 de noviembre y motivó la intervención de las áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal (MPF). La víctima fue trasladada al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán, donde estaba previsto que se realice la autopsia.

El estudio forense será clave para conocer qué provocó la muerte y reunir elementos para la causa. Por el momento, la Fiscalía no difundió detalles sobre las circunstancias previas al hallazgo ni sobre el vínculo entre el adulto demorado y el menor.

Por el momento, la fiscal ordenó las primeras medidas de preservación y análisis de los elementos disponibles en el lugar. La causa se encuentra en una etapa inicial y bajo reserva, debido a que la víctima era menor de edad. La investigación continuará con los resultados de las pericias y las diligencias que disponga la UGAP de Orán.

Fuente: Infobae